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Döntött az Európai Bizottság: felvásárolhatja az UniCredit a Commerzbankot
Bank

Döntött az Európai Bizottság: felvásárolhatja az UniCredit a Commerzbankot

Portfolio
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Feltétel nélkül jóváhagyta az Európai Bizottság az olasz UniCredit és a német Commerzbank fúzióját. A versenyhatósági engedéllyel a pénzintézetek határokon átnyúló egyesülését és az európai bankszektor konszolidációját kívánják támogatni, miután az ügyletre nemrég az Európai Központi Bank is rábólintott - írja a Reuters.

Teresa Ribera versenypolitikáért felelős uniós biztos a döntés kapcsán kifejtette, hogy

Európának erősebb, versenyképesebb és növekedésre képes bankokra van szüksége,

amelyek finanszírozni tudják a vállalkozásokat és a háztartásokat. Hozzátette, hogy a határokon átnyúló fúziók elősegítik ezt a folyamatot, mivel növelik a működési hatékonyságot, a pénzintézetek pedig így ellenállóbbá válnak a gazdasági sokkokkal szemben.

A biztos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a méretnövekedés

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nem mehet az ügyfelek rovására.

Ribera szerint a mostani jóváhagyás jól példázza, hogy az európai bankszektor megerősítése a piaci verseny és az ügyfelek választási lehetőségeinek megőrzése mellett is megvalósítható.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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