Európa-szerte kiterjesztette a kártyaelfogadói piac szereplőire is a mesterségesintelligencia-alapú kereskedelmet támogató Agentic Ready programját a Visa – közölte a fizetési szolgáltató. A kezdeményezés új szakaszához több mint 85 európai partner, köztük a magyarországi SimplePay is csatlakozott.

Az év elején elindított programban eddig több mint negyven európai kártyakibocsátó vett részt, mostantól azonban a kereskedők, a pénzforgalmi szolgáltatók és a kártyaelfogadó pénzintézetek is bekapcsolódhatnak. A csatlakozók között olyan nemzetközi szereplők találhatók, mint az Adyen, a Barclaycard Payments, a Checkout.com, a Global Payments, a Nuvei, a PayPal, a Stripe és a Worldline, 2027-ben pedig várhatóan további pénzintézetek, kereskedők és technológiai cégek lépnek be a rendszerbe.

A kezdeményezés célja, hogy

felkészítse a piaci szereplőket a mesterséges intelligencián alapuló szoftverek, az úgynevezett AI-ügynökök által indított vásárlásokra.

A program egységes keretrendszert nyújt annak valós környezetben történő tesztelésére, hogy miként lehet felismerni és hitelesíteni ezeket az ügynököket, illetve feldolgozni az általuk kezdeményezett fizetéseket. A rendszer az európai piac szigorú biztonsági, hitelesítési és fogyasztóvédelmi előírásaihoz igazodik, a lakossági mellett pedig a vállalati bankkártyás tranzakciókat is támogatja, megalapozva a vállalatközi (B2B) ügynökalapú fizetések bevezetését.

Mathieu Altwegg, a Visa európai termékekért és megoldásokért felelős vezetője a bejelentés kapcsán kifejtette, hogy bár az AI-ügynökök már most átalakítják a keresési és vásárlási szokásokat, a megoldás széles körű elterjedéséhez a fogyasztók és a kereskedők bizalmára, valamint a tranzakciók biztonságos teljesülésére van szükség. A most kibővített program a közös tesztelés révén ezeknek a feltételeknek a megteremtését szolgálja, miközben a vállalat azt is felmérheti, mennyire áll készen a piac az új technológia átvételére.

A részt vevő partnerek a már meglévő fizetési infrastruktúrájukra építve próbálhatják ki az új megoldásokat. A folyamatot a Visa Acceptance Platform szolgáltatásai egészítik ki, amelyek lefedik a többcsatornás fizetéselfogadást, a tokenizációt és az azonosítók kezelését, a csalásmegelőzést, a kockázatkezelést, valamint a visszaterhelések (chargeback) és vitás tranzakciók rendezését. Emellett a programban részt vevő kártyakibocsátók egységes módszertan alapján ellenőrizhetik, hogyan működnek az AI-ügynökök által indított fizetések a saját hitel- és betéti kártyáikkal.

Címlapkép forrása: Portfolio