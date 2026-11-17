Az olasz jegybank legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentése szerint a szektor lendületét a költségcsökkentést célzó konszolidáció is fűti, jelenleg ugyanis

az öt legnagyobb olasz pénzintézet mindegyike részt vesz valamilyen felvásárlási vagy egyesülési (M&A) ügyletben.

Mielőtt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházási hullám és az iráni háború átírta volna a makrogazdasági kilátásokat, a bankok csökkenő kamatkörnyezetre rendezkedtek be, ezért tudatosan növelték a díj- és jutalékbevételeiket. A megváltozott környezetben azonban az ismét emelkedő kamatok újabb lökést adhatnak a bevételeknek, miközben a nem teljesítő hitelek (NPL) aránya is alacsony, sőt az UniCredit kivételével tovább csökkent az ágazatban.

Az elmúlt hetek negyedéves gyorsjelentései alapján az olasz pénzintézetek kedvezően ítélik meg a nettó kamatbevételük alakulását. Bár a szektor igyekezett csökkenteni a függőségét ettől a tételtől, a hitel- és betéti kamatok közötti marzs továbbra is a legfőbb bevételi forrásuknak számít. Ezzel szemben több európai versenytárs a növekvő forrásköltségekre panaszkodik, a német Commerzbank például a betétekért folytatott éles versenyre hivatkozva csökkentette az idei évre vonatkozó nettó kamatbevételi előrejelzését.

Az olasz bankok helyzeti előnye abból fakad, hogy a helyi megtakarítók – a németekkel és más európaiakkal ellentétben – a magasabb hozamú lekötött betétek helyett a szinte semmilyen kamatot nem fizető

folyószámlákat részesítik előnyben.

Ennek köszönhetően az ország legnagyobb bankja, az Intesa Sanpaolo 2027-re a nettó kamatbevétel jelentős növekedését vetítette előre, és kizárta, hogy a következő negyedévekben nyomás alá kerülnének a betéti kamatok.

Az alacsony betéti kamatok ugyanakkor politikai súrlódásokhoz is vezetnek. Az olasz kormány korábban épp ezzel érvelt, amikor a bankok rekordszintű nyereségét magasabb adókkal sújtotta, a pénzügyminisztérium pedig újabban azt bírálja, hogy a pénzintézetek a hitelezés helyett egyre inkább a vagyonkezelésre helyezik a hangsúlyt.

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A jövő évi költségvetési törvényben tervezett újabb ágazati adóemelések ellen tiltakozó bankok azzal védekeznek, hogy a folyószámla nem megtakarítási termék, hanem pénzforgalmi szolgáltatás. A kormány korábban állami garanciákkal segítette a vállalati hitelezést, és hozzájárult ahhoz is, hogy a bankok drasztikusan leépítsék az egy évtizeddel ezelőtti csúcsot jelentő nem teljesítő hitelállományukat, ám az olasz jegybank pénteki jelentésében arra figyelmeztetett, hogy

a magasabb energiaárak és kamatok ronthatják a vállalatok adósságszolgálati képességét.

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