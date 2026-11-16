Stabil alapokon, támogató makrogazdasági környezetben és erős jövedelmezőséggel várhatja a 2027-es évet a globális bankszektor a Moody's Ratings legfrissebb, hétfői jelentése szerint. A hitelminősítő stabil kilátást rendelt az ágazathoz a következő tizenkét hónapra, ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a korábbi kamatemelések késleltetett hatásai továbbra is kockázatot jelentenek a bankok eszközminőségére - írja a Reuters.

A nemzetközi elemzés kiemeli, hogy a pénzintézetek sikeresen alkalmazkodtak a változó piaci környezethez, és a gyors monetáris szigorítási ciklus során

ellenállónak bizonyultak a hirtelen gazdasági sokkokkal szemben.

Ennek köszönhetően a szektor most lényegesen felkészültebben néz szembe a tartós geopolitikai és gazdasági bizonytalanságokkal, miközben a G20-országokban az infláció mérséklődésével párhuzamosan a gazdasági növekedés és a munkanélküliségi ráta is várhatóan stabil marad.

A Moody's várakozásai szerint jövőre több tényező is érdemben befolyásolja majd a bankok hitelképességét. A geopolitikai feszültségek és a megemelkedett finanszírozási költségek elhúzódó hatásai mellett meghatározó lesz a szabályozói környezet enyhülése, a privát piacok térnyerése, a hosszú lejáratú államkötvényhozamok alakulása, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos és egyéb technológiai beruházások.

A banki eszközminőségre a legnagyobb veszélyt a 2022 és 2024 közötti szigorítási ciklus, valamint a kamatok 2026-ban tapasztalt

újbóli emelkedésének késleltetett hatása

jelenti. A vállalati és a lakossági ügyfeleknek ugyanis most kell refinanszírozniuk vagy törleszteniük azokat a hiteleket, amelyeket korábban, jóval alacsonyabb kamatkörnyezetben vettek fel.

Bár az inflációs nyomás és a vállalati hitelek megújítása továbbra is a fő kockázati tényező marad az eszközminőség szempontjából, a hitelminősítő 2027 második felére a kamatszintek stabilizálódását várja. Ez a folyamat javítani fogja az adósok refinanszírozási lehetőségeit, és segít kordában tartani a hitelezési veszteségeket.

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