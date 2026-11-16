Döntött az Európai Bizottság: felvásárolhatja az UniCredit a Commerzbankot

Teresa Ribera versenypolitikáért felelős uniós biztos a döntés kapcsán kifejtette, hogy

Európának erősebb, versenyképesebb és növekedésre képes bankokra van szüksége,

amelyek finanszírozni tudják a vállalkozásokat és a háztartásokat. Hozzátette, hogy a határokon átnyúló fúziók elősegítik ezt a folyamatot, mivel növelik a működési hatékonyságot, a pénzintézetek pedig így ellenállóbbá válnak a gazdasági sokkokkal szemben.

A biztos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a méretnövekedés

nem mehet az ügyfelek rovására.

Ribera szerint a mostani jóváhagyás jól példázza, hogy az európai bankszektor megerősítése a piaci verseny és az ügyfelek választási lehetőségeinek megőrzése mellett is megvalósítható.

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