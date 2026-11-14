Beindult a kamatverseny a Wekerle Plusznál: itt az első 3% alatti lakáshitel

Kedden írtunk arról, a Raiffeisen, az Erste, a K&H és a CIB Bank is elindította a Wekerle Plusz lakáshitelt az elmúlt két hétben. Az OTP Bank sajtótájékoztatóján a héten Bencsik László vezérigazgató-helyettes azt jelezte, hogy náluk november 16-ától lehet igényelni a terméket.

A Bankmonitor most arról számolt be, hogy az MBH Banknál szintén november 16-ától igényelhető Wekerle Plusz, mégpedig a többiekénél alacsonyabb kamattal:

havi 700 ezer Ft jóváírás vállalása mellett használt lakásvásárlásra a kamat évi 4,95% (a THM értéke 5,16-5,17%).

havi 700 ezer Ft jóváírás vállalása mellett új lakás vásárlásra és építésre a kamat évi 2,95% (a THM értéke 3,08-3,09%).

Vagyis 5 bázisponttal kedvezőbb a kamat a standard az 5%-os, illetve 3%-os felső jogszabályi korláthoz képest, ami a maximális, 50 milliós hitelösszeg és a 25 éves futamidő alatt

több mint 430 ezer forintnyi megtakarítást jelenthet.

A hitelösszeg 2 és 50 millió forint között, a futamidő 5 és 25 év között alakulhat az MBH Banknál. Egyenlítő konstrukció választásával, vagyis meghatározott összegű betételhelyezéssel kombinálva a THM értéke még tovább csökkenthető a hitelintézetnél.

A kamatkedvezmény mellett ráadásul "ajándékpénzzel" is próbálja magához csábítani az MBH Bank az érdeklődőket. A Bankmonitor azt írja,

legalább 10, de kevesebb mint 30 millió forint közötti hitelösszegnél akár 230, illetve 280 ezer,

legalább 30 milliós hitelösszegnél akár 330, illetve 380 ezer

forintos jóváírás is elérhető náluk meghatározott számlacsomagok választása, illetve Fundamenta-előtakarékosság indítása és CIG-es lakásbiztosítás megkötése esetén.

A Wekerle Plusz jogszabályi felételeiről alábbi cikkünkben írtunk: