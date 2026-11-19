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Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott legfrissebb dokumentumok szerint az Anthropic megközelítőleg 67 bázispontos díjazásban állapodott meg a kibocsátást lebonyolító pénzintézetekkel. Ez az arány megegyezik azzal, amit a bankok a SpaceX tőzsdére lépésekor kaptak, ám a tranzakció nagyobb összértéke miatt a végső jutalék ezúttal meghaladja az űripari vállalat 86,2 milliárd dolláros kibocsátásakor kifizetett 500 millió dollárt. Hiszen

Összesen 550 millió dolláros jutalékot fizet a Wall Street-i bankoknak az Anthropic a történelmi léptékű tőzsdei bevezetésében nyújtott közreműködésükért.

Szokatlan lépésként egyébként egyik cég sem fizetett jutalékot a túljegyzési opció (greenshoe) keretében értékesített részvények után.

A folyamatot – akárcsak a SpaceX esetében – a Goldman Sachs és a Morgan Stanley vezeti, de a dokumentumok szerint további húsz bank is részesedik a bevételből. Egy átlagos tőzsdei bevezetés (IPO) során a vállalatok jellemzően egymilliárd dollárnál kevesebb tőkét vonnak be, a befektetési bankok pedig az összeg 4–7 százalékát kapják meg díjként. Az ilyen óriási volumenű kibocsátásoknál a százalékos arány jelentősen alacsonyabb, a pénzintézetek azonban szívesen vállalják ezt a kompromisszumot, hiszen egy-egy ekkora ügylet komoly presztízst és előkelő helyezést biztosít számukra az iparági rangsorokban.

A kimagasló méretű kibocsátásoknak, köztük a SpaceX ügyletének köszönhetően a legnagyobb Wall Street-i bankok 2021 óta nem látott bevételre tettek szert a részvénykibocsátási tanácsadásból az idei második negyedévben. A Bloomberg adatai szerint a szeptember 30-án zárult negyedévben a Goldman Sachs végzett az élen ebben a szegmensben.

Az Anthropic és hét társalapítója végül 107,3 milliárd dollárt vont be a kibővített nyilvános részvénykibocsátás és a vele párhuzamosan zajló zártkörű tőkeemelés során, ami minden idők legnagyobb ilyen jellegű tranzakciójának számít. A mostani debütálás egyben az első alkalom, hogy egy kifejezetten a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek fejlesztésére szakosodott vállalat lép a nyilvános részvénypiacra.

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