Megkongatták a vészharangot a bankok: az AI jelenti a legnagyobb veszélyt

A mesterséges intelligencia-szektorral kapcsolatos kockázatok jelentik a legnagyobb veszélyt a pénzügyi stabilitásra a Fed pénteken közzétett féléves pénzügyi stabilitási jelentése szerint. A válaszadók túlnyomó többsége a technológiából fakadó veszélyeket, a szektorba áramló féktelen tőkebefektetéseket és az ezekhez kapcsolódó bonyolult finanszírozási formákat nevezte meg a pénzügyi rendszer legfőbb sebezhetőségi pontjaként - írja a Reuters.

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A napokban jelent meg a McKinsey éves banking reportja is a témában:

A Fed pénzügyi stabilitási jelentéséhez készült felmérésben

a megkérdezett piaci szereplők 87 százaléka jelölte meg azAI-t kiemelt kockázatként,

szemben a májusi felmérésben mért 50 százalékkal. A szakértők elsősorban a kibertámadásoktól, az átláthatatlan finanszírozási konstrukcióktól, valamint attól tartanak, hogy az AI-hoz köthető vállalati eredmények növekedésének esetleges lassulása széles körű piaci korrekciót válthat ki.

A szektor hatása más aggodalmakban is visszaköszön, hiszen a második legtöbbet említett veszély a kockázatos eszközök árfolyamkorrekciója lett (52 százalék), míg a kibertámadásokat a válaszadók 43 százaléka emelte ki önálló veszélyforrásként. Emellett 48 százalékuk aggódik a magasabb hosszú távú hozamok, 43 százalékuk pedig az államadósság fenntarthatósága miatt.

Az adatfelvétel szeptemberben és októberben zajlott, így még nem tükrözi a chipgyártó Nvidia körül kialakult legújabb botrányt. A vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang csütörtökön mondott le, miután napvilágot láttak házasságon kívüli viszonyai – köztük egy olyan kínai üzletasszonnyal folytatott kapcsolata, akit a New York Times értesülései szerint kémkedéssel gyanúsítanak.

A jegybank elemzése külön fejezetben vizsgálta az adatközpontokhoz és a fejlett számítási infrastruktúrához kapcsolódó kötvényibocsátás robbanásszerű növekedését. Az ilyen célú hitelfelvétel 2026 októberére elérte a 680 milliárd dollárt, ami a 2023-as teljes éves kibocsátás ötszöröse. Ez a szegmens ma már a nem pénzügyi, befektetésre ajánlott kategóriájú vállalati kötvénykibocsátások közel egyharmadát teszi ki, miközben három évvel ezelőtt az aránya még a 6 százalékot sem érte el.

A Fed a jelenlegi beruházási hullámot az 1990-es évek végi széles sávú telekommunikációs ciklushoz hasonlította,

megjegyezve, hogy a mostani folyamat hamarosan túl is szárnyalhatja azt az időszakot. A jegybank szerint komoly sebezhetőséget jelent az úgynevezett körkörös finanszírozás, amelynek során az óriásvállalatok és a grafikus chipek tervezői hosszú távú szerződésekkel, lízingkonstrukciókkal, garanciavállalásokkal és tőkebefektetésekkel támogatják a kisebb, harmadik félnek számító cégek projektjeit. Az infrastruktúrához kapcsolódó hitelek, garanciák és még el nem indult lízingügyletek együttes értéke meghaladhatja a 3000 milliárd dollárt. Bár egy visszaesés esetén ez a struktúra lehetővé teszi, hogy a legnagyobb cégek nyeljék el a veszteségeket, a tényleges kitettségük jóval nagyobb lehet annál, mint amit a mérlegükben szereplő kötelezettségek mutatnak.

Az AI iránti befektetői lelkesedés számos eszközosztályban magasan tartja az értékeltségeket, és a szektorba áramló tőke idén az amerikai gazdasági növekedés egyik fő motorja. Egy váratlan eredményromlás azonban piaci visszaesést, a hitelezési feltételek szigorodását és a beruházások visszafogását idézheti elő. Ezt a kockázatot tovább súlyosbítja a pénzügyi szektor egyes részein tapasztalható magas tőkeáttétel, ugyanis a fedezeti alapok (hedge fundok) – különösen a legnagyobb piaci szereplők – eladósodottsága a 2013-ban kezdett adatgyűjtés óta nem látott csúcsra emelkedett.

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