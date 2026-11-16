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Veszélyes körök alakultak ki az európai bankszektorban: visszaüthet a pénzintézetek kedvelt trükkje
Bank

Veszélyes körök alakultak ki az európai bankszektorban: visszaüthet a pénzintézetek kedvelt trükkje

Portfolio
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Az európai bankok egyre nagyobb mértékben támaszkodnak a jelentős kockázatátruházási ügyletekre (SRT) a jövedelmezőség növelése, a részvényesi kifizetések javítása és a hitelezési kapacitás bővítése érdekében. Az S&P Global Ratings friss jelentése szerint ez a gyakorlat növeli a kényszerű mérlegleépítés kockázatát, amennyiben az új kibocsátások gazdaságtalanná válnak. A hitelminősítő előrejelzése alapján az erős befektetői kereslet hatására az európai pénzintézetek idén rekordösszegű, 35 milliárd dollárnyi ilyen instrumentumot bocsáthatnak ki – számolt be a Financial Times.

A szintetikus kockázatátruházásnak is nevezett SRT-ügyletek lehetővé teszik a bankok számára, hogy díjfizetés ellenében külső befektetőkre hárítsák át egy adott hitelportfólió nemteljesítési kockázatát. Ezzel csökkennek a kockázattal súlyozott eszközeik (RWA),

a felszabaduló tőkét pedig újabb hitelek kihelyezésére vagy osztalékfizetésre fordíthatják.

Európában a június végi adatok alapján a Santander számít a legnagyobb kibocsátónak, amelyet a BNP Paribas és a Barclays követ a sorban.

A pénzintézetek motivációja jelentősen átalakult a 2008-as pénzügyi válság óta. Míg korábban a részvénykibocsátásnál kedvezőbb alternatívaként a tőkekorlátok enyhítésére használták ezeket az eszközöket, ma már a nyereségükből több tőkét termelnek, mint amennyi a mérlegfőösszeg növeléséhez szükséges. Emiatt az SRT-ket immár a sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) javítására, a kockázati koncentráció kezelésére és a hitelezés bővítésére alkalmazzák.

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Az S&P elemzői szerint a gyorsan bővülő piac legfőbb veszélye a kényszerű tőkeáttétel-csökkentés. Ha egy bank tőkegazdálkodása túlzottan függ ezektől a tranzakcióktól, a befektetői kereslet esetleges elapadása vagy a kibocsátások megdrágulása a hitelezés visszafogására, illetve eszközértékesítésre kényszerítheti a pénzintézeteket, ami a reálgazdaság hitelhez jutását is rontaná.

A piac rohamos növekedése a nemzetközi szabályozó hatóságok figyelmét is felkeltette. Az Európai Bankhatóság (EBA) már tavaly aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a bankok gyakran maguk finanszírozzák azokat a befektetőket, amelyek más pénzintézetektől vesznek át hitelkockázatot, ezzel zárt kockázati köröket hozva létre. Korábban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is figyelmeztetett erre a jelenségre, rámutatva, hogy a bankok tőkeáttételt biztosítanak a hitelalapoknak más bankok hitelkockázathoz kötött kötvényeinek (CLN) megvásárlásához.

Bár a vonzó hozamok miatt új szereplők – köztük hagyományos alapkezelők, biztosítók és nyugdíjalapok – is megjelentek a piacon, a keresleti oldalt továbbra is néhány szakosodott hitelalap uralja. Az S&P jelentése szerint ez a koncentráció felerősíti annak a kockázatát, hogy egy piaci stresszhelyzetben az árazás hirtelen megváltozik, ami közvetlenül rontaná a bankok hitelezési képességét, ha nem tudnak megfelelő áron újabb SRT-ügyleteket kötni.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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