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Egyre kevesebben veszik fel

Idén az első kilenc hónapban 15 050 fiatal házaspár kötött babaváróhitel-szerződést, ami nemcsak a tavalyitól marad el 2%-kal, de a kölcsön 2019. július 1-jei bevezetése óta a legalacsonyabb érdeklődést jelzi, nyilván nem függetlenül a döbbenetesen alacsony születésszámtól.

A hét évvel ezelőtti indulás óta összesen így is több mint 302 ezren döntöttek a babaváró mellett, ők a felvett 3023 milliárd forintból még 2251 milliárd forinttal tartoznak a bankjuknak. Ez egyébként a bankok teljes háztartási hitelállományának a 15,4%-át jelenti.

Ami nem változott

Az alapfeltételeken nem változtatott a Tisza-kormány sem, így a babaváró hitel továbbra is egy

államilag kamattámogatott, szabad felhasználású, jelzálogfedezetet nem igénylő hitel,

a futamidő végéig kamatmentes, ha az első 5 évre vállalt gyermekvállalási feltétel teljesül,

összege legfeljebb 11 millió forint, maximális futamideje 20 év, havi törlesztőrészlete legfeljebb 51 ezer forint a kamattámogatás ideje alatt, a 0,5%-os állami kezességvállalási díjjal együtt,

olyan házaspárok vehetik fel, amelyben a feleség 18 és 35 év közötti (korábban ez 41, majd 30 év is volt),

a szerződéskötés utáni első gyermek 5 éven belüli érkezése után a kamat a futamidő végéig kamatmentessé válik, és a törlesztés 3 évre felfüggeszthető,

a szerződéskötés utáni második gyermek érkezése után a fennálló aktuális tartozás 30%-át elengedik, és a hiteltörlesztés újabb 3 évre felfüggeszthető (ikreknél plusz 2 év moratórium kérhető)

a szerződéskötés utáni harmadik gyermek érkezése után a fennálló aktuális tartozás egészét elengedik,

a babaváró hitel lakáshitel önerejeként is felhasználható, de a lakáshitel előtt legfeljebb 90 nappal felvett babaváró hitel esetében maximum 75%-ban.

A babaváró hitel tehát egyszerre kínál továbbra is kamatmentes hitelfelvételi lehetőséget és több gyermek esetén tartozáselengedést.

Min kellett változtatni?

A babaváró egyik legnagyobb pénzügyi kockázatát eddig az jelentette, mi történik, ha a házaspár elveszíti a kamattámogatást a gyermekvállalás nem teljesítése miatt. Nemrég 30 ezer fiatal házaspár volt ebben a helyzetben (az idén év eleji helyzetet mutatja az alábbi ábra), mielőtt megérkezett a Tisza-kormány mentőcsomagja, hiszen

az ötéves gyermekvállalási határidő lejárta után 120 napon belül egy összegben kellett volna visszafizetni a kamattámogatást (átlagos ötéves ÁKK-hozam 110 százaléka + 1 százalékpont vagy az alapkamat által meghatározott összeg alapján)

a hitel jövőbeni kamata az eddigi 0%-ról az átlagos ötéves ÁKK-hozam 130 százaléka + 4 százalékpontnak megfelelő szintre ugrott volna, tipikusan 80 ezer forint feletti törlesztőrészletet előidézve.

A 2026. november 1-jén hatályba lépett rendeletmódosítás éppen ezeket a következményeket enyhíti anélkül, hogy kockázatmentessé tenné a hitelfelvételt: a kamattámogatás elvesztése után a már igénybe vett kamattámogatást továbbra is vissza kell fizetni, és a törlesztőrészlet továbbra is megemelkedhet. Az összegek azonban mérséklődtek.

Hogyan változtatott a Tisza-kormány?

