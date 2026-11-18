A többek között e-maileket és belső feljegyzéseket tartalmazó adatszivárgás

komoly csapást jelent Christian Sewing vezérigazgatóra,

aki 2018-as kinevezése óta a bank megtépázott hírnevének helyreállításán és a nyereségesség visszaszerzésén dolgozik - írja a Reuters.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 17. Gigabotrány a legnagyobb német banknál: több mint 15 millió kiszivárgó dokumentum leplezte le a pénzügyi manipulátort

A Deutsche Bank azzal védekezett, hogy a feltárt esetek már a múlté, egyúttal hangsúlyozták, hogy 2019 óta hétmilliárd eurót költöttek a belső ellenőrzési és megfelelési (compliance) rendszerek megerősítésére. Sewing a Handelsblattnak nyilatkozva elismerte, hogy ő sem hibátlan, de kitartott amellett, hogy a bank jó irányba halad. Bár

a felügyelőbizottság elnöke nyilvánosan kiállt a vezérigazgató mellett,

a botrány újra felszínre hozta a kételyeket azzal kapcsolatban, hogy a pénzintézet valóban maga mögött hagyta-e a korábbi éveket jellemző mulasztásokat.

A kiszivárgott iratok mennyisége és jellege miatt a szakértők és a politikusok is éles kritikát fogalmaztak meg. A befektetővédelmi szervezetek szerint

a botrány alapvető kérdéseket vet fel a vállalat adatbiztonságával és belső kultúrájával kapcsolatban.

Klaus Nieding, a DSW részvényesi érdekképviselet munkatársa úgy véli, nem külső támadás történt, hanem maguk az alkalmazottak juttathatták ki az adatokat. Ez szerinte felér egy, a bank székházában felrobbantott atombombával, és az érintett ügyfelek elvándorlásához vezethet. Lars Klingbeil német pénzügyminiszter vizsgálatra szólította fel a hatóságokat, a Deutsche Banktól pedig teljes átláthatóságot követelt.

A német pénzügyi felügyelet (BaFin) közvetlenül nem kommentálta a kiszivárgott dokumentumokat, csupán annyit közölt, hogy

2018 óta hat vizsgálatot folytatott le a banknál.

Egy európai felügyeleti tisztviselő szerint ugyanakkor nincs jele annak, hogy az ügy újabb átfogó hatósági eljárást vonna maga után, mivel nagyrészt lezárt, múltbeli esetekről van szó. Eközben viszont Donald Trump törvénytelennek nevezte adóiratainak véletlen megosztását, Rasmus Andresen európai parlamenti képviselő pedig arra szólította fel a bankvezért, hogy adjon magyarázatot a testület előtt.

A mostani leleplezés a legrosszabbkor jött a pénzintézetnek, amely tavaly áprilisban – egy bírságokkal és átszervezésekkel teli évtized után – végre ledolgozta korábbi veszteségeit, a részvényárfolyama pedig megháromszorozódott Sewing vezetése alatt. A kritikusok szerint azonban a belső változások nem voltak elég mélyrehatók, és a bank az utóbbi időben is számos működési nehézséggel küzdött.

A Postbank 2023-as integrációja során fellépő informatikai hibák miatt ügyfelek tömegei nem fértek hozzá a számláikhoz,

ami miatt a BaFin a múlt héten nyolcmillió eurós bírságot szabott ki a pénzintézetre.

Idén év elején szintén kellemetlen helyzetbe került a bankvezetés. Januárban, mindössze egy nappal azelőtt, hogy a Deutsche Bank bejelentette volna a 2007 óta elért legnagyobb nyereségét, a rendőrség egy orosz oligarchához köthető pénzmosási ügyben tartott házkutatást a székházban. Februárban pedig az derült ki, hogy a bank a

2018 végi ígérete ellenére egészen Epstein 2019. júliusi letartóztatásáig nem zárta le az üzletember összes számláját.

A sorozatos botrányok miatt egyes befektetők körében már a vezérigazgató utódlásának kérdése is felmerült, a bank kötvényeibe fektető Federated Hermes képviselője szerint ugyanis a felügyelőbizottságnak ideje lenne elgondolkodnia azon, ki válthatja majd Christian Sewingot a poszton.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images