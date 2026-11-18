Csökkentette piaci lakáshiteleinek kamatait az MBH Bank hétfőtől, és egyéb pénzügyi termékek együttes igénybevételével további kamatkedvezményeket tett elérhetővé az otthonteremtőknek, így a feltételek teljesítésével akár 5,89%-os éves kamattal is igényelhető piaci lakáshitel a banknál.

Az MBH Bank célja, hogy a Wekerle Plusz Lakáshitel mellett azoknak is kedvezőbb finanszírozást kínáljon, akik nem jogosultak támogatott hitelre, vagy további forrásra van szükségük otthonteremtési terveikhez – közölték.

A piaci lakáshitelkamatokról éppen tegnap írtunk:

A 2026. november 16-tól befogadott igényléseknél 6,69 százalékról 6,19 százalékra csökkenti az MBH Bank a piaci lakáshitel éves kamatát legalább 30 millió forintos hitelösszeg, tízéves kamatperiódus és havi 700 ezer forintos rendszeres jóváírás vállalása esetén. Egyéb pénzügyi termékek, például Fundamenta lakástakarék-megtakarítás és CIG Lakásbiztosítás vagy CIG Hitelfedezeti biztosítás együttes igénybevételével, a kamat akár 5,89 százalékra is mérsékelhető.

Havonta közel 15 ezer forinttal lehet alacsonyabb egy 30 millió forintos, 25 éves futamidejű lakáshitel törlesztőrészlete, ha az éves kamat 6,69 százalékról 5,89 százalékra csökken. A hitelhez kapcsolódó kamatkiadások az Egyenlítő konstrukcióval is tovább mérsékelhetők. Ennek keretében a hitelhez kapcsolódó bankszámlán rendelkezésre álló pénzügyi tartalék a hitel kamatterheit is csökkentheti.

Címlapkép forrása: Portfolio