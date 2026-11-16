Zsembery Levente vezeti mostantól az MBH és a 4iG állami tulajdonosát

A menedzsmentváltás révén az állam határozottabban érvényesítheti befolyását az olyan meghatározó piaci szereplőknél, mint

az MBH Bank és a 4iG-csoport,

amelyekben a Corvinus jelentős, 15%-os, illetve 37,9%-os részesedéssel rendelkezik.

Az irányítást átvevő, befektetési bankárból lett kockázatitőke-befektető nem teljesen ismeretlen az állami szektorban, hiszen a kétezres évek közepén rövid ideig már betöltötte az Állami Autópálya Kezelő Zrt. tőkepiaci igazgatói posztját. Zsembery Levente karrierjének döntő részét azonban a versenyszférában építette fel. Szakmai tapasztalatát először az UniCreditnél alapozta meg befektetési bankárként, majd ezt követően tizennégy éven keresztül irányította vezérigazgatóként az X-Ventures kockázatitőke-alapkezelőt.

Az MBH Banknál nemrég az állam által delegált felügyelőbizottsági székbe Hamecz István került:

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