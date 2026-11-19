Milyen üzleti környezetben terveznek ma a hazai kkv-k, és melyek azok a legfontosabb kihívások, amelyek leginkább meghatározzák a 2027-re vonatkozó növekedési elképzeléseiket?
A kkv-k alapvetően derűlátóbbak, mint egy-két évvel ezelőtt, ugyanakkor továbbra is rendkívül körültekintően terveznek. Az elmúlt évek magas inflációs környezete, az energiaárak ingadozása, az ellátási láncok zavarai és a geopolitikai bizonytalanságok arra ösztönözték a vállalkozásokat, hogy a növekedés mellett a stabilitást és a rugalmasságot fejlesszék, jellemzően a hatékonyság javítása és az ellenálló képesség növelése volt az elmúlt időszakban fókuszban. A 2027-es és 2028-as évre vonatkozóan már egyértelmű növekedési szándék jelenik meg, de ezt alapvetően három tényező befolyásolja.
Az első a kereslet alakulása. Számos vállalat kivár bizonyos beruházásokkal addig, amíg nem látszik egyértelműbben a belföldi fogyasztás erősödése vagy az exportpiacok élénkülése.
A második a munkaerő és a termelékenység kérdése. Sok cég nem feltétlenül új munkatársak felvételével kíván növekedni, hanem ugyanazzal a létszámmal szeretne magasabb kibocsátást elérni – és a régiós adatok is azt mutatják, hogy Magyarországon még bőven van tér fejlődésre az egy főre jutó termelékenység tekintetében.
A harmadik és talán legfontosabb tényező az üzleti környezet kiszámíthatósága. A vállalkozások ma nem elsősorban a forráshiánytól tartanak, hanem attól, hogy milyen szabályozási, adózási vagy piaci környezetben kell majd meghozniuk a következő – akár 10–15 éves megtérülésű – beruházási döntéseiket.
A legnagyobb kérdés ma nem az, hogy van-e finanszírozás, hanem hogy mennyire kiszámítható a környezet, amelyben a beruházási döntést meg kell hozni.
Tehát nem beszélhetünk még beruházási fordulatról?
A vállalkozások először a meglévő működésüket szeretnék versenyképesebbé tenni, és erre építik a későbbi növekedést. Ugyanakkor ma már egyre több olyan finanszírozási igénnyel találkozunk, amely nemcsak a hatékonyságról, hanem a bővülésről is szól. Egyre gyakrabban kerül szóba a kapacitásbővítés és a technológiai fejlesztés is, de a vállalkozások többsége egyelőre nagyon óvatosan és körültekintően dönt ezek elindításáról. Amennyiben a kiszámíthatóságban további stabilitást látunk majd, akkor a most még kiváró beruházások jelentős része megjelenhet a piacon.
Az októberi VOSZ Barométer szerint romlott a vállalkozások üzleti hangulata és beruházási hajlandósága, miközben a pénzügyi helyzetük összességében javult. Önök banki oldalról hogyan értékelik ezt a látszólagos ellentmondást?
Ez valójában nem ellentmondás, hanem ugyanannak a helyzetnek a két oldala. A kkv-k pénzügyi helyzete számos esetben valóban stabilabb, mint egy-két évvel ezelőtt, mert a kamatkörnyezet mérséklődött, az infláció visszaesett, ha nem is mindenhol, de több szektorban javult a jövedelmezőség és a likviditási pozíció is. Ugyanakkor ez még nem jelenti azt, hogy a vállalkozások kellően magabiztosnak érzik magukat ahhoz, hogy nagyobb beruházási döntéseket hozzanak.
Ami ma leginkább visszafogja a beruházási hajlandóságot, az elsősorban a korábban is említett bizonytalanság. Sok vállalkozás továbbra is kivár, mert nem látja egyértelműen a kereslet közép- és hosszú távú alakulását, legyen szó a hazai fogyasztásról, az exportpiacokról vagy akár az energiaárakról. Egy beruházásnál nem az számít, hogy ma hogyan áll a cég, hanem hogy milyen biztonsággal tudja előre jelezni a következő 3–5 év üzleti környezetét.
A magyar kkv-szektor növekedése elképzelhető erős támogatott hitelprogramok nélkül, vagy a vállalkozások beruházási aktivitása ma még túlzottan függ ezektől a konstrukcióktól?
Az elmúlt években az államilag támogatott finanszírozási programok, valamint az uniós források jelentős szerepet játszottak a gazdasági növekedésben. Olyan időszakokban is képesek voltak ösztönözni a fejlődést, amikor a piaci környezet önmagában nem feltétlenül biztosította volna ehhez a megfelelő katalizáló hatást.
