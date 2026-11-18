Az oknyomozás eredményei szerint még 2020 közepén a hazai nyilvánosság kizárásával küzdött a túlélésért az MKB Bank, miután legfőbb levelezőbanki partnere, a világ egyik legnagyobb pénzintézetének számító Deutsche Bank váratlanul bejelentette, hogy harminc napon belül minden üzleti kapcsolatot megszakít velük. A hirtelen lépés azonnali likviditási válsággal és a nemzetközi euróelszámolási rendszerük leállásával fenyegette a magyar bankot. A németek végül adtak hat hónap haladékot, így az MKB-nak –

a holland ING Bank gyors bevonásával – sikerült elkerülnie a fizetésképtelenséget.

A nemzetközi oknyomozó újságírói munkából kiszivárgott korábbi belső dokumentumok alapján mára világossá vált a cikk szerint, hogy mi vezetett a szakításhoz. A Deutsche Bankot két fő tényező riasztotta el:

egyrészt aggályosnak tartották a pénzintézet feletti, Orbán Viktorhoz köthető politikai befolyást – különösen Mészáros Lőrinc tulajdonrészét –, ami nemzetközi szinten rendkívül kockázatossá tette az együttműködést, és átláthatatlanná a tulajdonosi szerkezetet,

másrészt a német nagybank belső ellenőrei egy olyan kiterjedt, fantomcégekből álló hálózatra bukkantak, amelyen keresztül gyanús eredetű pénzek áramlottak, és e struktúra működését nagyrészt szerintük az MKB Bank tette lehetővé.

A vizsgálatok szerint a mintegy 1,7 milliárd eurót (több mint 590 milliárd forintot) megmozgató pénzmosási hálózat 2017-től éveken át zavartalanul működött. A rendszer középpontjában hongkongi és ciprusi offshore cégek álltak, amelyek

mindenféle magyar gazdasági kötődés nélkül az MKB-nál vezették a számláikat

a cikk állítása szerint. Bár a magyar pénzintézet azt állította, hogy szigorú ügyfél-átvilágítási és megfelelési (compliance) ellenőrzéseket végez, és korábban megvált számos offshore ügyfelétől, a belső monitoringrendszereik mégsem szűrték ki a valós tevékenységet nem végző, hatalmas összegeket mozgató fedőcégeket.

A szálak a világ egyik leggazdagabb emberéhez, a 2018 óta amerikai szankciók alatt álló orosz oligarchához, Oleg Gyeripaszkához, valamint az ő üzleti köreihez vezettek. A tisztára mosott eurómilliókból a gyanú szerint az oligarcha, valamint családtagjai és üzlettársai luxuskiadásait, európai ingatlanjainak fenntartását és magánrepülőútjait finanszírozták.

A felfedezést követően a Deutsche Bank, majd egy rövidebb ideig beugró másik német levelezőbanki partner, a Commerzbank is sorra tette a pénzmosási gyanús bejelentéseket a német pénzügyi felügyeletnél (BaFin). A frankfurti ügyészség nyomozást is indított, majd 2021 elején felajánlotta a magyar Legfőbb Ügyészségnek az ügy átvételét, mivel a problémás számlákat Magyarországon vezették. A hazai hatóságok azonban ezt arra hivatkozva utasították el, hogy a puszta számlavezetés ténye nem elege

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 17. Gigabotrány a legnagyobb német banknál: több mint 15 millió kiszivárgó dokumentum leplezte le a pénzügyi manipulátort

ndő bűncselekmény gyanújának megállapításához. A magyar elutasítás után a németek

csendben lezárták a kinti aktákat.

Miután az MKB Bank megmenekült, és az időközben lezajlott hazai bankfúziókkal a mai MBH Bank részévé vált, a Deutsche Bank vezetősége még 2021-ben ismét fontolóra vette, hogy a komoly reputációs és pénzmosási kockázatok ellenére újra üzleti kapcsolatba lépjen az időközben nagybankká duzzadt hitelintézettel.

A cikk szerint a pénzügyi felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank, illetve a tulajdonosok azóta sem adtak érdemi magyarázatot arra, hogyan működhetett éveken át egy orosz oligarchákhoz köthető pénzmosó hálózat egy magyar bankban, a felelősséget pedig jellemzően a banktitokra és a szabályok formai betartására hivatkozva hárították el.

Kedden éppen a Deutsche Bank botrányos ügyeiről jelentetett meg cikket a Direkt36:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 17. Gigabotrány a legnagyobb német banknál: több mint 15 millió kiszivárgó dokumentum leplezte le a pénzügyi manipulátort

UDPDATE: 10.29-kor reakciót kaptunk a cikkre a jogutód MBH Banktól:

Az MBH Bank reakciója

„A Direkt36 megjelent cikke kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy 2020 októberében változott az MKB Bank felsővezetése, elindult, majd lezárult a fúziós folyamat (az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarékbank összeolvadása), létrejött az MBH Bank Nyrt., megtörtént a három jogelőd bank gyakorlatainak és szabályzatainak egységesítése, valamint számos új, nemzetközi és hazai nagybanki tapasztalattal rendelkező vezető érkezett a kulcspozíciókba, így a bank fokozatosan bevezetett minden olyan szabályzatot és eljárásrendet, mely a transzparens banki működéshez szükséges. Azóta az MBH Bank minden tekintetben a hatályos magyar, európai uniós és egyéb alkalmazandó jogi előírások szerint működik, a banki szolgáltatásokkal kapcsolatos megközelítésünk szilárd pénzügyi elveken és az összes vonatkozó jogszabály szigorú betartásán alapul. Az MNB által szigorúan szabályozott hitelintézetként, valamint tőzsdén jegyzett vállalatként az MBH Bank minden pénzpiaci tevékenységet transzparens és ellenőrzött módon végez, és ezt az MNB folyamatosan ellenőrzi. Az MBH Bank a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően kiemelt figyelmet fordít a pénzmosás és szankciós megelőzésére, illetve a kiemelet közszereplő (PEP) kategóriába tartozó ügyfelek megfelelő kezelésére. Az MBH Bank vezetése minden 2020 előtti, tudomására jutott helytelen vagy törvénytelen gyakorlatot és esetet megvizsgált, és amennyiben indokolt volt, megtette a szükséges jogi lépéseket, de konkrét esetekről bank- és üzleti titok miatt nem áll módunkban nyilatkozni.”