A Tisza-kormány az alábbi változtatásokat hozta a 2026. november 1-je után felvett babaváró hiteleknél:

1. Csökkent a kamattámogatás, amit szükség esetén vissza kell fizetni: a kölcsön ügyleti kamatának a felső határát lecsökkentették az Államadósság Kezelő Központ által közzétett, jogszabályban meghatározott referenciahozamok számtani átlagának 110 százaléka plusz 1 százalékpontról az átlaghozam 100 százaléka plusz 0,5 százalékpontnak megfelelő mértékre (lásd az alábbi ábra narancssárga vonalának a jobb szélét), ami persze fáj a bankoknak az új hitelek esetében. Egy idén decemberben felvett hitel esetében 6,02% a kamattámogatás az eddigi számítás szerinti 7,07%-kal szemben, amit a rendelet szerint az üzleti vagy ügyleti év kezdetén fennálló tőketartozásra kell vetíteni. Egy idén decemberben felveendő 20 éves, 11 milliós hitel esetében az első öt év alatt így

2,98 milliós kamattámogatást fizet az állam a korábbi számítás szerinti 3,50 millió forint helyett,

ennyit kell az adósnak visszafizetnie (ezt is könnyített feltételek mellett, lásd alább), ha nem teljesül a gyermekvállalási feltétel az első öt évben.

2. Megszűnt a korábbi büntetőkamat: Ha az adósok elveszítik a kamattámogatást, a korábbi ÁKK-hozam 130 százaléka + 4 százalékpont alkalmazása helyett szintén az új, átlaghozam 100 százaléka plusz 0,5 százalékpontnak megfelelő mérték szerint kell törleszteniük a hitelt a futamidő hátralévő részében. Az említett konkrét példában ez azt jelenti, hogy ha fennmaradna a jelenlegi hozamkörnyezet, akkor

öt év múlva az akkori 49 ezres törlesztőrészlet nem 98 ezer, hanem „csak” 73 ezer forintra ugrana.

Látható tehát, hogy adósbarátabb lett a szabályozás, de a potyautas magatartást továbbra sem díjazza. Ám ez még nem minden.

3. Huszonnégy havi kamatmentes részletfizetés a visszafizetésre kötelezetteknek: az új szerződőknek a kamattámogatás elvesztésekor keletkező megfizetési vagy visszafizetési kötelezettségüket már nem feltétlenül kell 120 napon belül, egyetlen összegben rendezniük. Ha a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül ezt bejelentik a bankjuknál,

külön méltányossági vizsgálat nélkül, 24 havi kamatmentes részletben fizethetik meg az összeget

a hitelintézeten keresztül a Magyar Államkincstárnak. A részletfizetés választása nem zárja ki, hogy később egy összegben rendezzék a fennmaradó tartozást. Fontos különbség, hogy ez a könnyítés a támogatás „utólagos” elvesztéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettségre vonatkozik, nem pedig a fennmaradó hiteltartozás kamatmentes törlesztésére. A határidőkre is figyelni kell: ha az adós a részletfizetést két hónapon belül nem kezdi meg, vagy két hónapig elmarad az esedékes részlet megfizetésével, a bank megküldi az ügy iratait a kormányhivatalnak a visszafizetésre kötelező eljárás megindítása érdekében.

4. Egy év speciális haladék a gyermekvállalásra: a rendelet azokat a párokat is segíti, akiknél az ötéves határidő végéig nem teljesült a gyermekvállalás, de megteszik a tőlük telhetőt, hogy sikerüljön. A gyermekvállalási határidő egy évvel meghosszabbodik, ha annak lejáratakor:

reprodukciós eljárásban már legalább három alkalommal részt vettek, függetlenül attól, hogy a kezelésekre a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül, magánúton került sor; vagy

már legalább három alkalommal részt vettek, függetlenül attól, hogy a kezelésekre a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül, magánúton került sor; vagy folyamatban van az örökbefogadásra irányuló eljárásuk.

