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Otthon Start Program: a Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordult
Bank

Otthon Start Program: a Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordult

Portfolio
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Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz az Otthon Start Program szerintük „drasztikus és embertelen kivezetése” miatt.

Panyi Miklós fideszes képviselő (címlapképünkön) közölte ezt Facebook-oldalán. Szerinte több száz család került „vállalhatatlan, megoldhatatlan” helyzetbe:

van, ahol adásvételi szerződések, van, ahol családi házas építkezések lehetetlenültek el.

A képviselő azt írja, szerintük az átgondolatlan, drasztikus kivezetés miatt a családokat és az építőipart ért kár elérheti a több milliárd forintot is, amit a kormánynak alkotmányos kötelessége kezelni.

A Tisza új lakásprogramjával szerinte 10-ből 9 fiatal rosszabbul jár:

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magyarázza el nekik Magyar Péter, hogy a havi 292 ezer Ft-os törlesztővel sokkal jobban járnak, mint a 237 ezer Ft-os törlesztővel.

Magyar Péter miniszterelnök október 27-én jelentette be, hogy szinte azonnal kivezetik az Otthon Startot, helyébe a használt lakások esetében 3%-helyett 5%-os kamattal futó, az elsőlakás-szerzőkre célzott Wekerle Pluszt bevezetve már október 28-ától.

Az Otthon Startot már csak november 15-éig tudták igényelni a bankoknál kizárólag azok, akik október 31-éig aláírták az adásvételi szerződést.

A szűk határidő miatt valóban sok lakásszerzést tervező csúszhatott át az Otthon Startból a sokak számára kevésbé kedvező Wekerle Pluszba vagy kényszerült piaci kamatozású lakáshitel felvételére.

A piaci várakozások szerint a teljes lakáshitelpiac az idei 3000 milliárd forintos új volumenről 1800-2200 milliárd forintra eshet vissza jövőre:

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Címlapkép forrása: Portfolio

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