A Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közlemény szerint Fábián András több mint 25 éves banki és vállalati pénzügyi szakmai tapasztalattal, valamint több mint 15 éves vezetői gyakorlattal rendelkező, pénzügyi végzettségű szakember.

Pályafutása során a Raiffeisen Banknál több vezetői pozíciót töltött be, amelyek keretében jelentős szervezeti egységek, többek között 10 bankfiók és 70 munkatárs, valamint kis- és középvállalati üzleti területek irányításáért felelt, jelenleg

a MagNet Bank Zrt. vállalatfinanszírozási divízióját irányító középvezető.

Fábián András vállalja, hogy a Gránit Bank Nyrt. igazgatósági tagjává történő megválasztása esetén megszünteti a MagNet Bank Zrt.-ben fennálló munkaviszonyát. Az igazgatósági tagságáról döntő rendkívüli közgyűlést 2026. december 10-én 10 órakor tartja a Gránit Bank.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio