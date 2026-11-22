Az Anthropic csütörtökön közzétett végleges kibocsátási tájékoztatója szerint a 22 bankból álló konzorcium
mintegy 550 millió dolláros díjazásban részesül
a mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat 81,3 milliárd dolláros tőzsdei bevezetéséért (IPO). Ez az összeg még a SpaceX júniusi, rekordot döntő kibocsátását is felülmúlja, amelyen nagyjából 500 millió dollárt kerestek a közreműködő pénzintézetek.
A kifizetett jutalék ugyanakkor viszonylag kis szeletét teszi ki a bevont tőkének, amely a túljegyzési opciók lehívásával együtt elérheti a 93,5 milliárd dollárt is. A bankok az Anthropic kibocsátásából származó összeg körülbelül 0,68 százalékát kapják meg, ami szinte teljesen megegyezik a SpaceX esetében alkalmazott 0,67 százalékos aránnyal. Bár a kisebb tőzsdei bevezetéseknél a jegyzési díj a bevont tőke 7 százalékát is elérheti, a több tízmilliárd dollárt megmozgató óriásvállalatok lényegesen alacsonyabb jutalékot tudnak kiharcolni.
Az Anthropic díjszabása jól mutatja, milyen erős alkupozícióban vannak a legkeresettebb kibocsátók a Wall Street-i bankokkal szemben. A tranzakcióhoz közel álló források szerint egyes pénzintézetek csak szerda este tudták meg, pontosan mekkora jutalékra számíthatnak. Noha a díjakat szokás szerint az ügylet lezárásakor véglegesítik, az kifejezetten ritka, hogy a kibocsátó előzetesen még egy hozzávetőleges százalékos arányt sem közöl a partnereivel. Hasonló taktikát alkalmazott 2023-ban a SoftBank tulajdonában lévő Arm is, amely az 5 milliárd dolláros kibocsátása során az utolsó pillanatig kivárt a díjstruktúra ismertetésével, hogy előbb felmérhesse a bankok teljesítményét.
A pénzintézetek a szokatlanul alacsony jutalékok és a bizonytalanság ellenére is éles versenyt folytatnak az ilyen megbízásokért.
A hatalmas volumenű kibocsátások ugyanis komoly presztízst jelentenek, javítják a bankok helyezését az iparági rangsorokban, és további üzleti lehetőségeket nyitnak meg a részvénykereskedelem, a hitelezés vagy a vagyonkezelés területén. Az Anthropic esetében az 550 millió dolláros díj túlnyomó részét, 536,7 millió dollárt maga a vállalat állja, míg a fennmaradó 13,3 millió dollárt a részvényeket értékesítő hét társalapító fizeti ki. A legnagyobb szeletet a folyamatot a SpaceX után itt is közösen vezető Goldman Sachs és Morgan Stanley hasítja ki, így a két nagybank egyaránt a teljes összeg 20,5 százalékát, azaz fejenként több mint 110 millió dollárt könyvelhet el.
A Dealogic adatai szerint
a globális tőzsdei bevezetések idén eddig több mint 357 milliárd dollárt hoztak, ami hatalmas ugrás a 2025-ös 186 milliárd dollárhoz képest
– igaz, az idei összeg felét egymagában a SpaceX és az Anthropic adja. Az idei év ezzel a második legerősebbnek számít az 1995 óta vezetett statisztikákban, elmaradva a 2021-es, 609 milliárd dolláros csúcstól. Az amerikai tőzsdei bevezetésekből származó banki bevételek ötéves csúcsra értek, hiszen a rangsort vezető Morgan Stanley, Goldman Sachs és JPMorgan már az Anthropic-üzlet nélkül is több mint 330 millió dollárt keresett idén fejenként, szemben a tavalyi 260 millió dollárral. A 2021-es rekordévet ugyanakkor ez sem közelíti meg, amikor a zéró közeli kamatok és a lakossági kereskedési láz közepette a három nagybank külön-külön is egymilliárd dollár feletti díjbevételre tett szert.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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