A hírügynökségnek nyilatkozó, az ügyre rálátó források szerint a római vezetés nem él a stratégiai vétójogot biztosító különleges hatáskörével (golden power), azaz nem szab kötelező érvényű feltételeket a tranzakcióhoz. A sajtóértesüléseket sem az érintett pénzintézetek, sem Giorgia Meloni miniszterelnök hivatala nem kívánta kommentálni. Az Intesa a tervek szerint

november 24-én indítja el a 34,5 milliárd eurós vételi ajánlatának elfogadási időszakát.

A hivatalos kormányzati döntés néhány héten belül megszülethet. Az Intesa Sanpaolo október 30-án jelentette be hivatalosan a felvásárlási szándékát, a nemzetbiztonsági és stratégiai felülvizsgálati eljárások pedig általában 45 napon belül lezárulnak. Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter az elmúlt hónapokban úgy nyilatkozott, hogy a kormány semleges álláspontot képvisel az ügyben, bár akkor még nem zárta ki bizonyos feltételek előírását.

A mostani visszafogottság éles ellentétben áll a kormány tavalyi fellépésével, amikor az UniCredit próbálta meg felvásárolni az ország harmadik legnagyobb bankját, a Banco BPM-et. A kabinet akkor

szigorú feltételeket szabott

az UniCredit oroszországi jelenléte miatt. Róma azzal érvelt, meg kell akadályozni, hogy a Banco BPM által gyűjtött betétek az Ukrajna ellen háborúzó Oroszország gazdaságát finanszírozzák. A meghiúsult ügylet után az UniCredit a kormányt hibáztatta a kudarcért, az eset miatt pedig az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Olaszország ellen.

Luca Picotti jogász szerint a mostani vizsgálat jóval egyszerűbb, mivel az Intesa oroszországi jelenléte kisebb, az olaszországi beágyazottsága pedig mélyebb a versenytársáénál. Bár a háború 2022-es kitörése óta egyik pénzintézetnek sem sikerült teljesen kivonulnia az orosz piacról, mindkét bankcsoport folyamatosan építi le a szankciókkal sújtott országgal szembeni kitettségét.

Lényeges különbség azonban, hogy az Intesa helyi leányvállalata kizárólag vállalati ügyfeleket szolgál ki, míg az UniCredit egy lakossági és vállalati szolgáltatásokat egyaránt nyújtó univerzális kereskedelmi bankkal rendelkezik Oroszországban. Az UniCredit-ügyet leszámítva az olasz kormány egyébként általában tartózkodik attól, hogy feltételeket szabjon a bankpiaci fúziók és felvásárlások (M&A) során.

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