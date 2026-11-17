Mintegy 250 millió euró, vagyis jelenleg árfolyamon több mint 90 milliárd forint értékben kötött új építésű lakóingatlanok fejlesztésére szóló hitelszerződéseket az elmúlt tizenkét hónapban a Raiffeisen Bank – közölte a pénzintézet.

A kereskedelmi ingatlanok mellett a lakáspiacon is aktív bank elsősorban energiahatékony beruházásokat finanszírozott. A hitelezett projektek között belvárosi építkezések, barnamezős beruházások és új lakónegyedek egyaránt megtalálhatók.

A pénzintézet első alkalommal működik együtt a több európai országban jelen lévő, tőzsdén jegyzett Atenor ingatlanfejlesztővel. A megállapodás a budapesti XI. kerületben épülő LAKE11 Flow lakóprojekthez kapcsolódik, amelynek második ütemében várhatóan 2028 végéig 146 otthon készül el a kapcsolódó infrastruktúrával és közösségi terekkel együtt.

Szintén a XI. kerületben, a Fehérvári úton valósul meg az Indotek Group Revital Park nevű beruházása, amelynek hitelszerződését októberben írták alá a felek. A korábbi ipari terület hasznosításával létrejövő lakópark első ütemében 421 lakás épül parkosított környezettel, zöldtetőkkel és energiahatékony gépészettel. Az új otthonokat várhatóan 2028 második felében adják át.

Kereskényi Péter, a Raiffeisen Bank Projekt-, ingatlan- és szindikált finanszírozási főosztályának vezetője elmondta, hogy hosszú távú lehetőséget látnak a hazai lakóingatlan-fejlesztések hitelezésében. Hozzátette, hogy a következő években tovább erősítenék piaci jelenlétüket, és az egy-egy beruházáson túlmutató, tartós partnerségekre törekednek az ingatlanfejlesztőkkel.

Kereskényi Péter Raiffeisen Bank, igazgató – Projekt-, ingatlan- és szindikált finanszírozás Péter karrierjét az MVM Zrt.-nél kezdte pénzügyi kontrollerként. 2003-ban csatlakozott a Raiffeisen Bank Zrt.-hez projektfinanszírozási szakértőként, 2005-től projektfinanszírozási csoportvezető, 2012 … Tovább

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