A jegybank 2026. november 16-án kelt határozata értelmében a bank 2027. szeptember 30-ig jogosult az elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak (CET1) minősülő saját részvények visszavásárlására.

A megszerzett értékpapírok vételkori piaci áron számított állománya egyetlen időpillanatban sem haladhatja meg a

4 milliárd forintot.

Amennyiben a vásárláskori piaci ár alacsonyabb lenne a névértéknél, a számításnál az összesített névértéket kell alapul venni.

Az összeghatáron túl további szigorú feltételek is vonatkoznak a tranzakciókra. A visszavásárlás volumene nem lépheti át az adott kibocsátás három százalékát, továbbá nem haladhatja meg az uniós prudenciális szabályok és a felügyeleti elvárások feletti elsődleges alapvető tőketöbblet tíz százalékát sem. A mostani keretbe emellett bele kell számítani azokat a saját részvényeket is, amelyeket a pénzintézet egy korábbi, 2025-ös engedély alapján szerzett meg, és az új határozat kézhezvételekor még a tulajdonában tartott.

Az MBH Bank tulajdonosai az október 31-ei állapot szerint:

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az MBH Bank a keretengedélyben meghatározott teljes összeget előzetesen levonja a szavatolótőkéjéből. Az MBH Bank utoljára szeptember 29-én vásárolt saját részvényeket a tőzsdén, ezt követően

387 531 darab saját részvénye volt, ami a saját részvény állománya 0,1202%-a.

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Címlapkép forrása: Portfolio