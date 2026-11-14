Beindult a kamatverseny a Wekerle Plusznál: itt az első 3% alatti lakáshitel

Kedden írtunk arról, a Raiffeisen, az Erste, a K&H és a CIB Bank is elindította a Wekerle Plusz lakáshitelt az elmúlt két hétben. Az OTP Bank sajtótájékoztatóján a héten Bencsik László vezérigazgató-helyettes azt jelezte, hogy náluk november 16-ától lehet igényelni a terméket.
A Bankmonitor most arról számolt be, hogy az MBH Banknál szintén november 16-ától igényelhető Wekerle Plusz, mégpedig a többiekénél alacsonyabb kamattal:
- havi 700 ezer Ft jóváírás vállalása mellett használt lakásvásárlásra a kamat évi 4,95% (a THM értéke 5,16-5,17%).
- havi 700 ezer Ft jóváírás vállalása mellett új lakás vásárlásra és építésre a kamat évi 2,95% (a THM értéke 3,08-3,09%).
Vagyis 5 bázisponttal kedvezőbb a kamat a standard az 5%-os, illetve 3%-os felső jogszabályi korláthoz képest, ami a maximális, 50 milliós hitelösszeg és a 25 éves futamidő alatt
több mint 430 ezer forintnyi megtakarítást jelenthet.
A hitelösszeg 2 és 50 millió forint között, a futamidő 5 és 25 év között alakulhat az MBH Banknál. Egyenlítő konstrukció választásával, vagyis meghatározott összegű betételhelyezéssel kombinálva a THM értéke még tovább csökkenthető a hitelintézetnél.
A kamatkedvezmény mellett ráadásul "ajándékpénzzel" is próbálja magához csábítani az MBH Bank az érdeklődőket. A Bankmonitor azt írja,
- legalább 10, de kevesebb mint 30 millió forint közötti hitelösszegnél akár 230, illetve 280 ezer,
- legalább 30 milliós hitelösszegnél akár 330, illetve 380 ezer
forintos jóváírás is elérhető náluk meghatározott számlacsomagok választása, illetve Fundamenta-előtakarékosság indítása és CIG-es lakásbiztosítás megkötése esetén.
A Wekerle Plusz jogszabályi felételeiről alábbi cikkünkben írtunk:
|Az Otthon Start és a Wekerle Plusz fontosabb különbségei
|Szempont
|Otthon Start
|Wekerle Plusz
|Ügyfél által fizetendő kamat
|Egységesen legfeljebb 3% (új és használt otthonra is).
|Új lakásra legfeljebb 3%, használt lakásra legfeljebb 5%.
|Életkori korlát
|18. életévét betöltött személy, felső korhatár nélkül.
|18. életévét betöltött, „fiatal” személy a 45. életév betöltésének napjáig.
|TB-jogviszony igazolása
|Kötelező legalább 2 éves folyamatos TB-jogviszony (vagy nappali tanulmányok, egyszerűsített foglalkoztatás stb.) igazolása.
|Nincs TB-jogviszonyra vonatkozó előírás a rendeletben.
|KHR (korábbi BAR-lista) szabály
|Csak lekérdezési hozzájárulást ír elő, a rendelet szövege nem tartalmaz tételes kizáró szabályt.
|Kizáró ok a nyilvántartott KHR-tartozás, kivéve, ha azt már legalább 1 éve teljesítette.
|Kombinálhatóság (pl. CSOK Plusz)
|Kombinálható egyidejűleg CSOK Plusszal és falusi CSOK-kal.
|Nem kombinálható: kizáró ok a meglévő vagy egyidejűleg igényelt más állami kamattámogatott lakáshitel.
|Bentlakási és lakcímkötelezettség
|Nincs előírva a rendeletben sem beköltözési, sem 5 éves életvitelszerű bentlakási kötelezettség.
|Szoros kötelezettség: 180 napon belül lakóhelyet kell létesíteni, és 5 évig életvitelszerűen bent kell lakni (bérbe sem adható).
|Párok (házastársak, élettársak) igénylése
|Házastársaknak nem kötelező együtt igényelni; közös igénylésnél elég, ha az egyik házastárs teljesíti a lakástulajdonra és TB-re vonatkozó feltételeket.