A feltételek fennállását igazoló dokumentumokat legkésőbb a gyermekvállalási határidő lejártát megelőző napig kell benyújtani a bankhoz. A hitelintézetnek 20 napon belül kell tájékoztatnia az ügyfeleket a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

5. Bővebb banki tájékoztatás: A szabályozás a bankok tájékoztatási kötelezettségét is bővíti: a kamattámogatás megszűnésével kapcsolatos értesítésben kifejezetten fel kell hívniuk az ügyfelek figyelmét a 24 havi kamatmentes részletfizetés és az egyéves határidő-hosszabbítás lehetőségére. Emellett egyes, a hitelhez kapcsolódó hatósági eljárásokban a Magyar Államkincstár szerepét a kormányhivatal veszi át.

Fontos különbség ugyanakkor, hogy a jövedelemhez kötött, legfeljebb 1 millió forintos elengedés és az ahhoz kapcsolódó 48 havi részletfizetés (lásd alább) az új, 2026. november 1-jétől megkötött szerződésekre nem vehető igénybe. Ezek a kedvezmények a korábbi szerződésekhez kapcsolódó fizetési kötelezettségek utólagos enyhítését szolgálják.

Milyen könnyítések járnak a korábban kötött szerződésekre?

A 2026. október 31-ig megkötött szerződések érintett adósainak is többféle könnyítést biztosít a módosítás. A régi és az új szerződések szabályai azonban eltérnek, ezért különösen fontos, hogy az ügyfelek a saját szerződésükre vonatkozó lehetőségeket és határidőket vegyék figyelembe.

Legfeljebb 1 millió forintos elengedés: A kormányhivatal 1 millió forintot enged el a támogatás elvesztéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettségből – vagy a teljes összeget, ha az ennél kisebb –, amennyiben a háztartásban az egy főre jutó igazolt bruttó havi jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor hatályos bruttó minimálbért. A kérelmet a kamattámogatás megszűnésétől számított 120 napon belül kell benyújtani a bankhoz, a részletfizetés igénylésével együtt. A bank a hiánytalan benyújtástól számított 10 napon belül továbbítja az iratokat a kormányhivatalnak, amely 15 napon belül dönt, és értesíti az ügyfelet. Ezt követően a bank 10 napon belül tájékoztatja az adóst a pontos fizetési kötelezettségről. Az elengedés tehát nem a fennmaradó hitel tőketartozását csökkenti.

24 vagy 48 havi kamatmentes részletfizetés: A korábbi adósok is élhetnek a 24 havi kamatmentes részletfizetéssel. Ha pedig jogosultak a legfeljebb 1 millió forintos elengedésre, a fennmaradó összeget 48 havi kamatmentes részletben fizethetik meg. A könnyítés azok számára is elérhető, akiknek a kamattámogatása már korábban megszűnt, de a tartozást még nem fizették vissza, és a 120 napos határidejük még nem telt le.

Kamatcsökkentés kezdeményezése a banknál: A korábbi adósok a kamattámogatás megszűnése után kérhetik a hitelintézetüktől a kölcsön kamatának módosítását az alacsonyabb törlesztőrészlet érdekében. Ez nem automatikus kamatcsökkentés: a bankoknak a kérelmek egységes és megkülönböztetésmentes kezelését belső szabályzatban kell rögzíteniük. A módosítás nem érinti az állami kezesség fennállását. Azokat az ügyfeleket, akiknek a törlesztőrészlete a támogatás elvesztése miatt már megemelkedett, a bankoknak a rendelet hatálybalépésétől számított 20 napon belül külön értesíteniük kell erről a lehetőségről.

Egyéves határidő-hosszabbítás: A legalább három reprodukciós eljáráshoz vagy a folyamatban lévő örökbefogadáshoz kapcsolódó egyéves haladék a korábbi szerződők számára is elérhető. Akiknek a gyermekvállalási határideje 2026. október 31-én járt le, az igazolásokat 2026. december 31-ig nyújthatják be.

Átmeneti haladék a 2026. október 31-én lejárt gyermekvállalási határidőknél: Ezekben az esetekben a banknak 2026. december 1-jéig kell megküldenie a tájékoztatást. A visszafizetésre vonatkozó 120 napos határidő december 1-jén indul, a kamattámogatás pedig csak 2026. december 31-ével szűnik meg.

Minderről részletesebben itt írtunk:

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