A felsővezetés átalakításával és a nemzetközi hálózat racionalizálásával kezdené a Commerzbanknál tervezett karcsúsítást az UniCredit, miközben a németországi fiókhálózatot és a beosztotti szinteket érintetlenül hagyná. Andrea Orcel vezérigazgató egy londoni pénzügyi konferencián ismertette a német nagybank átalakításának részleteit, hangsúlyozva, hogy még a teljes integráció nélkül is százmillió eurós nagyságrendű értéket tudnak a fúzióból kisajtolni.

A JPMorgan londoni konferenciáján felszólaló vezérigazgató a Reuters tudósítása szerint kifejtette, hogy a Commerzbank feletti irányítás megszerzésétől várt eredménybővüléshez

1,4 milliárd eurós költségcsökkentésre van szükség a banknál.

(Ahogy az alábbi ábrán látható, ez csaknem egy teljes negyedév működésiköltség-szintjének felel meg). Ennek az összegnek a 40 százaléka egyáltalán nem érinti majd a munkavállalókat, a fennmaradó személyi jellegű megtakarítások 40 százalékát pedig a Commerzbank nemzetközi hálózatának a karcsúsításával tervezik elérni.

A németországi leépítéseket nem alulról, hanem a csúcsról indítják, így csökkentik a vezetői szintek számát, laposabbá teszik a szervezeti struktúrát, és nagyobb felelősséget ruháznak a menedzsmentre. Orcel ígérete szerint a belföldi fiókhálózatot és az alacsonyabb beosztású dolgozókat nem érintik majd az intézkedések.

Az átalakítás során az UniCredit a saját németországi leánybankjánál, a HVB-nél az elmúlt öt évben szerzett tapasztalatokra és az ottani szakemberekre épít. A HVB-nál alkalmazott módszerekkel korábban sikerült a költség-bevétel arányt 55-ről 36 százalékra leszorítani, miközben a sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) a hatszorosára, 24 százalékra ugrott. Orcel szerint pontosan ugyanezt a receptet fogják alkalmazni a Commerzbanknál is.

A bankvezér arra is kitért, hogy az UniCredit európai struktúráját kifejezetten úgy alakították ki, hogy képesek legyenek áthidalni az európai bankunió hiányosságaiból fakadó akadályokat. Ennek köszönhetően bármely más európai pénzintézetnél könnyebben tudnak megindokolni és végrehajtani egy határon átnyúló felvásárlást.

A német fúziós jogszabályok miatt

a folyamat elindulásától számítva tizennyolc hónapra van szükség ahhoz, hogy a két pénzintézet egyetlen jogi személlyé olvadjon össze.

Az UniCredit számításai szerint azonban már az első fázisban – vagyis a tényleges integráció megvalósulása előtt – képesek lesznek 2028-ig 800 millió eurónyi értéket teremteni a Commerzbanknál.

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