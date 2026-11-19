Óvatos optimizmus jellemzi a hazai kis- és középvállalkozásokat: a következő évekre már egyre több cég tervez növekedéssel, a nagyobb beruházási döntéseket azonban továbbra is visszafogja a gazdasági környezet kiszámíthatatlansága – mondta el a Portfoliónak Janó Ádám, az UniCredit Bank kis- és középvállalati üzletágának ügyvezető igazgatója. A szakember szerint a digitalizáció, az automatizáció és a termelékenység javítása egyre fontosabb fejlesztési iránnyá vált, a piaci finanszírozás és az uniós források összehangolása pedig új lehetőségeket nyithat a szektor előtt.

Milyen üzleti környezetben terveznek ma a hazai kkv-k, és melyek azok a legfontosabb kihívások, amelyek leginkább meghatározzák a 2027-re vonatkozó növekedési elképzeléseiket?

A kkv-k alapvetően derűlátóbbak, mint egy-két évvel ezelőtt, ugyanakkor továbbra is rendkívül körültekintően terveznek. Az elmúlt évek magas inflációs környezete, az energiaárak ingadozása, az ellátási láncok zavarai és a geopolitikai bizonytalanságok arra ösztönözték a vállalkozásokat, hogy a növekedés mellett a stabilitást és a rugalmasságot fejlesszék, jellemzően a hatékonyság javítása és az ellenálló képesség növelése volt az elmúlt időszakban fókuszban. A 2027-es és 2028-as évre vonatkozóan már egyértelmű növekedési szándék jelenik meg, de ezt alapvetően három tényező befolyásolja.

Az első a kereslet alakulása. Számos vállalat kivár bizonyos beruházásokkal addig, amíg nem látszik egyértelműbben a belföldi fogyasztás erősödése vagy az exportpiacok élénkülése.

A második a munkaerő és a termelékenység kérdése. Sok cég nem feltétlenül új munkatársak felvételével kíván növekedni, hanem ugyanazzal a létszámmal szeretne magasabb kibocsátást elérni – és a régiós adatok is azt mutatják, hogy Magyarországon még bőven van tér fejlődésre az egy főre jutó termelékenység tekintetében.

A harmadik és talán legfontosabb tényező az üzleti környezet kiszámíthatósága. A vállalkozások ma nem elsősorban a forráshiánytól tartanak, hanem attól, hogy milyen szabályozási, adózási vagy piaci környezetben kell majd meghozniuk a következő – akár 10–15 éves megtérülésű – beruházási döntéseiket.

A legnagyobb kérdés ma nem az, hogy van-e finanszírozás, hanem hogy mennyire kiszámítható a környezet, amelyben a beruházási döntést meg kell hozni.

Tehát nem beszélhetünk még beruházási fordulatról?

A vállalkozások először a meglévő működésüket szeretnék versenyképesebbé tenni, és erre építik a későbbi növekedést. Ugyanakkor ma már egyre több olyan finanszírozási igénnyel találkozunk, amely nemcsak a hatékonyságról, hanem a bővülésről is szól. Egyre gyakrabban kerül szóba a kapacitásbővítés és a technológiai fejlesztés is, de a vállalkozások többsége egyelőre nagyon óvatosan és körültekintően dönt ezek elindításáról. Amennyiben a kiszámíthatóságban további stabilitást látunk majd, akkor a most még kiváró beruházások jelentős része megjelenhet a piacon.

Janó Ádám, fotó: Berecz Valter

Az októberi VOSZ Barométer szerint romlott a vállalkozások üzleti hangulata és beruházási hajlandósága, miközben a pénzügyi helyzetük összességében javult. Önök banki oldalról hogyan értékelik ezt a látszólagos ellentmondást?

Ez valójában nem ellentmondás, hanem ugyanannak a helyzetnek a két oldala. A kkv-k pénzügyi helyzete számos esetben valóban stabilabb, mint egy-két évvel ezelőtt, mert a kamatkörnyezet mérséklődött, az infláció visszaesett, ha nem is mindenhol, de több szektorban javult a jövedelmezőség és a likviditási pozíció is. Ugyanakkor ez még nem jelenti azt, hogy a vállalkozások kellően magabiztosnak érzik magukat ahhoz, hogy nagyobb beruházási döntéseket hozzanak.

