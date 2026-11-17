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Egyes bankfiókokban még november 15-én, vasárnap is túlóráztak a hitelügyintézők, hogy be tudják fogadni az utolsó hitelkérelmeket az Otthon Start Programban, tegnap óta pedig már csak a célzottabb és szigorúbb Wekerle Plusz igényelhető. A kormány intézkedése három jelentős következménnyel járhat a lakáshitelpiacon: 1. csökken a hitelfelvételi kedv, így az idei 3000 milliárd forintról jövőre 1800-2200 milliárd forintra eshet vissza a lakáshitelek kihelyezése; 2. a piaci kamatozású lakáshitelek aránya az eddigi 20-25%-ról 50% környékére emelkedhet; 3. a fokozódó piaci verseny egyre nagyobb arányban terelheti az 5-6%-os kamatsávba a még inkább 6-7%-os piaci lakáshiteleket. Bemutatjuk a bankok jelenlegi legjobb ajánlatait.

Egy nagy változáson lepődött meg igazán a piac

Várható volt: a bankszektor szereplői tavasz óta számítottak arra, hogy szigorít a Tisza-kormány az Otthon Start szabályain, mi már júniusban részletesen írtunk erről. Arra azonban a Portfolio májusi Hitelezés 2026 konferenciáján részt vevő szakmai közönségnek is csak a 10%-a szavazott, hogy ez még idén megtörténik.

Sokkal nagyobb esélyt látott arra a bankpiac, hogy először a kamatstophoz és a végrehajtások szabályaihoz nyúl hozzá a kabinet, és csak ezek után következik az Otthon Start, ehhez képest a tranzakciós illeték felemás átalakítása után rögtön az Otthon Start átalakítása következett a bankszektort közvetlenül érintő változtatások sorában.

A szigorítás tartalma nem volt nagy meglepetés: szeptemberi Future of Finance 2026 konferenciánk közönségének a 75%-a gondolta úgy, hogy szűkítik a jogosultak körét és/vagy tiltják a bérbeadást, ami lényegében megvalósult, a bérbeadás tiltása esetében a futamidő első 5 évére vonatkozóan.

Van egy kivétel: egy fontos ponton lepte csak meg piaci forrásaink nagy részét a kormány lépése: kevesen számítottak arra, hogy megemelik a használt lakásokra felvett hitelek kamatát, mégpedig 5%-ra, hiszen ez már csak 1,3 százalékpontos előnyt jelent a piaci kamatozású lakáshitelek átlagkamatához képest.

Rajtaütés-szerű kivezetés után pangó piac

Végül példátlan gyorsasággal, sőt, a Fidesz szerint alkotmányellenesen zavarta le a kormány a szigorítást:

október 19-én, parlamenti beszédében jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az Otthon Start kivezetését és a Wekerle Plusz bevezetését, ez utóbbi egyébként a kamattámogatott lakáshitel mellett a lakás-takarékpénztári támogatás visszavezetését és egy új felújítási programot is jelent – a lakáshitel esetében a piac ekkor még jórészt január 1-jei váltásra számított,

október 27-én jött az igazi meglepetés, amikor Magyar Péter és Kármán András bejelentette, hogy az Otthon Startot szinte azonnal kivezetik, és október 28-ától már átszabott változata, a Wekerle Plusz igényelhető,

még aznap pontosított a miniszterelnök, és kiderült, hogy az október 31-éig adásvételi szerződést kötők november 15-éig igényelhetik az Otthon Startot, majd meg is jelent a váltásról a kormányrendelet. Nem kell ecsetelni, mekkora nyomást helyezett ez éppen az őszi szünet napjaiban a vevők részéről az eladókra, az energiatanúsítványok készítőire, az ügyvédekre vagy éppen a hitelközvetítőkre, banki ügyintézőkre, akik számára rendkívül sűrű volt az elmúlt három hét. Az igazi vesztesek azonban nem ők, hanem azok lettek, akik a Wekerle Plusz kapkodásszerű bevezetése miatt végleg lecsúsznak a kedvezőbb hitellehetőségről. Ezzel a korábban várt év végi lakáspiaci és hitelfelvételi roham is elmaradt.

A rendkívül gyors váltás hatásai már részben lejátszódtak a lakáspiacon, amely a legelőször reagál minden lakáshitel-piaci bejelentésre: egy néhány napos utolsó rohamnak is köszönhetően a Duna House becslései szerin az október lett a második legerősebb hónap a tranzakciószámban, ezt azonban novemberben már pangás követte, erről azonban még csak anekdotikus információk keringenek a piacon.

Három nagy következmény a lakáshitelpiacon

A hosszú távú hatások előrejelzése szempontjából is érdekes, hogy három fő ponton jelent szigorítást a hitelfelvevők számára az Otthon Start kivezetése és a Wekerle Plusz bevezetése:

csak a 45 év alatti, 50%-os elérő lakástulajdonnal még soha nem rendelkezők vehetik fel (eddig nem volt felső életkori korlát, és megengedett volt az 50%-os tulajdon),

a használt lakások 3% helyett 5%-os kamattal vásárolhatók belőle,

nem kombinálható más kamattámogatott lakáshitellel, például CSOK Plusszal.

