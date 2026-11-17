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Elképesztő működési hiányosságok

Christian Sewinget 2018-as kinevezése után nem sokkal egy kollégája katasztrofális helyzetre figyelmeztette, mivel a bank 28 ezer problémás ügyfelet képtelen volt leválasztani a befektetési üzletágáról, és lényegében a törvényi kereteken kívül működött. Sewing, aki immár több mint nyolc éve vezeti a pénzintézetet,

a felszínen sikeresen növelte a profitot és a részvényárfolyamot.

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Az újságírói konzorcium által feldolgozott iratanyag azonban rávilágít, hogy a nyilvánosan óvatos, a költségeket és az ambíciókat visszafogó cégvezető a belső fórumokon sokszor agresszívebb kockázatvállalásra buzdított. Előfordult, hogy a túlzottnak tartott belső ellenőrzések leépítését kérte, és kikérte magának, amikor a hatóságok őt tették személyesen felelőssé a hiányosságokért.

Az „Inside Deutsche Bank” projekt



Egy több mint 200 újságíróból álló, világszerte több tucat médiumot – köztük a Financial Times, a Daraj, a Der Spiegel, az El Universal, a Financial Mail, a Kyodo News, a Le Monde, a New York Times és a Paper Trail Media – magában foglaló konzorcium által végzett nyomozás, amely a német hitelintézettől kiszivárgott több millió dokumentumot vizsgálja. A nyomozást a Barracuda Media, egy dél-afrikai nonprofit szervezet koordinálta, a németországi Data and Research Center (DARC) technikai támogatásával. A kiszivárgott fájlokat Josy Joseph indiai újságíró és író, valamint Khadija Sharife dél-afrikai oknyomozó újságíró szerezte meg.

A dokumentumok rámutatnak a bank

rendkívül laza ügyfél-átvilágítási gyakorlatára is,

amely miatt a megfelelési (compliance) területen dolgozni a bankon belül sokáig egyenértékű volt a „karriergyilkossággal”. Sewing maga is többször beavatkozott a kockázatos, de jövedelmező ügyfelek érdekében a belső ellenőrökkel szemben.

Egy vesztegetési botrány után szorgalmazta például az üzleti kapcsolat felélesztését René Benko osztrák ingatlanmágnással – amit a kockázati bizottság ellenállása dacára az igazgatóság jóvá is hagyott –, mielőtt Benko birodalma összeomlott, őt magát pedig csalásért elítélték.

Hasonlóan agresszíven lépett fel Mathias Döpfnernek, az Axel Springer vezérigazgatójának szánt 270 millió eurós hitel ügyében: bár a kockázatkezelők aggályai ellenére a teljes összeg folyósítását támogatta, a bank végül csak 170 millió eurót ajánlott fel, így Döpfner egy másik pénzintézettől vette fel a kölcsönt.

Emellett felmerült a gyanú, hogy egy Sewing részvételével zajló megbeszélésen a pénzintézet vezetői tiltott módon tájékoztattak egy orosz oligarchákhoz köthető vagyonos német ügyfelet a számláját érintő pénzmosási aggályokról, majd az ügyfél magyarázatát elfogadva elálltak a számla megszüntetésétől.

A vezetési hiányosságok az átláthatóság terén is megmutatkoztak.

Amikor a banknál 2021-ben rájöttek, hogy a következő évre kitűzött költségcsökkentési céloktól egymilliárd euróval elmaradnak majd, a menedzsment egyszerűen eltörölte a célt anélkül, hogy a hiányt a nyilvánosság előtt elismerte volna.

Az elemzői tájékoztatókon rendre „baráti elemzőkkel” előre egyeztetett kérdéseket tetettek fel, hogy irányítani tudják a narratívát. Ennek a kozmetikázásnak komoly hagyománya volt a pénzintézetnél, hiszen évekkel korábban, 2014-ben a vezetőség szándékosan elhalasztotta az észak-amerikai leányvállalat, a Maher Terminals közel egymilliárd dolláros értékvesztésének leírását, csak azért, hogy

a rossz hírrel ne veszélyeztessenek egy küszöbön álló tőkeemelést.

A megfelelési és etikai hiányosságok mellett a bank elavult rendszerei és működési hibái is folyamatosan milliárdos károkat okoztak. Egy olaszországi jelzáloghitel-portfólió automatikus adatátvitelének leállása miatt például a pénzintézet évekig nem vette észre a felhalmozódó, közel 800 millió eurós rejtett veszteséget.

Egy másik esetben egy egyszerű belső technikai hiba miatt a Deutsche Telekom 2 milliárd eurós utalása akadt fenn napokra a rendszerben, ami akkora pánikot okozott, hogy

a távközlési vállalat vezérigazgatója egyenesen a bank fizetőképességét vonta kétségbe.

Bár a bank jelenlegi hivatalos kommunikációja szerint a „radikális transzformáció” sikeres volt, és milliárdokat költöttek a kontrollfunkciók megerősítésére, a 2026-os valóság mást mutat. A német pénzügyi felügyelet (BaFin) idén is többször tartott házkutatást a pénzintézetnél, a múlt hónapban pedig ismét meg kellett hosszabbítania a pénzmosás elleni rendszerek és a tranzakciófigyelés kijavítására adott határidőket, méghozzá olyan problémák esetében, amelyeket már évekkel ezelőtt meg kellett volna oldani.