|Házastársak és élettársak kizárólag közösen igényelhetik, mindkettőjüknek meg kell felelniük a feltételeknek, és mindkettőjüknek tulajdont kell szerezniük.
|Meglévő / korábbi lakástulajdon
|Csak a megelőző 10 évet vizsgálja, csak belterületi ingatlanra; értékhatár-kivétel: 15 millió Ft.
|Időkorlát nélkül (teljes múltat) és kül-/belterületi lakást egyaránt vizsgál; értékhatár-kivétel: 30 millió Ft.
|Max. négyzetméterár (bruttó 1,5 M Ft)
|Fix összeg, nincs automatikus emelkedés a szövegben.
|2028. január 1-jétől évente indexálják a KSH új lakásokra vonatkozó lakáspiaci árindexével.
|Forrás: Portfolio-összevetés
Olyan súlyossá vált a klímahelyzet, hogy a nettó zéró helyett már a nettó negatív emisszióra kellene törekedni
A század végére 2,8 fokkal is nőhet a globális átlaghőmérséklet az iparosodás előtti szinthez képest.
Ítéletet mondott a magyar befektetési szakma a vagyonadóról, a menekülőeszközőkről és az alternatív befektetésekről
Egy közönségszavazás eredményei.
Bejelentette a miniszter: áttörést hozhat a magyar betegeknek az új állami program
Hosszú idő alatt juthat el a betegekig.
Új korszakot jelentett be az Egészségügyi Minisztérium: változás jön a cukorbetegek kezelésében
Jöhetnek a korszerű megoldások.
Hatalmas vagyont ástak el az erdőben: itt van Seszták Miklós ügyvédjének magyarázata
Elmondta, mi lehet a háttérben.
Rámozdultak az amerikai szenátorok Elon Muskra: gyanús művelet zavarhatta meg a frontot Ukrajnában
Aggódnak a sebezhetőség miatt.
Trump felvázolta, hogyan döntené be a rezsimet három nap alatt, de az egyik legfontosabb szövetségese az összeomlás szélére került
Más utat választhatnak Teherá megtörésére.
Beindult a kamatverseny a Wekerle Plusznál: itt az első 3% alatti lakáshitel
Több százezres kedvezményekkel csábítják az ügyfeleket.
Bő évek után szűk évek is jöhetnek: a részvényeken, az ingatlanon és az aranyon is
Az S&P 500 a 2022. októberi mélypont óta több mint megduplázódott, a magyar lakásárak pedig az uniós összevetésben is kiemelkedő ütemben drágultak, a befektetőknek ez a bőség időszaka
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Régimódi csalás lett az újtípusú neobank veszte
Becsődölt bank, hoppon maradt befektetők és egy letartoztatásban lévő jegybankár. Az Ueno bankot néhány év alatt már nagyjából hárommillióan használták, majd egy régivágású bankcsalá
Amikor a chatbot lebuktat...
A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal
Adóemelések és visszafogott beruházások: min múlik a 2027-es költségvetés sikere?
A 2027-es költségvetés érdemi hiánycsökkentést tervez, amelyben az adóemelések és az állami kiadások visszafogása egyaránt szerepet kapnak. A beruházásoknál ugyanakkor nemcsak az elköltö
Kiválasztották a vagyonkezelési és befektetési szakma legjobbjait
Kiosztotta a Portfolio.hu az idei Investment and Wealth Management Awards gálán a díjakat, a HOLD Alapkezelő két kategóriában is aranyérmet hozott el: Az év Magyarországon... The post Kiválaszto
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
Lakásbuborék után lakáshiány: visszaütött az ingatlanpiaci fordulat
A héten országos sztrájk volt Spanyolországban, elsősorban a lakhatási nehézségek miatt. Hogyan is néz ki a spanyol ingatlanpiac az elmúlt évtizedekben? A 2000-es években nagy... The post Laká
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?
2026-ban már a városlakók is beleszólnak abba, milyen legyen egy ingatlanfejlesztés
Hüse Istvánnal, a Rezideo igazgatójával és Lukács Mátéval, a Járókelő Egyesület ügyvezetőjével beszélgettünk.
Kié lesz a szabadalom, ha már a mesterséges intelligencia is találmányokat gyárt?
Új kihívások elé állítja a feltalálókat az AI.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon