Megemelte idei eredményvárakozását a Commerzbank vezérigazgatója, miközben a német pénzintézet egyre közelebb kerül ahhoz, hogy az olasz UniCredit felvásárolja - írta meg a Reuters. A tranzakciót lehetővé tevő áttörést a német kormány és az olasz nagybank között a héten megkötött megállapodás hozta el.

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Bettina Orlopp vezérigazgató egy pénteki pénzügyi konferencián jelentette be, hogy

a Commerzbank idén már határozottan 3,5 milliárd eurós nettó eredményre számít.

Ez meghaladja a korábbi prognózist, amely még legalább 3,4 milliárd eurós profitot vetített előre a 2026-os évre. A vezérigazgató szerint stabil az új előrejelzés, amely szerinte jól bizonyítja a pénzintézet üzleti modelljének erejét.

A kedvezőbb kilátások bejelentésével párhuzamosan a bank tulajdonosi szerkezetének átalakulása is célegyenesbe fordult. A német kormány és a UniCredit a héten jutott dűlőre a felvásárlás legfőbb vitás kérdéseiben, ami

döntő fordulatot jelent a német nagybank irányításáért folytatott, két éve tartó küzdelemben.

A berlini vezetés és az olasz pénzintézet megállapodását követő első nyilvános megszólalásában Orlopp üdvözölte az alkut. Kiemelte, hogy az egyezség olyan kulcsfontosságú kérdésekben teremtett tiszta helyzetet, mint

a frankfurti központ megtartása

és a bank tőzsdei jelenlétének fenntartása.

A két pénzintézet fúziójának stratégiai részletei még kidolgozásra várnak, és a jövőbeli működésről is eltérnek az elképzelések. Míg a Commerzbank üzleti modelljének fontos pillére a nemzetközi hálózat, az UniCredit korábban jelezte, hogy ezen a területen leépítéseket tervez.

Forrás: Reuters

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