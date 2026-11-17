Vállalkozói Klub 2026 Szakértőinkkel arra keressük a választ, hogy milyen tényezők és finanszírozási lehetőségek támogathatják a fenntartható növekedést a változó gazdasági környezetben, valamint feltérképezzük a kkv-hitelezés jelenlegi helyzetét és a legfrissebb finanszírozási forrásokat is. Gyere el te is.

A vállalkozói visszajelzések alapján módosultak a Magyar Fejlesztési Banknál elérhető Ganz Ábrahám Európai Uniós Vállalati Hitelprogramok - jelentette be Facebook-oldalán a gazdasági és energetikai miniszter, a változások között említve, hogy

egy kölcsönigénylő már több projektjére is igényelhet finanszírozást, és bővült az elszámolható költségek köre,

is igényelhet finanszírozást, és köre, a KKV Technológia Plusz Hitelprogramokban 250 millió forintra nőtt az igényelhető kölcsönösszeg, a kezdő vállalkozások pedig már 50 millió forintot igényelhetnek, a Budapesten bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások számára már az ingatlanépítés is finanszírozható.

Hitelprogramokban 250 millió forintra nőtt az igényelhető kölcsönösszeg, a kezdő vállalkozások pedig már 50 millió forintot igényelhetnek, a Budapesten bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások számára már az ingatlanépítés is finanszírozható. a Nemzeti Bajnokok programban 150 millió és 1 milliárd forint közötti finanszírozás igényelhető zöld és digitális átállást célzó beruházásokra, amelyből akár 45 százalék is lehet a vissza nem térítendő támogatás mértéke.

Az MFB közleménye szerint a KKV Technológia Plusz programokban mostantól a terület-előkészítés és a felmérések, kimutatások készítésének költségei, az építési műszaki ellenőri szolgáltatás díjai, valamint a tervezett digitális megoldások bevezetéséhez kapcsolódó infokommunikációs szolgáltatások költségei is elszámolhatók a hitelprogramok keretei között. A hitelcélok köre rendkívül széles, a teljesség igénye nélkül: eszközbeszerzés, ingatlankorszerűsítés elektromos jármű beszerzés, sőt digitális eszközök és szoftverek, valamint energetikai korszerűsítések (például napelemek, hőszivattyúk telepítésére) is megvalósíthatók a hitelprogramokkal. Azt írták, a Nemzeti Bajnokok programban kísérleti fejlesztések megvalósítására is lehetőség nyílik.

Valamennyi konstrukció kamat- és banki költségektől mentes,

és jellemzően már 10 százalékos önerő mellett elérhető. A kérelmeket meghosszabbított határidőig, 2027. június 30-ig lehet benyújtani az MFB Pont Plusz hálózatban. Aki beruházást, fejlesztést vagy zöldítést tervez, annak most érdemes kihasználnia a lehetőséget - zárta bejegyzését Kapitány István.

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