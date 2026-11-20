Bennfentes információk szerint a problémát az okozta, hogy a bank brit értékpapír-üzletágánál egyes ügyleteket hibásan rögzítettek. A tranzakciók elszámolásához saját statisztikai feltételezéseken alapuló
belső modellt használtak, amelyet a felügyeleti szervek nem hagytak jóvá az ilyen típusú ügyletekre.
Miután az adatokat a sztenderd kockázati modell alapján rögzítették újra, a kockázattal súlyozott eszközök értéke jelentősen megugrott. Ez a mutató kulcsfontosságú a szabályozók számára, mivel ez alapján határozzák meg, hogy a bankoknak mekkora tőkepuffert kell képezniük az esetleges veszteségek fedezésére.
A Citigroup a Reutersnek küldött nyilatkozatában megerősítette, hogy a nyár folyamán azonosítottak és orvosoltak egy belső tőkemodellezési problémát az egyik európai kereskedési leányvállalatnál. A közlemény hangsúlyozta, hogy az érintett egység mindvégig megfelelt a szabályozói minimumkövetelményeknek, és az eset nem volt hatással az anyavállalatra vagy az amerikai banki operációra. A pénzintézet elvégezte a szükséges korrekciós lépéseket, és
tőkeinjekcióval azonnal helyreállította a leányvállalat tőkepuffereit.
A harmadik legnagyobb amerikai bank a júniusi és szeptemberi jelentéseiben összesen mintegy 1200 milliárd dollárnyi kockázattal súlyozott eszközt mutatott ki, vagyis a friss hírben szereplő, 35 milliárd dolláros eltérés a teljes érték körülbelül 2,7 százalékát teszi ki. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a bank a közzétett adatokban már átvezette-e a korrekciót.
A mostani eset érzékenyen érinti a Jane Fraser vezérigazgató által irányított pénzintézetet, amely már a nyáron azt tervezte, hogy még idén benyújtja a szükséges dokumentumokat az amerikai felügyeleti korlátozások feloldásához.
A Citigroup problémái 2020-ig nyúlnak vissza, amikor az amerikai jegybank (Fed) és a valutaellenőrzési hivatal (OCC) 400 millió dolláros bírságot szabott ki a bankra,
egyúttal kötelezték a régóta fennálló kockázatkezelési és adatirányítási hiányosságok megszüntetésére. A reformok csúszása miatt a pénzintézetet 2024-ben további 136 millió dollárra büntették.
A bankot Európában is több alkalommal szankcionálták a közelmúltban a rendszerszintű hiányosságok miatt. A brit pénzügyi felügyelet 2024-ben 78,5 millió dollárnak megfelelő bírsággal sújtotta a Citigroupot a kereskedési folyamatok ellenőrzésének hibái miatt, miután a bank egyik téves megbízása 2022 májusában hirtelen zuhanást idézett elő az európai részvénypiacokon. Korábban, 2019-ben a brit prudenciális felügyelet is megbüntette a pénzintézetet 56,3 millió dollárra a pontatlan adatszolgáltatás miatt.
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