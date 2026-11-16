Az edzőtermi bérletek jelzik előre a közelgő hitelválságot?

A brit statisztikai hivatal (ONS) adatai szerint szeptemberben a fitnesztermek által indított csoportos beszedési megbízások
6,6 százaléka hiúsult meg fedezethiány miatt.
Benjamin Toms, az RBC Capital Markets elemzője kiemelten figyeli ezt a mutatót. Úgy véli, ha valaki megszorul anyagilag, az edzőtermi bérlet az első olyan nem alapvető kiadás, amelyet elenged.
A szakember többek között emiatt is óvatos az olyan nagybankok részvényeivel kapcsolatban, mint a NatWest vagy a Lloyds. Meglátása szerint
a megélhetési válság és a fogyasztók pénzügyi nehézségei előbb-utóbb a bankszektort is elérik.
Ha pedig a pénzintézeteknek növelniük kell a hitelezési veszteségekre képzett céltartalékaikat, az csökkenti a nyereségüket és lefelé nyomja a részvényárfolyamokat.
Árnyalja a képet Sheel Shah, a JPMorgan elemzője, aki szerint a fitneszbérletekre vonatkozó adatok inkább a hitelkártyák és a személyi kölcsönök piacán lehetnek irányadóak, semmint a jóval nagyobb volumenű jelzáloghitelezésben. Ráadásul az edzőtermek látogatói között felülreprezentáltak a fiatalok, így ez a mutató nem feltétlenül tükrözi a teljes lakosság helyzetét. A tágabb értelemben vett brit gazdaság egyelőre ellenállónak bizonyul, hiszen a sikertelen hiteltörlesztések aránya 5 százalék körül, a jelzáloghiteleknél pedig 0,9 százalékon stagnál, miközben a kifizetetlen áram- és gázszámlák aránya már csökkent a 2025 végi csúcshoz képest.
A magasabb kockázatú, másodrendű (subprime) hitelezésben azonban már látszanak a problémák. A Vanquis Banking Group a magáncsődök számának növekedése mellett arról számolt be, hogy
egyre több behajthatatlannak ítélt hitel- és hitelkártya-tartozást kénytelenek leírni.
Az edzőtermi adatok és a Vanquis visszajelzései miatt az RBC elemzője a nagybankok esetében is óvatosságra int. Toms a piaci konszenzussal szembehelyezkedve semleges ajánlást tart érvényben a NatWest és a Lloyds papírjaira, miközben az elemzők többsége vételre ajánlja őket. A szakértő szerint a befektetőknek komolyan számolniuk kell a hitelportfóliók minőségének romlásával, ami hagyományosan a bankrészvények leértékelődéséhez szokott vezetni.
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