Ami ma leginkább visszafogja a beruházási hajlandóságot, az elsősorban a korábban is említett bizonytalanság. Sok vállalkozás továbbra is kivár, mert nem látja egyértelműen a kereslet közép- és hosszú távú alakulását, legyen szó a hazai fogyasztásról, az exportpiacokról vagy akár az energiaárakról. Egy beruházásnál nem az számít, hogy ma hogyan áll a cég, hanem hogy milyen biztonsággal tudja előre jelezni a következő 3–5 év üzleti környezetét.

A magyar kkv-szektor növekedése elképzelhető erős támogatott hitelprogramok nélkül, vagy a vállalkozások beruházási aktivitása ma még túlzottan függ ezektől a konstrukcióktól?

Az elmúlt években az államilag támogatott finanszírozási programok, valamint az uniós források jelentős szerepet játszottak a gazdasági növekedésben. Olyan időszakokban is képesek voltak ösztönözni a fejlődést, amikor a piaci környezet önmagában nem feltétlenül biztosította volna ehhez a megfelelő katalizáló hatást.

Ezzel kapcsolatban az általános várakozás most az, hogy a következő időszakban fokozatos átrendeződés lesz majd megfigyelhető. A korábbiakhoz képest átalakulhat a cél- és feltételrendszerük, azonban a támogatott forrásoknak – kiegészülve az EU-s forrásokkal – továbbra fontos szerepük lesz. A hangsúly azonban várhatóan eltolódik az általános likviditás- és beruházásösztönzésről a célzott gazdaságfejlesztési beavatkozások irányába, hogy sokkal eredményesebben tudjanak majd támogatni egy-egy stratégiai jelentőségű területet, például az energiahatékonysági beruházásokat, a digitalizációt és az exportképesség fejlesztését.

Az említett uniós források várható megérkezése és az új támogatási programok megjelenése hogyan befolyásolhatja a vállalati beruházások finanszírozási szerkezetét, és hogyan tudják a bankok összehangolni az uniós támogatásokat a piaci finanszírozási megoldásokkal?

A korábban elhalasztott beruházásoknak egy része megjelenhet a piacon, különösen a digitalizáció, az automatizáció, az energiahatékonyság és a kapacitásbővítés területén. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a versenyképességet nem maga a támogatás növeli, hanem az, hogy mire használják fel. Az igazán sikeres vállalkozások jellemzően nem támogatási projektben, hanem üzleti stratégiában gondolkodnak, és a támogatást ennek megvalósításához használják fel.

Banki oldalról a legfontosabb hozzáadott értékünk az, hogy segítünk strukturált formában összekapcsolni az uniós támogatásokat a piaci finanszírozással. Ez magában foglalja az elvárt pénzügyi biztosítékok – például bankgaranciák – nyújtását, a támogatások elő-finanszírozását, valamint a projektekhez kapcsolódó likviditásfinanszírozást. Ezek az eszközök nem önmagukban, hanem egymásra építve teszik lehetővé, hogy a vállalkozások a támogatási kifizetések ütemezésétől függetlenül is stabilan valósíthassák meg beruházásaikat.

A következő évek nyertesei nem azok a vállalkozások lesznek, amelyek a legtöbb támogatott hitelt vagy támogatást kapják, hanem azok, amik a rendelkezésre álló forrásokat (legyen az piaci, támogatott vagy a kettő kombinációja) a leggyorsabban képesek versenyképességgé alakítani.

A bankoknak és a támogatott programoknak ebben kell partnernek lenniük.

Mit mutat a banki ügyfélportfólió minősége: látszanak érdemi kockázati jelek a kkv-szektorban, vagy a vállalkozások pénzügyi stabilitása összességében erősödött?

A gazdasági és geopolitikai környezet több oldalról támaszt kihívást a vállalkozások számára, ami egyes szektorokra erősebben hatott. Egyrészt a német autóipar gyengélkedése magával hozta a hazai autóipari beszállítók visszafogottabb teljesítményét, e téren nem látunk még fordulatot. Az építőipar az elmúlt időszakban az EU-s támogatások hiánya miatt stagnált, bár a lakásépítési projektek már fellendülést mutatnak, ahogy az EU-források megnyitása is látható. Az energiaintenzív ágazatok kihívásokkal szembesültek, emellett az üzemanyag-áremelkedésen keresztül a szállítmányozás is nyomás alatt van, az agráriumban az aszályos év pedig a mezőgazdasági szereplőket sújtja. Ezért is fontos a korábban említett ellenálló képesség fejlesztése, amit mi banki oldalról is több szolgáltatással – például treasury termékekkel – támogatni tudunk.

