A pénzügyi ügyfelek tudatos döntéseit támogató szabályok lépnek hatályba a november 20-án módosuló fogyasztói hitelről szóló törvény révén. Ezek főszabály szerint
az ezután megkötött hitelszerződésekre lesznek érvényesek.
Évi 500 ezer forintra nő (az eddigi 200 ezerről) a fogyasztási hitelek – pl. személyi kölcsön, áruhitel, autóhitel – díjmentes előtörlesztésének lehetősége. Ez nem naptári évente, hanem az előző előtörlesztéstől számítandó, illetve a jelzáloghitelekre (lakáshitelek, szabad felhasználású jelzálogfedezetű kölcsönök) nem vonatkozik.
A jogszabály hatálya alá tartozó halasztott fizetési lehetőséget („vásárolj most, fizess később”, BNPL) kínáló termékértékesítőknek vagy szolgáltatóknak regisztrálniuk kell tevékenységüket az MNB-nél, illetve elektronikus hírközlési szolgáltatók esetében a hírközlési hatóságnál (NMHH). Ez alól kivételek azon mikro-, kis- vagy középvállalkozások, amelyek kiegészítő jelleggel járnak el hitelezőként az általuk kínált termékek/szolgáltatások megvásárlásához halasztott fizetés formájában (kamatmentesen) nyújtva hitelt úgy, hogy a késedelem esetén felszámított késedelmi kamat nem haladja meg a jegybanki alapkamat mértékét.
A törvény megtiltja, hogy a hitelezők a fogyasztók előzetes hozzájárulása nélkül hitelkártyát, folyószámlahitelt, a már meglévőkre nagyobb hitelkereteket, illetve egyoldalú hiteltúllépési lehetőséget nyújtsanak számukra. Ha egy elküldött hitelajánlatra a fogyasztó nem reagál, az nem tekinthető a beleegyezésének.
A túlzott eladósodás megakadályozása érdekében tilossá válik azt hirdetni, hogy a hitelfelvétel javítaná a fogyasztó pénzügyi helyzetét, emelné életszínvonalát vagy hogy a hitellel árkedvezmény lenne elérhető.
Fel kell tüntetni viszont, hogy a hitelfelvétel nem ingyenes.
Főszabály szerint a fogyasztói hitelekről szóló – a törvényben megjelölt – alapvető információknak egy mobiltelefon képernyőjén is el kell férniük, ha e digitális úton reklámozzák a terméket. Indokolt esetben lapozással, görgetéssel, kattintással lehetséges elérhetővé tenni a törvényben megjelölt adatokat.
A szerződéskötés előtti első lépcsőben a hitel alapvető jellemzőiről (pl. futamidő, kamat, költségek, előtörlesztés, elállás, nemteljesítés következményei) általánosan kell tájékoztatni a fogyasztókat. A második, a szerződés megkötése előtt megfelelő időben nyújtandó részletes tájékoztatást már a fogyasztó egyedi igényei alapján kell összeállítani.
Ha utóbbi információkat csak a szerződéskötés előtt 1 napon belül kapja meg a fogyasztó, akkor a hitelezőnek 1-7 napon belül írásos emlékeztetőt kell küldenie neki az elállás lehetőségeiről. Ha a fogyasztó nem kapta kézhez a szerződési feltételeket és az arról, illetve az elállásról szóló tájékoztatást, akkor legkésőbb a szerződés megkötését követő 12 hónap és 14 nap elteltéig bármikor ingyenesen elállhat a hitelszerződéstől.
A felelős hitelfelvétel támogatása és a túlzott eladósodottság megelőzése érdekében pl. alábbi új lehetőségeket is biztosítja a törvény a fogyasztók részére.
Amennyiben a hitelbírálatot pl. mesterséges intelligencia végezte, a fogyasztó kérheti az elutasítás emberi felülvizsgálatát.
Ha pedig egy fogyasztó nem tudja visszafizetni folyószámla-hitelkeretét, akkor a hitelezőnek 12 havi díjmentes fizetési lehetőséget kell biztosítania számára a végrehajtási eljárás megindítása előtt.
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