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Zsembery Levente vezeti mostantól az MBH és a 4iG állami tulajdonosát
Bank

Zsembery Levente vezeti mostantól az MBH és a 4iG állami tulajdonosát

Portfolio
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Új vezetőt nevezett ki a Tisza-kormány az állam legfontosabb tőkebefektetési cége, a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. élére. Zsembery Levente elnök-vezérigazgató feladata az lesz, hogy a jövőben közvetlenebbül képviselje a kabinet érdekeit a társaság résztulajdonában álló kiemelt vállalatoknál - számolt be a hvg.hu.

A menedzsmentváltás révén az állam határozottabban érvényesítheti befolyását az olyan meghatározó piaci szereplőknél, mint

az MBH Bank és a 4iG-csoport,

amelyekben a Corvinus jelentős, 15%-os, illetve 37,9%-os részesedéssel rendelkezik.

Az irányítást átvevő, befektetési bankárból lett kockázatitőke-befektető nem teljesen ismeretlen az állami szektorban, hiszen a kétezres évek közepén rövid ideig már betöltötte az Állami Autópálya Kezelő Zrt. tőkepiaci igazgatói posztját. Zsembery Levente karrierjének döntő részét azonban a versenyszférában építette fel. Szakmai tapasztalatát először az UniCreditnél alapozta meg befektetési bankárként, majd ezt követően tizennégy éven keresztül irányította vezérigazgatóként az X-Ventures kockázatitőke-alapkezelőt.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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