15 olyan változtatást is összeszámoltunk azonban, ami lazítást jelent, így például élettársak is felvehetik együtt, a maximum 30 milliós meglévő lakástulajdon nem akadály, és nem kell tb-jogviszonyt sem igazolni a Wekerle Pluszhoz.

Az Otthon Start és a Wekerle Plusz különbségei Szempont Otthon Start Wekerle Plusz Ügyfél által fizetendő kamat Egységesen legfeljebb 3% (új és használt otthonra is). Új lakásra legfeljebb 3%, használt lakásra legfeljebb 5%. Életkori korlát 18. életévét betöltött személy, felső korhatár nélkül. 18. életévét betöltött, „fiatal” személy a 45. életév betöltésének napjáig. TB-jogviszony igazolása Kötelező legalább 2 éves folyamatos TB-jogviszony (vagy nappali tanulmányok, egyszerűsített foglalkoztatás stb.) igazolása. Nincs TB-jogviszonyra vonatkozó előírás a rendeletben. KHR (korábbi BAR-lista) szabály Csak lekérdezési hozzájárulást ír elő, a rendelet szövege nem tartalmaz tételes kizáró szabályt. Kizáró ok a nyilvántartott KHR-tartozás, kivéve, ha azt már legalább 1 éve teljesítette. Kombinálhatóság (pl. CSOK Plusz) Kombinálható egyidejűleg CSOK Plusszal és falusi CSOK-kal. Nem kombinálható: kizáró ok a meglévő vagy egyidejűleg igényelt más állami kamattámogatott lakáshitel. Bentlakási és lakcímkötelezettség Nincs előírva a rendeletben sem beköltözési, sem 5 éves életvitelszerű bentlakási kötelezettség. Szoros kötelezettség: 180 napon belül lakóhelyet kell létesíteni, és 5 évig életvitelszerűen bent kell lakni (bérbe sem adható). Párok (házastársak, élettársak) igénylése Házastársaknak nem kötelező együtt igényelni; közös igénylésnél elég, ha az egyik házastárs teljesíti a lakástulajdonra és TB-re vonatkozó feltételeket. Házastársak és élettársak kizárólag közösen igényelhetik, mindkettőjüknek meg kell felelniük a feltételeknek, és mindkettőjüknek tulajdont kell szerezniük. Meglévő / korábbi lakástulajdon Csak a megelőző 10 évet vizsgálja, csak belterületi ingatlanra; értékhatár-kivétel: 15 millió Ft. Időkorlát nélkül (teljes múltat) és kül-/belterületi lakást egyaránt vizsgál; értékhatár-kivétel: 30 millió Ft. Max. négyzetméterár (bruttó 1,5 M Ft) Fix összeg, nincs automatikus emelkedés a szövegben. 2028. január 1-jétől évente indexálják a KSH új lakásokra vonatkozó lakáspiaci árindexével. Forrás: Portfolio-összevetés

1. A szigorító tényezők az erősebbek, így visszaeshet a piac: az Portfolio és az FPKOSZ közös konferenciáján ismertetett számítások alapján

az MNB szerint a hitelfelvevők mintegy harmada kieshet a kamattámogatott hitel jogosulti köréből. A jegybank szerint a programban 25–40% között lehetett a befektetési célú lakásszerzők aránya, akiknek egy része szintén ehhez a körhöz adódhat még hozzá,

az OTP szerint az ingatlantulajdonra vonatkozó elvárások 30–40%-kal, az életkori megkötés további 10%-kal szűkítheti a jogosulti kört a kamattámogatott hitel esetében.

A fentiek tényezők miatt a bankok

az idei várható 3000 milliárd forint után jövőre 1800-2200 milliárd forint közötti lakáshitel-kihelyezéssel számolnak

részben a jogosultak egy részének kiszorulása, részben a használ lakásra elérhető kamat megemelése miatti alacsonyabb kereslet miatt. Ez a volumen egyébként nagyjából a két évvel korábbi, 2025-ös szintnek felelne meg.

2. Visszatérhetnek a piaci lakáshitelek: mióta 2025. szeptember 1-jével bevezette az Orbán-kormány az Otthon Startot, piaci lakáshitelt csak az vett fel, aki

100 milliónál drágább lakást vagy 150 milliónál drágább családi házat vásárolt vagy épített,

1,5 milliós négyzetméterárnál drágább lakást vásárolt,

50 milliónál nagyobb hitelösszegre tartott igényt, így kiegészítette az Otthon Startot,

már rendelkezett 50%-ot meghaladó lakástulajdonnal, és a kivételeknek sem felelt meg, így nem fért bele a programba.

