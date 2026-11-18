A világ egyik legnagyobb vagyonkezelőjének számító bank több mint két éve küzd a kormányzati szigorítás ellen, amely a 2023-ban összeomlott rivális, a Credit Suisse felvásárlása után igyekszik kordában tartani az óriásbank méretét és kockázatvállalását.
A svájci parlament várhatóan decemberben fogadja el a végleges szabályozást,
a UBS pedig már csak jelképes engedményekre számít.
A bank vezetése február elején, a pénzügyi eredmények közzétételekor vázolja majd fel a lehetséges lépéseket, beleértve a központ esetleges külföldre költöztetését is.
Az új előírások komoly kudarcot jelentenek Sergio Ermotti vezérigazgatónak. A UBS korábban meglehetősen harcias hangnemet ütött meg a vitában, és arra utalt, hogy egyes politikusok nem értik a szakmai részleteket. Ez a stratégia azonban visszafelé sült el, a törvényhozók pedig végül szinte változatlan szigorral szavazták meg a javaslatot. A vita középpontjában az az előírás állt, amely szerint a banknak a külföldi leányvállalatai értékét száz százalékban elsődleges alapvető (CET1) tőkével kellene fedeznie. Bár
a parlament felsőháza a múlt hónapban 90 százalékra mérsékelte ezt a célszámot,
még ez az enyhítés is jóval magasabb tőkekövetelményt jelent a jelenleginél.
A szigorítás miatt a pénzintézetnek a kockázatok fedezésére több nyereséget kell visszatartania. Ez csökkenti a mozgásterét a sajátrészvény-visszavásárlásokra, miközben a UBS eddig dollármilliárdokat költött erre a célra, és folytatni kívánta a programot. Az új tőkeszabályok emellett megdrágítják a kockázatvállalást az olyan üzletágakban, mint a befektetési banki tevékenység, amelyhez így jóval nagyobb tőkepufferre lesz szükség, mint a vagyonkezeléshez.
A svájci vezetés és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) azért tartja indokoltnak a szigort, mert a UBS mérlegfőösszege meghaladja a teljes svájci gazdaság méretét, az államnak pedig a 2008-as pénzügyi válság során és 2023-ban is közbe kellett lépnie a legnagyobb bankok megmentése érdekében. Karin Keller-Sutter pénzügyminiszter ugyanakkor nem tart a bank távozásával kapcsolatos fenyegetésektől. A tárcája által készített tanulmány szerint
a fő alternatívának számító egyesült államokbeli költözés egyáltalán nem lenne egyszerű,
az ottani szabályozási környezet pedig könnyen elviheti a váltásból származó esetleges előnyöket.
A szigorúbb korlátok ellenére a menedzsment már készül az új keretek közötti működésre. Ennek részeként a bank vezetői összeállítottak egy listát a lehetséges kis és közepes méretű felvásárlási célpontokról az Egyesült Államokban, amely továbbra is kulcsfontosságú piacnak számít a UBS számára.
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