A kormányfő az Onda Cero rádióállomásnak nyilatkozva kifejtette, hogy az adóból befolyó összeget
- szociális bérlakások építésére,
- a bérlőknek nyújtott adókedvezményekre, valamint
- lakásfelújítások támogatására
különítik el. A hitelintézetek extraprofitját sújtó éves különadót még 2024 decemberében hosszabbították meg három évvel a megélhetési költségek emelkedésének ellensúlyozására. A korábbi, egységesen 4,8 százalékos kulcs helyett
jelenleg egy sávos rendszer van érvényben, amelyben az adó mértéke a bankok nettó kamat- és jutalékbevételének 1 és 7 százaléka között mozog
a hitelezési bevételek nagyságától függően. Az 5 milliárd eurót meghaladó éves bevétellel rendelkező pénzintézetekre a legmagasabb, 7 százalékos kulcs vonatkozik, ami elsősorban a legnagyobb piaci szereplőket, vagyis a Santandert, a BBVA-t és a CaixaBankot érinti.
A mostani bejelentés hátterében az áll, hogy Sánchez a múlt hónapban november 29-re előrehozott választásokat írt ki. A miniszterelnök ezzel a lépéssel a lakhatási válság miatt kirobbant tömegtüntetések politikai lendületét próbálja a maga javára fordítani.
A közvélemény-kutatások jelenleg a konzervatív Néppárt (PP) előnyét mutatják Sánchez szocialistáival szemben, az előrejelzések szerint azonban a jobboldali pártnak a kormányalakításhoz
várhatóan szövetségre kellene lépnie a szélsőjobboldali, bevándorlásellenes Voxszal.
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