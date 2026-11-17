December 1-jétől Puskás András veszi át az MBH Jelzálogbank vezérigazgatói posztját Nagy Gyulától, aki visszavonul az aktív munkavégzéstől. A társaság november 17-i rendkívüli közgyűlésén az igazgatóság, a felügyelőbizottság és az auditbizottság összetételéről is döntöttek. A kinevezésekhez a Magyar Nemzeti Bank engedélye szükséges.

Az MBH Jelzálogbank közgyűlése közös megegyezéssel megszünteti Nagy Gyula vezérigazgatói munkaviszonyát, a távozó vezető ugyanakkor külső tagként továbbra is az igazgatóságban marad.

Utódja Puskás András lesz, akit az igazgatóság tagjává is megválasztottak.

Vezérigazgatói megbízatása 2026. december 1-jétől 2028. április 30-ig szól.

Puskás András korábban a Pénzügyminisztériumban dolgozott kabinetfőnökként, majd Budapest belvárosának alpolgármestere volt. Később az Eximbank és a MEHIB üzleti vezérigazgató-helyetteseként tevékenykedett, 2018 és 2022 között pedig a Budapest Bank felső vezetésének tagja volt.

A Magyar Bankholdinghoz 2021-ben csatlakozott, 2023 júniusától az MBH Bank vezérigazgató-helyetteseként többek között az államigazgatási, önkormányzati és egyházi kapcsolatokért, valamint a kommunikációért és fenntarthatóságért felelt.

A közgyűlés az igazgatóság élére ismét Vida Józsefet választotta meg. Az új tagok között Puskás András mellett Bakonyi András, az MBH Bank kockázatkezelési vezérigazgató-helyettese szerepel.

A felügyelőbizottságba három új tag érkezik: Gózon Gergely, Kállay Gergely és Szakonyi András, a Magyar Posta vezérigazgatója. Utóbbi megválasztását a bankban részvényesként jelen lévő Magyar Posta kezdeményezte. Mindhárman az auditbizottságnak is tagjai lesznek.

Az igazgatósági megbízatások december 1-jétől, a felügyelőbizottsági és auditbizottsági megbízatások 2027. január 3-tól léphetnek hatályba, az MNB szükséges engedélyeinek megszerzését követően.

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Címlapkép forrása: Portfolio