Ezzel kapcsolatban az általános várakozás most az, hogy a következő időszakban fokozatos átrendeződés lesz majd megfigyelhető. A korábbiakhoz képest átalakulhat a cél- és feltételrendszerük, azonban a támogatott forrásoknak – kiegészülve az EU-s forrásokkal – továbbra fontos szerepük lesz. A hangsúly azonban várhatóan eltolódik az általános likviditás- és beruházásösztönzésről a célzott gazdaságfejlesztési beavatkozások irányába, hogy sokkal eredményesebben tudjanak majd támogatni egy-egy stratégiai jelentőségű területet, például az energiahatékonysági beruházásokat, a digitalizációt és az exportképesség fejlesztését.
Az említett uniós források várható megérkezése és az új támogatási programok megjelenése hogyan befolyásolhatja a vállalati beruházások finanszírozási szerkezetét, és hogyan tudják a bankok összehangolni az uniós támogatásokat a piaci finanszírozási megoldásokkal?
A korábban elhalasztott beruházásoknak egy része megjelenhet a piacon, különösen a digitalizáció, az automatizáció, az energiahatékonyság és a kapacitásbővítés területén. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a versenyképességet nem maga a támogatás növeli, hanem az, hogy mire használják fel. Az igazán sikeres vállalkozások jellemzően nem támogatási projektben, hanem üzleti stratégiában gondolkodnak, és a támogatást ennek megvalósításához használják fel.
Banki oldalról a legfontosabb hozzáadott értékünk az, hogy segítünk strukturált formában összekapcsolni az uniós támogatásokat a piaci finanszírozással. Ez magában foglalja az elvárt pénzügyi biztosítékok – például bankgaranciák – nyújtását, a támogatások elő-finanszírozását, valamint a projektekhez kapcsolódó likviditásfinanszírozást. Ezek az eszközök nem önmagukban, hanem egymásra építve teszik lehetővé, hogy a vállalkozások a támogatási kifizetések ütemezésétől függetlenül is stabilan valósíthassák meg beruházásaikat.
A következő évek nyertesei nem azok a vállalkozások lesznek, amelyek a legtöbb támogatott hitelt vagy támogatást kapják, hanem azok, amik a rendelkezésre álló forrásokat (legyen az piaci, támogatott vagy a kettő kombinációja) a leggyorsabban képesek versenyképességgé alakítani.
A bankoknak és a támogatott programoknak ebben kell partnernek lenniük.
Mit mutat a banki ügyfélportfólió minősége: látszanak érdemi kockázati jelek a kkv-szektorban, vagy a vállalkozások pénzügyi stabilitása összességében erősödött?
A gazdasági és geopolitikai környezet több oldalról támaszt kihívást a vállalkozások számára, ami egyes szektorokra erősebben hatott. Egyrészt a német autóipar gyengélkedése magával hozta a hazai autóipari beszállítók visszafogottabb teljesítményét, e téren nem látunk még fordulatot. Az építőipar az elmúlt időszakban az EU-s támogatások hiánya miatt stagnált, bár a lakásépítési projektek már fellendülést mutatnak, ahogy az EU-források megnyitása is látható. Az energiaintenzív ágazatok kihívásokkal szembesültek, emellett az üzemanyag-áremelkedésen keresztül a szállítmányozás is nyomás alatt van, az agráriumban az aszályos év pedig a mezőgazdasági szereplőket sújtja. Ezért is fontos a korábban említett ellenálló képesség fejlesztése, amit mi banki oldalról is több szolgáltatással – például treasury termékekkel – támogatni tudunk.
A gyorsan változó gazdasági környezetben mennyire vált stratégiai kérdéssé a kkv-k számára a treasury tevékenység, milyen megoldásokkal tudják a vállalkozások hatékonyabban kezelni pénzügyi kockázataikat?
Az idei évben a forint hirtelen árfolyam-erősödése komoly kihívás elé állította exportőröket, és egyben felértékelődött a treasury termékeket aktívan használó vállalatok versenyelőnye. Az UniCredit Banknál a szakértőink a vállalati ügyfeleinkkel együtt gondolkodva alakítanak ki testre szabott fedezési megoldásokat, elemezzük a vállalatok kitettségét árfolyam-, kamat- és nyersanyagoldalon is.
Rendszeresen szervezünk olyan eseményeket – mint az évente kétszer megrendezett Treasury üzleti reggelik –, ahol a világpiaci és hazai makrogazdasági folyamatokat elemezzük, és jövőbeli várakozásainkat osztjuk meg vállalati ügyfeleinkkel. Ezek a találkozók nagyban segítik az ügyfelek üzleti tervezését és fedezési stratégiájuk kialakítását is.
Mit tapasztalnak a faktoringpiacon, a kkv-k finanszírozási igényeinek bővülése milyen mértékben érinti ezt a területet?