A gyorsan változó gazdasági környezetben mennyire vált stratégiai kérdéssé a kkv-k számára a treasury tevékenység, milyen megoldásokkal tudják a vállalkozások hatékonyabban kezelni pénzügyi kockázataikat?

Az idei évben a forint hirtelen árfolyam-erősödése komoly kihívás elé állította exportőröket, és egyben felértékelődött a treasury termékeket aktívan használó vállalatok versenyelőnye. Az UniCredit Banknál a szakértőink a vállalati ügyfeleinkkel együtt gondolkodva alakítanak ki testre szabott fedezési megoldásokat, elemezzük a vállalatok kitettségét árfolyam-, kamat- és nyersanyagoldalon is.

Rendszeresen szervezünk olyan eseményeket – mint az évente kétszer megrendezett Treasury üzleti reggelik –, ahol a világpiaci és hazai makrogazdasági folyamatokat elemezzük, és jövőbeli várakozásainkat osztjuk meg vállalati ügyfeleinkkel. Ezek a találkozók nagyban segítik az ügyfelek üzleti tervezését és fedezési stratégiájuk kialakítását is.

Mit tapasztalnak a faktoringpiacon, a kkv-k finanszírozási igényeinek bővülése milyen mértékben érinti ezt a területet?

A hitelezésen belül a faktoringpiacon azt látjuk, hogy az ügyfelek érdeklődése az elmúlt időszakban növekedésnek indult, és a következő időszakban is az igények további bővülésére számítunk. Ennek több oka is van. Egyrészt a gazdasági növekedéssel párhuzamosan emelkedhet a vállalkozások finanszírozási igénye, amelyet a kkv-k egy része már nem feltétlenül tud a hagyományos hiteltermékekkel kielégíteni, mert a meglévő hitelkereteiket sok esetben már kimerítették. Másrészt fontos tényező a piaci alapú forintfinanszírozás költségeinek csökkenése, ami várhatóan szintén kedvezően hat a faktoring iránti keresletre. Harmadrészt – és ez a legmeghatározóbb tényező – az államilag támogatott finanszírozási konstrukciók súlyának esetleges jövőbeli eltolódása, mind a refinanszírozási, mind a kockázatvállalási oldalon, egyértelműen növelheti a piaci alapú finanszírozási megoldások, így a faktoring iránti keresletet is.

A kormány legfrissebb tervei szerint Magyarország 2030-ra teljesítené az euró bevezetésének feltételeit, és akár már 2032-ben bevezethetővé válhat a közös valuta. Hogyan viszonyulnak a vállalkozások ehhez a perspektívához, milyen hatásokat várnak, és milyen szerepük lehet a bankoknak a felkészülésben?

Nemrég végeztünk egy kutatást a témában, ahol a kkv-k euróbevezetéssel kapcsolatos attitűdjét vizsgáltuk: milyen várakozásaik, fenntartásaik és félelmeik vannak, illetve milyen hatásokra számítanak.

Az eredmények alapvetően pozitív hozzáállást mutatnak, a megkérdezett vállalkozások 67 százaléka támogatja az euró bevezetését, és hosszabb távon kedvező hatásokat várnak tőle, ugyanakkor önmagában nem ezt tekintik a rövid távú kihívásaik megoldásának.

Elsősorban a bevezetés gyakorlati, üzleti következményei foglalkoztatják őket: hogyan hat majd a versenyképességükre, az exportlehetőségeikre, az árazásra és a bérköltségekre. Több mint a harmaduk, 37 százalékuk tart a munkavállalói bérigények növekedésétől, szintén ennyien pedig az erősödő külföldi versenytől.

Különösen érdekes eredmény, hogy a vállalkozások elsősorban – több mint ötven százalékban – a banki partnereiktől várják a hiteles tájékoztatást. Ez is mutatja, hogy a bankok szerepe túlmutat a finanszírozáson: a következő években a felkészülésben, a tájékoztatásban és a megfelelő üzleti döntések támogatásában is fontos partnerként jelenhetünk meg.

A cikk megjelenését az UniCredit Bank támogatta.

Címlapkép forrása: Berecz Valter

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