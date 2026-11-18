Többségi részesedést szerez a bolgár First Investment Bankban (Fibank) a görög Eurobank. A 650 millió eurós akvizícióval mind a mérlegfőösszeget, mind a betétállományt tekintve Bulgária legnagyobb hitelintézete jön létre - számolt be a Reuters. A 4. és az 5. legnagyobb bank egyesülésével a belga KBC tulajdonában lévő UBB-t és a magyar OTP tulajdonában álló DSK-t is megelőzhetik.

A szerdán bejelentett megállapodás értelmében a görög pénzintézet készpénzben fizet

a Fibank 65 százalékos tulajdonrészéért,

amelyet a két alapítótól, Ivajlo Mutafcsievtől és Ceko Minevtől vásárol meg. A tranzakció a teljes bolgár bankot nagyjából egymilliárd euróra értékeli.

Az ügylet lezárását követően a vevő kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre is. A Fibankban mintegy 18 százalékos tulajdonrésszel rendelkező Bolgár Fejlesztési Bank már elkötelezte magát amellett, hogy az ajánlat keretében értékesíti a részesedését.

Az Eurobank a vételárat a meglévő tőketartalékaiból, valamint egy tervezett, 750 millió eurós tőkeemelésből finanszírozza, amelyet gyorsított könyvépítéses eljárással hajtanak végre. A pénzintézet számításai szerint a felvásárlásból eredő szinergiák teljes kihasználása után a nettó nyereség mintegy 12 százalékkal, az egy részvényre jutó eredmény (EPS) pedig 7 százalékkal bővülhet.

Az egyesülés révén az adózás utáni éves költségmegtakarítás meghaladhatja a 70 millió eurót,

ez a hatás pedig 2029-re épülhet be teljesen a működésbe. A 65 százalékos részesedés megvásárlása a hatósági engedélyek megszerzésétől függően várhatóan 2027 első felében zárul le, miközben a görög bank a tranzakció ellenére is fenntartja az 55 százalékos osztalékfizetési rátára vonatkozó célkitűzését.

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