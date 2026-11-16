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Tovább esik a kötelező biztosítások díja: van, ahol már 16%-ot spóroltak az autósok
Bank

Tovább esik a kötelező biztosítások díja: van, ahol már 16%-ot spóroltak az autósok

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2,9 százalékos díjcsökkenést hozott eddig az online piacvezető Netrisknél az év végi kgfb-kampány.

Jelentős élénküléssel indult kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások novemberi kampánya, amely még mindig 700 ezer autóst érint. A Netrisknél november első két hetében ugyanis a kampányos szerződéskötések száma közel 26 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A kampányban eddig megkötött kötelezőkkel az autósok

átlagosan 16 százalékot spóroltak

a korábbi biztosításukhoz képest, miközben a kampányban nem érintett új kötelezőknél 24 százalékos megtakarítást értek el átlagosan – közölte az alkuszcég, ahol így az átlagdíj majdnem 3 százalékkal évi 29 ezer forintra csökkent a kampányban.

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A kampányban új szerződést kötő autósok csaknem 89 százaléka a legkedvezőbb, B10-es bónuszbesorolással rendelkezik, autóik átlagéletkora pedig meghaladja a 23 évet, míg a kampányon kívüli körben 16 és fél év az átlagéletkor, vagyis év végén egy kifejezetten idős gépjárműállomány érintett.

Máshol is csökkennek a díjak
Az Insura.hu adatai szerint az év végi kgfb-kampány első két hetében az online kötések átlagdíja 29 500 forintra csökkent, szemben a tavaly ilyenkor mért mintegy 35 ezer forinttal, miközben másfélszer annyian váltottak biztosítót, mint egy évvel korábban; a kampányban körülbelül 400 ezer személyautó érintett, tulajdonosaik december 1-jéig dönthetnek, az indexdíjat pedig november 11-ig kellett megkapniuk. Az eddigi váltók 65 százaléka több mint 10 ezer forintot spórolt, az átlagos indexdíj 49 200 forint volt, így a biztosításváltással átlagosan 40 százalékos megtakarítás adódott. Az online váltók 72 százaléka négy biztosítónál — KÖBÉ, Genertel, K&H, Signal — kötött új szerződést; a mostani kötések 58 százaléka 2003 és 2007 közötti évjáratú autókra vonatkozott, márkák szerint pedig Suzuki 18, Opel 14, Volkswagen 10, Renault és Ford pedig 7-7 százalékos arányt képviseltek.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

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