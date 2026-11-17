Felemás eredmények
Közzétette harmadik negyedéves gyorsjelentését az MBH Bank. A társaság közleménye elsősorban a pozitívumokat emelte ki a dokumentumból:
- megőrizte szilárd tőke- és likviditási pozícióját a bank (saját tőkéje évi 5%-kal 1 265,9 milliárdra, mérlegfőösszege 6,2%-kal 13 040 milliárdra nőtt), a likviditásfedezeti ráta (LCR) a második negyedév végi 145%-ról szeptember végére 154%-ra emelkedett, az NSFR 125% felett alakult,
- a harmadik negyedévben érdemben javult a jövedelmezősége az előző negyedévhez képest: több mint 50 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt ért el, a kilenc hónap összesített eredménye így meghaladta a 143 milliárd forintot, ez utóbbi 12,7%-os ROE-t jelent,
- a kormányzati elvonások idén már 150 milliárd forintjába kerültek a banknak,
- a bankcsoport hitelezési tevékenysége az év folyamán tovább erősödött, aminek eredményeként éves szinten közel 155 milliárd forinttal bővült a bruttó hitelállomány. (Hozzá kell tennünk: ebből a +155 milliárdból az idei év mindössze 25 milliárdot magyaráz, a december végi 6346 milliárdról szeptember végére ugyanis 6371 milliárdra nőtt az állomány).
Ha megtisztítjuk a kormányzati elvonásoktól és más egyedi tételektől az eredményt, akkor azt láthatjuk, hogy
a korrigált adózás előtti eredmény a harmadik negyedévben 30%-os, az év eddigi részében 22%-os visszaesést mutat,
a „tisztítatlan” számviteli eredmény pedig idén mindössze 25 milliárdnál jár az egy évvel korábbi 117 milliárd után. Az első negyedévben az 52,7 milliárdos extraprofitadó a másodikban a kamatstop véghatáridejének az eltörlése miatti 23,8 milliárdos negatív tétel húzta le nagyon a profitszámokat.
A lakossági hitelezés jobban ment
Ami a saját tevékenység eredményeit illeti:
- a nettó kamateredmény a harmadik negyedévben 13,4%-kal, az év eddigi részében 10,9%-kal maradt el az egy évvel korábbitól (az idei csökkenés okairól Gózon Gergely vezérigazgató-helyettes beszélt nekünk nemrég),
- a nettó díj- és jutalékeredmény 15,4%-os csökkenést mutat harmadik negyedévben, viszont 0,6%-os növekedést az év eddigi részében,
az összes bruttó bevétel a harmadik negyedévben 4,8%-ot nőtt, az év eddigi részében 3,5%-os pluszban áll,
- a csoport működési költsége éves szinten 5% körüli mértékben nőtt, így 266,9 milliárd forintot tett ki 2026 első kilenc hónapjában,
- a portfólióminőség továbbra is stabil: a nemteljesítő hitelek aránya 3,8 százalék volt, és a bank
nem tapasztal rendszerszintű romlást a hitelportfólió minőségében.
- a lakossági hitelállomány a harmadik negyedévben 3%-kal, egy év alatt 9,3%-kal nőtt, így 2 737,6 milliárd forintra emelkedett,
- a személyi kölcsönök kihelyezése 50%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban, a lakáshiteleknél pedig 54,3%-kal (előbbi nagyobb, utóbbi kisebb emelkedés a szektor átlagánál),az év első 9 hónapjában összesen 334,1 milliárd forint összegben kötött új lakáshiteleket a bank, ami éves szinten 26,8%-os növekedést jelent.
- a vállalati hitelezésben szelektív megközelítést alkalmaz a bank, így a bruttó hitelállomány 1,3%-kal szűkült az előző negyedévhez képest, a lízing hitelállomány 5,1%-kal emelkedett egy év alatt, így a negyedév végén 652,2 milliárd forintot tett ki,
- Az ügyfélbetétek állománya 7 623 milliárd forint volt, miközben a bank továbbra is mintegy 1 250 milliárd forintos betéti többlettel rendelkezett a bruttó ügyfélhitelekhez képest – emelte ki a bank, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy
a teljes betétállomány a negyedév során 1,7%-kal 7623 milliárd forintra csökkent, ami az év eddigi részében már 8,6%-os apadást jelent.
A kedvezőtlen folyamatokról az első félév számai alapján itt írtunk, illetve részben Gózon Gergely pénzügyi stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettes adott rájuk magyarázatot a Portfolio-nak októberben adott interjújában.
Véget ér a takarékszövetkezeti rendszerből örökölt integráció
November elején írtunk arról, hogy egy törvény változtatna az MBH Bank körüli, a takarékszövetkezetek átalakításából örökölt intézményrendszeren. A törvény jogutód nélkül megszünteti az Integrációs Szervezetet (IHKSZ), megszünteti a tagbankok közötti egyetemleges felelősséget, és a szervezet teljes (a korábbi években 140-150 milliárd forintra rúgó) vagyonát a Magyar Államra ruházza át.
Az Integrációs Szervezet vagyonának döntő részét az a kötvényállomány képezi, amelyet a Magyar Bankholding 2022-ben bocsátott ki 2042-es lejárattal, csaknem 190 milliárd forint összegben. Az Integrációs Szervezet korábbi állampapír-állományát cserélte le ezekre a kötvényekre, eredeti forrását pedig az államtól eredetileg 2013-ban kapott 136 milliárd forintos tőkeemelés jelentette. Ezek a tőketörlesztést még nem teljesítő kötvényekből származó források jelentős részben az MBH Bank (szeptember végén 1187 milliárdos) szavatoló tőkéjének a részévé váltak a 2022-es kötvénykibocsátással: a felügyelet "határozata alapján a szavatoló tőke tartalmazza az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetének tartalékait is" - írta az MBH Bank 2025-ös éves jelentése.
Bár Baka András köztársasági elnök időközben az Alkotmánybírósághoz fordult a törvény más passzusai miatt, az MBH Bank szavatoló tőkéjére gyakorolt várható hatást már meg lehetett állapítani. Az Integrációs Szervezet saját tőkéje a továbbiakban nem vehető figyelembe a prudenciális konszolidációban, annak tagvállalatai, az MBH Bank Nyrt., az MBH Jelzálogbank Nyrt. és az MBH Duna Bank Zrt. a jövőben közvetlenül kerülnek bevonásra az MBH Bank Nyrt. prudenciális konszolidációs körébe.
Az MBH Bank előzetes értékelése alapján az MBH Bank Nyrt. konszolidált szavatoló tőkéje a törvényi változás hatására
várhatóan 44 milliárd forinttal csökkenne, így a tőkemegfelelési mutató várhatóan „minimális” mértékben, 0,77%-ponttal mérséklődne
- olvasható a gyorsjelentésben. Szeptember végén, ahogy említettük, 1187 milliárd forinton állt a szavatoló tőke.
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