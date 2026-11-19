Megállapodott a legfőbb vitás kérdésekben a német kormány és az UniCredit, és ez döntő áttörést jelent a Commerzbank felvásárlásáért két éve zajló küzdelemben. Az olasz pénzintézet vállalta, hogy a fúzió után a németországi központ továbbra is Frankfurtban marad, cserébe Berlin lemondott a felügyelőbizottsági helyekre vonatkozó igényéről - írja a Reuters.

Az alku részleteit Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója rögzítette egy Lars Klingbeil német pénzügyminiszternek címzett levélben, a megállapodás tényét pedig a tárcavezető is megerősítette a hírügynökségnek.

A német fél egyik legfontosabb követelése teljesült azzal, hogy az egyesülő bank németországi leányvállalata

tőzsdén jegyzett társaságként továbbra is Frankfurtban működik majd.

Engedményként a német állam elállt attól a korábbi feltételétől, hogy két tagot delegálhasson a Commerzbank felügyelőbizottságába, viszont az olasz anyabank ígéretet tett arra, hogy német állampolgárokat is beválaszt a saját igazgatóságába.

A két pénzintézet egyesülésével egy több mint 1300 milliárd eurós mérlegfőösszegű bankóriás jöhet létre az eurózóna két meghatározó gazdaságában. Ez a tranzakció az elmúlt évek egyik legjelentősebb, határokon átnyúló európai bankpiaci fúziója.

Lars Klingbeil nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a német kormány a gyors lebonyolításban és az irányítás rendezett átadásában érdekelt. A miniszter kiemelte, hogy sikerült közös nevezőre jutniuk, az UniCredit pedig egyértelmű kötelezettséget vállalt a németországi üzleti jelenlét fenntartása, a Commerzbank munkavállalóinak jogai, valamint az üzemi tanáccsal folytatott konstruktív párbeszéd mellett.

Az olasz nagybank még 2024-ben, a menedzsmentet és a kormányt is váratlanul érve kezdett csendben részesedést építeni a német pénzintézetben. Bár Berlin és a Commerzbank vezetése kezdetben megpróbálta megakadályozni a 45 milliárd eurós, ellenségesnek minősített felvásárlást,

az ellenállást végül feladták, miután az UniCredit tulajdoni hányada megközelítette az 50 százalékot.

A folyamatot felgyorsította, hogy a szeptemberi egyeztetések óta az Európai Központi Bank, az Európai Bizottság és az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed is jóváhagyta az ügyletet, elhárítva ezzel a szabályozói akadályokat. Nemrégiben már maga a Commerzbank is úgy nyilatkozott, hogy az egyesülés képes lehet értéket teremteni.

A globális pénzügyi válság idején nyújtott állami mentőcsomag nyomán

a német szövetségi állam jelenleg is 13,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a Commerzbankban.

Ennek a tulajdonrésznek a sorsa egyelőre nyitott kérdés, ugyanis bár Andrea Orcel szerint a mostani megállapodás megteremti az alapot az állami részvénycsomag értékesítéséhez, a német pénzügyminiszter közleménye nem tartalmazott elköteleződést az eladásra vonatkozóan.

A Commerzbank munkavállalóinak egyik vezető képviselője csütörtökön kijelentette, hogy üdvözli a német és az UniCredit között a német hitelintézet felvásárlásáról született megállapodást, mivel az biztosítja, hogy Frankfurt marad a német székhely, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a jelenlegi munkaszerződések a jövőben is érvényben maradnak.

„Ha ezeket a megállapodásokat a bejelentett módon tiszteletben tartják, akkor talán nem vár ránk több évnyi konfrontáció” – mondta Sascha Uebel, a Commerzbank üzemi tanácsának vezetője. „

Végül is most Andrea Orcel kezében van, hogy mi, alkalmazottak, hogyan fogjuk itt fogadni őt

– tette hozzá, utalva az UniCredit vezérigazgatójára.

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