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FONTOS Aknákat találtak a Tisza-kormány költségvetésében
Már hat banknál érhető el a Wekerle Plusz lakáshitel, itt a nagy összehasonlító táblázat
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Már hat banknál érhető el a Wekerle Plusz lakáshitel, itt a nagy összehasonlító táblázat

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Az MBH mellett az OTP is hétfőn indult el Wekerle Plusz lakáshitelével, így már hat nagybank nyújtja a Tisza-kormány által bevezetett kamattámogatott hitelterméket.

Már hat nagybank nyújtja

Hétfőtől az OTP Bank és az MBH Bank is befogadja a Wekerle Plusz hitelkérelmeket, így már hat banknál lehet igényelni a támogatott lakáshitelt:

a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál, a CIB-nél, az OTP-nél és az MBH-nál.

Az MBH elsőként megy a 3, illetve 5 százalékos kamatplafon alá, az OTP-nél pedig olyan konstrukció is elérhető, amelyben az első évben csak a kamatot kell fizetni - számolt be a Bankmonitor. Az egyes bankok konstrukciót összehasonlító táblázatuk a következő, a jogszabályi feltételeket itt foglaltuk össze:

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Az OTP Wekerle Plusz hitele 3-50 millió forint között, 6-25 éves futamidőre igényelhető, vásárlásra és építésre is. A THM a bank tájékoztatása szerint új lakásnál 3,2%, építésnél 3,3%, használt lakásnál 5,3%.

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Évnyerő. Az OTP türelmi idős konstrukciót is kínál: az első 12 hónapban csak kamatot kell fizetni, a tőketörlesztés a 13. hónaptól indul. A bank példájában 12 millió forintos, 20 éves új lakáshitelnél az első évben havi 30 416, utána 69 362 forint a részlet. Így a hitel összességében kicsit drágább, de a költözés évében jelentős könnyítést jelenthet az adósnak.

Díjkedvezmények. A visszavonásig, de legkésőbb 2027. március 31-ig befogadott kérelmekre szóló akcióban két kedvezmény jár. Új lakás vásárlásánál nem kell rendelkezésre tartási díjat fizetni, ha az ügyfél a Groupama Biztosítónál törlesztési biztosítást köt, és azt 3 évig fenntartja. Ha a Wekerle Plusz mellé piaci lakáshitelt is felvesz, a fedezettel kapcsolatos díjakra a piaci hitelek kedvezőbb feltételei vonatkoznak.

Díjak. A folyósítási díj a hitelösszeg 1%-a, legfeljebb 30 ezer forint. Az e-hiteles tulajdoni lap 4 800, a térképmásolat 5 000 forint ingatlanonként. Jóváírási akció jelenleg nincs.

Piaci kiegészítő hitel. Az OTP november 16-tól 1 százalékpontos egyedi kamatkedvezményt adhat piaci vásárlási és építési hitelekre, a futamidő végéig. Ez a Raiffeisen 0,5 százalékpontos ajánlatához hasonlóan akkor számít, ha a vételárhoz az 50 millió forint nem elég.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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