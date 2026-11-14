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Beindult a kamatverseny a Wekerle Plusznál: itt az első 3% alatti lakáshitel
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Beindult a kamatverseny a Wekerle Plusznál: itt az első 3% alatti lakáshitel

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November 15-éig, vagyis utoljára most vasárnap nyújthatják be Otthon Start-hitelkérelmüket azok, akik október 31-éig aláírták a lakás adásvételi szerződését. A kifutó Otthon Starthoz hasonlóan a helyébe lépő Wekerle Plusznál is elkezdtek a bankok kamat- és jóváírási kedvezménnyel versenyezni egymással. Új lakásoknál 3% alatti, használt lakásoknál 5% alatti kamattal is elérhető a kölcsön hétfőtől.

Kedden írtunk arról, a Raiffeisen, az Erste, a K&H és a CIB Bank is elindította a Wekerle Plusz lakáshitelt az elmúlt két hétben. Az OTP Bank sajtótájékoztatóján a héten Bencsik László vezérigazgató-helyettes azt jelezte, hogy náluk november 16-ától lehet igényelni a terméket.

bankmonitor

A Bankmonitor most arról számolt be, hogy az MBH Banknál szintén november 16-ától igényelhető Wekerle Plusz, mégpedig a többiekénél alacsonyabb kamattal:

  • havi 700 ezer Ft jóváírás vállalása mellett használt lakásvásárlásra a kamat évi 4,95% (a THM értéke 5,16-5,17%).
  • havi 700 ezer Ft jóváírás vállalása mellett új lakás vásárlásra és építésre a kamat évi 2,95% (a THM értéke 3,08-3,09%).

Vagyis 5 bázisponttal kedvezőbb a kamat a standard az 5%-os, illetve 3%-os felső jogszabályi korláthoz képest, ami a maximális, 50 milliós hitelösszeg és a 25 éves futamidő alatt

több mint 430 ezer forintnyi megtakarítást jelenthet.

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A hitelösszeg 2 és 50 millió forint között, a futamidő 5 és 25 év között alakulhat az MBH Banknál. Egyenlítő konstrukció választásával, vagyis meghatározott összegű betételhelyezéssel kombinálva a THM értéke még tovább csökkenthető a hitelintézetnél.

A kamatkedvezmény mellett ráadásul "ajándékpénzzel" is próbálja magához csábítani az MBH Bank az érdeklődőket. A Bankmonitor azt írja,

  • legalább 10, de kevesebb mint 30 millió forint közötti hitelösszegnél akár 230, illetve 280 ezer,
  • legalább 30 milliós hitelösszegnél akár 330, illetve 380 ezer

forintos jóváírás is elérhető náluk meghatározott számlacsomagok választása, illetve Fundamenta-előtakarékosság indítása és CIG-es lakásbiztosítás megkötése esetén.

A Wekerle Plusz jogszabályi felételeiről alábbi cikkünkben írtunk:

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Viszlát, Otthon Start: megjelent a rendelet a Wekerle Plusz hitelprogramról, mutatjuk a részleteket

Az Otthon Start és a Wekerle Plusz fontosabb különbségei
Szempont Otthon Start Wekerle Plusz
Ügyfél által fizetendő kamat Egységesen legfeljebb 3% (új és használt otthonra is). Új lakásra legfeljebb 3%, használt lakásra legfeljebb 5%.
Életkori korlát 18. életévét betöltött személy, felső korhatár nélkül. 18. életévét betöltött, „fiatal” személy a 45. életév betöltésének napjáig.
TB-jogviszony igazolása Kötelező legalább 2 éves folyamatos TB-jogviszony (vagy nappali tanulmányok, egyszerűsített foglalkoztatás stb.) igazolása. Nincs TB-jogviszonyra vonatkozó előírás a rendeletben.
KHR (korábbi BAR-lista) szabály Csak lekérdezési hozzájárulást ír elő, a rendelet szövege nem tartalmaz tételes kizáró szabályt. Kizáró ok a nyilvántartott KHR-tartozás, kivéve, ha azt már legalább 1 éve teljesítette.
Kombinálhatóság (pl. CSOK Plusz) Kombinálható egyidejűleg CSOK Plusszal és falusi CSOK-kal. Nem kombinálható: kizáró ok a meglévő vagy egyidejűleg igényelt más állami kamattámogatott lakáshitel.
Bentlakási és lakcímkötelezettség Nincs előírva a rendeletben sem beköltözési, sem 5 éves életvitelszerű bentlakási kötelezettség. Szoros kötelezettség: 180 napon belül lakóhelyet kell létesíteni, és 5 évig életvitelszerűen bent kell lakni (bérbe sem adható).
Párok (házastársak, élettársak) igénylése Házastársaknak nem kötelező együtt igényelni; közös igénylésnél elég, ha az egyik házastárs teljesíti a lakástulajdonra és TB-re vonatkozó feltételeket. Házastársak és élettársak kizárólag közösen igényelhetik, mindkettőjüknek meg kell felelniük a feltételeknek, és mindkettőjüknek tulajdont kell szerezniük.
Meglévő / korábbi lakástulajdon Csak a megelőző 10 évet vizsgálja, csak belterületi ingatlanra; értékhatár-kivétel: 15 millió Ft. Időkorlát nélkül (teljes múltat) és kül-/belterületi lakást egyaránt vizsgál; értékhatár-kivétel: 30 millió Ft.
Max. négyzetméterár (bruttó 1,5 M Ft) Fix összeg, nincs automatikus emelkedés a szövegben. 2028. január 1-jétől évente indexálják a KSH új lakásokra vonatkozó lakáspiaci árindexével.
Forrás: Portfolio-összevetés  

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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