A helyzet jól rímel Sewing egy korábbi, fatalista belső levelére, amelyben a szabálytalanságok felszámolásáról úgy fogalmazott, hogy

a bank olyan, mint egy százezres nagyváros, amelyben mindig lesznek bűnözők, így a százszázalékos szabálykövetés sosem lesz elérhető.

Itt a Deutsche Bank első reakciója



„A médiában tárgyalt ügyek sok évvel ezelőttre nyúlnak vissza, egyes esetekben akár két évtizeddel is” – áll a Deutsche Bank kedd reggeli közleményében. „A Deutsche Bank ma már egy más bank, és továbbra is a bevált stratégiájának végrehajtására koncentrál, amit a 2025-ös, valamint az elmúlt negyedévek rekordnyeresége is bizonyít” – tették hozzá.

Elképesztő geopolitikai manőverek

A Telexen megjelentetett cikkében a Direkt36 a projekt egyetlen magyar résztvevőjeként további érdekességekről is beszámolt.

A Krím 2014-es annektálása után a Deutsche Bank nem akart lemondani a jövedelmező orosz piacról, ezért házon belül „jó és rossz oligarchákra” osztotta az ügyfeleit. A kockázatosnak ítélt orosz milliárdosok számláit 2015-ben

a szigorúbb banktitkot biztosító svájci és luxemburgi leányvállalatokhoz menekítették át,

amelyek így a teljes orosz ügyfélforgalom közel háromnegyedét bonyolították. Ez a trükk még a 2022-es ukrajnai invázió után is működött: amikor az amerikai igazságügyi minisztérium adatokat kért a szankcionált oroszokról – például Oleg Gyeripaszkáról –, a bank a helyi banktitokra hivatkozva visszatartotta az információk jelentős részét, és elhallgatta azokat a cégeket, amelyekben az oligarchák tulajdonrésze nem érte el az 50 százalékot.

Donald Trump 2016-os elnökké választása után „Novus Ordo” (Új Rend) fedőnéven külön titkosított védőhálót vontak a számlái köré,

ám amikor 2017-ben egy alkalmazott véletlenül külső félnek szivárogtatta ki 1500 ügyfél – köztük Trump – pénzügyi adatait, a bankvezetés Christian Sewing jóváhagyásával úgy döntött, eltitkolja a baklövést az amerikai elnök elől. Hasonlóan nagyvonalúak voltak a szexuális bűncselekményekért akkor már elítélt Jeffrey Epsteinnel is, akinek a hálózatában a bank utólag közel 600 millió dollárnyi gyanús tranzakciót azonosított, ami a duplája az eddig nyilvánosan ismert összegnek.

Az üzleti érdek a korrupciós és politikai aggodalmakat is rendre felülírta, mivel Sewing egy 2017-es belső levele szerint

az ügyfél-átvilágítás (KYC) „kinyírja a bevételeket”.

Amikor 2020-ban a kazah exelnök vejének, Timur Kulibajevnek a számláját zárolni kellett egy megmagyarázhatatlan, 15 millió dolláros emírségekbeli utalás miatt, a bank luxemburgi fiókja egyszerűen a milliárdos feleségének kezdett új számlát nyitni. A pénzintézet ügyfele volt a malajziai állami alapból 4,5 milliárd dollárt eltüntető Jho Low is, levelezőbankként pedig a DB még a „Háma mészárosaként” ismert szír ex-alelnöknek, Rifat al-Aszadnak is továbbított kifizetéseket.

A bank a nyilvánosan hangoztatott klímavédelmi fogadalmait is ugyanolyan rugalmasan kezelte, mint a pénzmosási szabályokat. Bár 2020-ban a Deutsche Bank vállalta, hogy nem finanszíroz új sarkköri olaj- és gázprojekteket, néhány hónappal később mégis lebonyolított egy 1,5 milliárd eurós kifizetést a Trafigura számára az orosz Vostok Oil projekthez, arra hivatkozva, hogy csak közvetítőként járt el. Egy évvel később, a zéró szén-dioxid-kibocsátási ígéretek ellenére a felső vezetés a belső környezetvédelmi és bűnügyi figyelmeztetéseket lesöpörve hagyta jóvá a Linde óriási oroszországi gázkomplexum-projektjét, mert az egyik igazgató szerint az üzlet

szuperfontos, és el kell nyernünk.

A belső kontrollmechanizmusok csődjét végül egészen abszurd nemzetközi pénzmosási ügyek sora bizonyítja. A bank saját vizsgálata tárta fel, hogy 2019-ben több ezer tranzakción keresztül dollármilliókat utaltak át a kolumbiai szexiparhoz és szervezett bűnözéshez köthető cégeknek, amit csak egy évvel később, 230 utólagos hatósági bejelentéssel próbáltak meg elsimítani.

Emellett a Deutsche Bank szűrőin még olyan, feltehetően az észak-koreai rezsimhez köthető cégek átutalásai is fennakadás nélkül csúsztak át, amelyek közleményében

egyértelműen szerepelt az „Észak-Korea” kifejezés.

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Címlapkép forrása: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images