E kategóriák viszonylag alacsony hitelpiaci aránya miatt 2025 szeptembere óta a felvett 3182 milliárd forintnyi lakáshitelnek mindössze a 22,3%-a volt piaci kamatozású. Az említett konferencián és más banki előrejelzésekben is azzal az óvatos becsléssel találkoztunk, hogy

az eddigi 20-25% helyett jövőre már a kihelyezett lakáshitelek mintegy 45-50%-a lehet piaci kamatozású.

Az Otthon Start előtt 20% körül volt a kamattámogatott hitelek aránya, ahová a CSOK Plusz és a falusi CSOK mellé felvehető, szintén 3%-os hitel tartozott. 2027-től ezek szintén magasabb arányt képviselhetnek, így elképzelhető, hogy a Wekerle Plusznak csak a lakáshitelezés egyharmada marad. Annál is inkább, ha a bankok egy része inkább a saját piaci hitelei kezdi kínálni ugyanannak a célcsoportnak: az OTP például utalt már erre. Azzal, hogy a kamattámogatást, pontosabban az ügyeleti kamatot a mérvadó ötéves állampapír-átlaghozam felett legfeljebb fél százalékban húzta meg kormány, a piaci lakáshitel effektív versenytárs lehet a bankok szemében is a Wekerle Plusszal szemben, különösen a fiatal elsőlakásszerzők körében, amelyekre célzottabb árazást alkalmazhatnak a hitelintézetek.

3. Újra versenyezhetnek a bankok: az említett konferencián elhangzott banki várakozások szerint a legtöbben 5–6 százalék közötti piaci lakáshitelkamatokat várnak jövőre a hitelpiacon, de optimistább forgatókönyv szerint

az év második felében akár 5 százalék alatti ajánlatok is megjelenhetnek,

különösen, ha ezt a hozamkörnyezet támogatni fogja, ami a jelenlegi világgazdasági helyzetben közel sem biztos. Az MNB legutóbbi adatai szerint 6,3%-os átlagkamattal lehetett felvenni szeptemberben a piaci kamatozású lakáshiteleket, de például a Bankmonitor folyamatosan frissülő ábrája szerint egyedi kedvezményekkel akár 5,49%-os kamattal is lehet piaci kamatozású lakáshitelt felvenni ma Magyarországon.

Mit ajánlanak most a bankok?

Ketté kell bontanunk a bankok lakáshitel-ajánlatait: egyrészt vannak a Wekerle Plusz lakáshitelek a fiatal elsőlakásszerzők számára, amelyeket november 16-ától már hat nagybank kínál. Többen alkalmaznak bizonyos feltételek mellett jóváírási kedvezményt is, a kamatot pedig egyetlen bank, az MBH vitte eddig 5 bázisponttal a jogszabályilag előírt, új lakásoknál 3%-os, használt lakásoknál 5%-os korlát alá. A további részletekről itt írtunk.

Másrészt ott vannak a piaci kamatozású lakáshitelek, amelyeknél most az említett nagy visszatérésre és a verseny fokozódására számíthatunk, amit egyébként az 5%-os Wekerle Plusz kamatszintjének a közelsége is támogat. Két friss változásról számolt be a Bankmonitor:

az OTP november 16-tól hatályos hirdetménye szerint fél százalékponttal csökkent a piaci lakáshitelei kamata, így akár már 6 százalék alatt is elérhető a baknál, a legalacsonyabb kamat 5,99 százalék (akár nettó 600 ezres fizetéssel), sőt: a 45 évnél fiatalabb első lakásszerzők számára új, legfeljebb 100 bázispontos kedvezmény is megjelent, amellyel a kamat legfeljebb 5,59 százalékra csökkenthető,

november 16-tól hatályos hirdetménye szerint fél százalékponttal csökkent a piaci lakáshitelei kamata, így akár már 6 százalék alatt is elérhető a baknál, a legalacsonyabb kamat 5,99 százalék (akár nettó 600 ezres fizetéssel), sőt: a 45 évnél fiatalabb első lakásszerzők számára új, legfeljebb 100 bázispontos kedvezmény is megjelent, amellyel a kamat legfeljebb 5,59 százalékra csökkenthető, az MBH november 16-tól hatályos hirdetménye szerint a 10 évig fix kamatozású lakáshitel kamata a hitelösszegtől és a vállalt havi jóváírástól függ. A legalacsonyabb kamat 6,19 százalék, amely legalább 30 millió forintos hitelnél és legalább 700 ezer forintos havi jóváírásnál érhető el; sőt: ha valaki a bank egyik piaci hitelét Wekerle Plusz, CSOK Plusz vagy falusi CSOK hitellel együtt igényli, a piaci hitel kamata az első 10 évre 5,85 százalékra csökkentheti.

Alábbi táblázatunkban három-három fajta hitelösszeg és jövedelem mellett mutatjuk be a bankok ajánlatait egyedi kedvezmények nélkül. Személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

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