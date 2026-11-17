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A pandémia előtti szint nagyjából felére csökkent az OTP bankfiókjainak forgalma, a készpénzes ügyek aránya pedig 50-ről 24 százalékra esett. A személyes ügyintézés azonban nem tűnik el: a bank sajtóeseményén ismertetett friss adatok szerint idén már közel 5 millió alkalommal jelentek meg személyesen az ügyfelek. A bank hosszú távon is számol a fiókokkal, de a rutintranzakciók helyett egyre inkább a magasabb hozzáadott értékű tevékenységekre, tanácsadásra helyezi a hangsúlyt – fejtették ki OTP szakemberei.

Maradnak a fiókok, de változik a feladatuk

A bankfiókok az OTP stratégiájának erős pillérei maradnak, az ügyfelek ugyanis továbbra is igénylik a fizikai kapcsolódás lehetőségét – mondta Koncsek Gergő, az OTP fizikai csatornamenedzsmentért felelős vezetője. A szakember bemutatta: a Covid-járvány alatt beszakadt a látogatások száma, és bár később részben visszaépült, a pandémia előtti szintre már nem tért vissza, hiszen

az ügyfelek egy része tartósan áttért a digitális megoldásokra.

A visszaesés elsősorban a rutintranzakciókat, köztük a készpénzfelvételt és -befizetést, az átutalást, valamint a valutaváltást érintette: ezeknél összességében 75 százalékkal csökkent a fióki aktivitás. A lakossági ügyintézésre betérők mintegy 30 százaléka érkezik ma ilyen ügyekkel. A megtakarításoknál, hiteleknél és számlavezetési kérdéseknél ugyanakkor továbbra is keresett a szakértői segítségnyújtás: miközben a fióklátogatások száma csökkent, a tanácsadási alkalmaké növekszik.

Egyre többen használják a mobilbankot és a befizetésre is alkalmas ATM-eket is. Utóbbiak például a készpénzes bevétellel rendelkező vállalkozásoknak is alternatívát kínálnak: a bevételt a fióki nyitvatartástól függetlenül befizethetik, ráadásul gyorsabban és olcsóbban.

A mobilbank használatában is segítenek a fióki ügyintézők

Jelenleg közel 30 termék igénylése már elejétől a végéig végigvihető az OTP mobilalkalmazásában, de adatmódosítás céljából sem muszáj bankfiókba menni. A digitális lehetőség azonban nem jelenti automatikusan az önálló ügyintézést: gyakran előfordul, hogy valaki hitelkártyát igényelni érkezik, majd az ügyintéző segítségével viszi végig a folyamatot a saját mobilapplikációjában.

Koncsek szerint az egyszerűsödő ügyfélutak mellett a bank feladata, hogy minden csatornán ugyanolyan magas minőséget biztosítson; ehhez a munkatársak folyamatos fejlesztése is elengedhetetlen. A cél nem az ügyfelek egyik vagy másik csatorna felé terelése, hanem az, hogy digitálisan, telefonon és személyesen egyaránt színvonalas szolgáltatást kapjanak.

Az OTP ma országosan közel 2300 kapcsolati pontot működtet, az ATM-eket, bankfiókokat és mobilbankfiókokat együtt számolva. Ezen belül 282 bankfiókról beszélhetünk, közülük 131 már megújult arculattal működik; egy évvel korábban még csak 60-70 ilyen egység volt. A bankfiókok száma apad: a Portfolio 2025 év végi gyűjtésében még 301 OTP-fiók szerepelt.

Az ügyfelek mintegy 15 százaléka érkezik előre foglalt időpontra, ezt az arányt növelni szeretné a bank. A nem időpontra érkező ügyfelek 80%-át 10 percen, 90%-ukat 15 percen belül szólítják, míg az időpontfoglalással érkezők várakozás nélkül, dedikált szakértőhöz kerülnek. Hat olyan fiók is létezik, ahol már 90 százalék feletti az időpontra szervezett találkozók aránya, és az elégedettségi visszajelzések is megerősítik az időpontfoglalásra építő modell létjogosultságát.

Az OTP szakemberei azt is közölték: lakossági oldalon a közel 230 ezer ügyfelet kiszolgáló prémiumbanki területet erősítenék, a vállalkozásoknál pedig az ügyfél és a tanácsadó közötti kapcsolatot mélyítenék.

Kevesebb papír és készpénz, de nem kevesebb emberi kapcsolat

Ma a fiókok nagyjából egyharmada teljesen készpénzmentes, ugyanakkor papírmentes egység nincs, mégis beszédes, hogy a dokumentumok több mint kétharmada digitálisan jön létre. Idén eddig 3,5 millió dokumentumot – összesen 16 millió oldalt – írtak alá digitálisan az ügyfelek. Új lehetőség a mobilappos jóváhagyás, amelyhez aláírópad sem szükséges: van olyan fiók, ahol az ügyfelek 90 százaléka már ezt használja.

Habár Ázsiában ennek nagy divatja van, az OTP nem tervezi az "ember nélküli" bankfiókok bevezetését, a hangsúly a dedikált tanácsadáson marad. A kisebb forgalmú fiókokban ezt távoli szakértők is segíthetik: például a helyben biztosított tárgyalóból videóhívással kapcsolódhat be például lakáshitel-specialista.

A pandémia hatására kilőtt a Contact Center forgalma

A telefonos ügyfélkiszolgálásnál a járvány éppen ellenkező folyamatot indított el: jelentősen megugrott a megkeresések száma – jelezte Pesti Kornélia, az OTP Contact Centerének vezetője. A nap 24 órájában elérhető központ évente mintegy 5 millió ügyfélkapcsolatot bonyolít le, melyek jelentős része automatizált. A szolgáltatás nem pusztán rutinügyek intézésére használható:

mind telefonon, mind videóhívásban van lehetőség komplex tanácsadásra, számlanyitáshoz vagy lakáshitel-ügyintézéshez kapcsolódó támogatásra.

Pesti szerint a Contact Center feladata "hidat képezni a fiók és a digitális csatornák között". Az ügyfelek sokszor a biztonságérzetre törekszenek: szeretnék emberrel átbeszélni, mi hogyan működik. A digitális ügyintézés mellett ezért továbbra is fontos a valós idejű emberi segítség és a csatornák közötti átjárhatóság.

Címlapkép forrása: Portfolio