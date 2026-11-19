A héten kirobbant ügy során mintegy tizenötmillió belső feljegyzés szivárgott ki. Az iratok újra ráirányították a figyelmet a német nagybank korábbi, vitatott ügyfélkapcsolataira, így a dokumentumok révén ismét a vizsgálódások kereszttüzébe kerültek

a pénzintézet orosz oligarchákkal, Donald Trump amerikai elnökkel, valamint a szexuális bűncselekményekért elítélt Jeffrey Epsteinnel folytatott múltbeli ügyletei.

A több mint 200 újságíró által feltárt botrányról és rövid távú követekezményeiről alábbi két cikkünkben írtunk:

Arról is írtunk, hogy a Deutsche Bank által javasolt agresszív adóoptimalizálási konstrukciót használták az Aldi kiskereskedelmi lánc tulajdonosai arra, hogy több mint 200 millió eurónyi adót takarítsanak meg különböző befektetések – köztük a Halálos iramban-filmek jogainak – értékesítésekor. Miután a német adóhatóság megtámadta az ügyleteket, éveken át tartó jogi csatározás vette kezdetét az alapítványok és a pénzintézet között. A korábban titokban tartott vitára a bankból kiszivárgott több millió belső dokumentum világított rá, amelyek egyúttal ritka betekintést engednek Németország egyik leggazdagabb üzleti dinasztiájának pénzügyeibe is

Christian Sewing egy csütörtöki pénzügyi konferencián elmondta, hogy a keddi hírek megjelenése óta az ügyfelek kifejezetten nyugodtan reagáltak a történtekre. Hozzátette, hogy az évek során sikerült szilárd bizalmat kiépíteniük a partnereikkel, így a szivárgás jelenleg semmilyen fennakadást nem okoz a napi működésben.

A mostani eset ugyanakkor komoly csapást jelent a vezérigazgató azon törekvéseire, hogy helyreállítsa a bank megtépázott hírnevét. Sewing a rendezvényen hangsúlyozta, hogy a Deutsche Bank ma már egy teljesen más intézmény, mint korábban volt, a múltbeli problémákat pedig azóta feldolgozták és rendezték.

Az elmúlt két nap esése után a Deutsche Bank árfolyama ma már 2,3%-os plusz mutat szerdai záróértékéhz képest.

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