Hivatalos állásfoglalást adott ki a Monte dei Paschi di Siena (MPS) igazgatósága az Intesa Sanpaolo által tett, 34,5 milliárd eurós felvásárlási ajánlatról. Bár a pénzintézet vezetése pénzügyileg méltányosnak tartja a megemelt vételárat, arra is felhívták a figyelmet, hogy az összeg nem tükrözi teljes mértékben az MPS-ben rejlő jövőbeli potenciált a kisrészvényesek sázmára, a tranzakció megítélése körüli viták miatt pedig az igazgatóság egyik tagja lemondott.

Az Intesa Sanpaolo készpénzes és részvénycserés nyilvános vételi ajánlatot tett a korábban állami mentőcsomaggal megsegített Monte dei Paschi di Siena összes részvényére. Az MPS szombaton tette közzé hivatalos álláspontját a 34,5 milliárd eurós tranzakcióról, közvetlenül azelőtt, hogy

kedden elindul a részvények felajánlására nyitva álló időszak.

Pénzügyi tanácsadóinak elemzése alapján az MPS közölte, hogy a megemelt ajánlati ár a november 18-i állapot szerint pénzügyileg méltányosnak tekinthető. Az igazgatóság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Intesa ajánlata nem tükrözi teljes mértékben azt az értéket, amelyet az MPS a Mediobanca sikeres felvásárlásának köszönhetően képes lesz megtermelni. A közlemény szerint a bank jelenlegi részvényesei túl kis arányban részesülnének a tranzakcióból fakadó azon szinergiákból, amelyeket az Intesa Sanpaolo az üzlettől vár.

A felvásárlási ajánlat komoly belső feszültségeket okozott a pénzintézetnél, aminek következtében a tapasztalt bankárnak számító Corrado Passera péntek késő este lemondott igazgatósági tagsáráól, döntését az ajánlattal kapcsolatos véleménykülönbségekkel indokolva.

Passera távozása után a testület végül egyhangúlag fogadta el a szombaton közzétett hivatalos álláspontot. Egy, az ügyet jól ismerő forrás szerint a végső szöveg kompromisszum eredménye, amelyet az igazgatóságon belüli két szemben álló tábor között sikerült tető alá hozni. Eközben a Reuters értesülései szerint az olasz kormány hajlik arra, hogy

feltételek nélkül jóváhagyja az Intesa Sanpaolo felvásárlási ajánlatát.

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