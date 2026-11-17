A nemrégiben elfogadott új kriptovaluta-törvény nyomán a jövő év során komoly piaci részesedést szerezhetnek a külkereskedelmi ügyletekben a belföldön kibocsátott, rubelalapú stablecoinok – nyilatkozta a legnagyobb orosz pénzintézet, a Sberbank egyik felső vezetője a Reuters hírügynökségnek. A nyugati szankciók miatt a hagyományos devizák használatából kiszoruló orosz vállalatok egyre inkább a digitális fizetőeszközök felé fordulnak nemzetközi tranzakcióik lebonyolításához.

Oroszországban egészen szeptember 1-jéig nem volt engedélyezett a digitális valuták kibocsátása,

ekkor lépett ugyanis hatályba az a törvény, amely megteremtette a kriptoeszközök használatának jogi kereteit.

Bár az új szabályozás alapján egyelőre még nem bocsátottak ki rubelalapú stablecoinokat az országban, Alekszandr Vegyjahin, a Sberbank vezérigazgató-helyettese szerint ez hamarosan megváltozik. A szakember hangsúlyozta, hogy a piacnak az orosz jogszabályok szerint kibocsátott, olcsó, biztonságos és gyors eszközre van szüksége a határokon átnyúló fizetésekhez, az új jogszabály pedig lehetővé teszi az ilyenek nyilvános blokkláncokon történő kibocsátását digitális pénzügyi eszközként.

A hagyományos devizákhoz vagy az aranyhoz kötött árfolyamú stablecoinok világszerte egyre népszerűbbek, még úgy is, hogy a pénzügyi stabilitási és a pénzmosási kockázatok miatt szigorú felügyeleti vizsgálatoknak vannak kitéve. Hazai alternatíva híján az orosz cégek eddig elsősorban a rubelhez kötött A7A5 stablecoint használták, amelyet tavaly bocsátott ki Kirgizisztánban az A7 nevű fizetési vállalat. A céget társalapítóként jegyző orosz PSB bank adatai szerint az A7A5 forgalma idén már elérte a 140 milliárd dollárt. Bár Vegyjahin arra nem tért ki, hogy az új orosz eszközök miként teljesíthetnek majd a kirgizisztáni versenytárssal szemben, a hazai fejlesztésű fizetési megoldások gyors elterjedésére számít.

A vezérigazgató-helyettes elmondta, hogy a Sberbank az új törvény keretein belül szorosan együttműködik az orosz jegybankkal. A pénzintézet októberben megkapta a digitális értéktári és kriptotőzsdei engedélyt, a jövő hónapban pedig elindítja saját értéktárát a digitális értékpapírok kezelésére.

A világ legnagyobb kriptotőzsdéjét, a Binance-t a múlt hónapban ért 6,3 milliárd dolláros kibertámadásra utalva Vegyjahin kiemelte, hogy az orosz kriptoinfrastruktúrának a bankszektorban megszokott biztonsági mechanizmusokra van szüksége. Ennek részeként védelmet kell kialakítani az emberi mulasztásokkal és a pszichológiai manipulációval (social engineering) szemben is, mivel a tapasztalatok alapján még a legnagyobb piaci szereplők is sebezhetőek az ilyen jellegű, összetett támadásokkal szemben.

Forrás: Reuters

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