A hitelezésen belül a faktoringpiacon azt látjuk, hogy az ügyfelek érdeklődése az elmúlt időszakban növekedésnek indult, és a következő időszakban is az igények további bővülésére számítunk. Ennek több oka is van. Egyrészt a gazdasági növekedéssel párhuzamosan emelkedhet a vállalkozások finanszírozási igénye, amelyet a kkv-k egy része már nem feltétlenül tud a hagyományos hiteltermékekkel kielégíteni, mert a meglévő hitelkereteiket sok esetben már kimerítették. Másrészt fontos tényező a piaci alapú forintfinanszírozás költségeinek csökkenése, ami várhatóan szintén kedvezően hat a faktoring iránti keresletre. Harmadrészt – és ez a legmeghatározóbb tényező – az államilag támogatott finanszírozási konstrukciók súlyának esetleges jövőbeli eltolódása, mind a refinanszírozási, mind a kockázatvállalási oldalon, egyértelműen növelheti a piaci alapú finanszírozási megoldások, így a faktoring iránti keresletet is.
A kormány legfrissebb tervei szerint Magyarország 2030-ra teljesítené az euró bevezetésének feltételeit, és akár már 2032-ben bevezethetővé válhat a közös valuta. Hogyan viszonyulnak a vállalkozások ehhez a perspektívához, milyen hatásokat várnak, és milyen szerepük lehet a bankoknak a felkészülésben?
Nemrég végeztünk egy kutatást a témában, ahol a kkv-k euróbevezetéssel kapcsolatos attitűdjét vizsgáltuk: milyen várakozásaik, fenntartásaik és félelmeik vannak, illetve milyen hatásokra számítanak.
Az eredmények alapvetően pozitív hozzáállást mutatnak, a megkérdezett vállalkozások 67 százaléka támogatja az euró bevezetését, és hosszabb távon kedvező hatásokat várnak tőle, ugyanakkor önmagában nem ezt tekintik a rövid távú kihívásaik megoldásának.
Elsősorban a bevezetés gyakorlati, üzleti következményei foglalkoztatják őket: hogyan hat majd a versenyképességükre, az exportlehetőségeikre, az árazásra és a bérköltségekre. Több mint a harmaduk, 37 százalékuk tart a munkavállalói bérigények növekedésétől, szintén ennyien pedig az erősödő külföldi versenytől.
Különösen érdekes eredmény, hogy a vállalkozások elsősorban – több mint ötven százalékban – a banki partnereiktől várják a hiteles tájékoztatást. Ez is mutatja, hogy a bankok szerepe túlmutat a finanszírozáson: a következő években a felkészülésben, a tájékoztatásban és a megfelelő üzleti döntések támogatásában is fontos partnerként jelenhetünk meg.
A cikk megjelenését az UniCredit Bank támogatta.
Címlapkép forrása: Berecz Valter
A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.
Hetven éve nem látott győzelmet szereztek Donald Trump ellenfelei: ez már tényleg történelmi esemény
1958 óta nem történt ilyen.
Megszólalt Trump a háború lezárásáról: komoly áttörés jöhet a zárt ajtók mögött
Az amerikai elnök pontot tett a találgatások végére.
A magyar nagyvállalatok 40 százaléka már használ AI-t – a kisebb cégek jóval hátrébb járnak
Megjött a friss jelentés: súlyos lemaradásban vannak a magyar cégek Európához képest.
Hatalmas emelkedés jöhet az Antropic részvényeiben az első napjukon
Ma indul a kereskedés.
Rács mögött maradhat Matolcsy György
Az ügyészség inítványozta.
Francia győzelem a rezsidémon ellen: különleges technológiával épült fel a klíma és fűtés nélküli mintaház
A magas költségek miatt kérdéses, hogy a modell mennyire terjedhet el.
Megindultak az orosz nehézbombázók a feszült térségbe: félreérthetetlen üzenetet küldött Moszkva a nagyhatalmi csúcs előtt
Két Tu–95-ös lépett be Tajvan légvédelmi azonosítási zónájába.
Holnaptól változnak a lakossági hitelezés szabályai, a BNPL és az AI-hitelbírálat is bekerült
Évi félmillió forintra nő az ingyenes előtörlesztés összege a fogyasztási hiteleknél.
Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni? A magyar családtámogatási rendszer 2026-ban továbbra is Euró
Pénz a Covid idején
Pénz a Covid idején címmel könyvrecenzióm jelent meg Tim Congdon tavalyi kötetéről a Közgazdasági Szemle októberi számában. Ezúton is köszönöm a közlést a folyóirat szerkesztőségének
2008 óta nem volt ilyen: több hitelt vettek fel a magyarok, mint amennyit félretettek
A III. negyedévben 2008 óta először több hitelt vettünk fel, mint amennyit megtakarítottunk. A magyar háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 10,1 százalékkal, 127,7 ezer milliárd forintra
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Elindult a BÁV Gold webshop és edukációs platform (x)
Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
Vége a bonyolult szűrőbeállításoknak: mesterséges intelligencia segít autót keresni (x)
Szexbotrány az Nvidia élén: bajban van a chipgyártó?
Hiába jelentett erőset a cég, sötét felhők gyülekeznek felette.
Egyetlen játékra figyel a világ – Mekkora pénzt hozhat a GTA VI?
Minden idők egyik legjobban várt videojátéka.
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?