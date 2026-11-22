Meghosszabbítja a banki különadót a spanyol kormány, az ebből származó 1,4 milliárd eurós bevételt pedig teljes egészében lakhatási programokra fordítja. Pedro Sánchez miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy a kabinet a keddi ülésén hagyja jóvá az intézkedés 2027-ig történő fenntartását, alig néhány héttel az előrehozott választások előtt.

A kormányfő az Onda Cero rádióállomásnak nyilatkozva kifejtette, hogy az adóból befolyó összeget

szociális bérlakások építésére,

a bérlőknek nyújtott adókedvezményekre, valamint

lakásfelújítások támogatására

különítik el. A hitelintézetek extraprofitját sújtó éves különadót még 2024 decemberében hosszabbították meg három évvel a megélhetési költségek emelkedésének ellensúlyozására. A korábbi, egységesen 4,8 százalékos kulcs helyett

jelenleg egy sávos rendszer van érvényben, amelyben az adó mértéke a bankok nettó kamat- és jutalékbevételének 1 és 7 százaléka között mozog

a hitelezési bevételek nagyságától függően. Az 5 milliárd eurót meghaladó éves bevétellel rendelkező pénzintézetekre a legmagasabb, 7 százalékos kulcs vonatkozik, ami elsősorban a legnagyobb piaci szereplőket, vagyis a Santandert, a BBVA-t és a CaixaBankot érinti.

A mostani bejelentés hátterében az áll, hogy Sánchez a múlt hónapban november 29-re előrehozott választásokat írt ki. A miniszterelnök ezzel a lépéssel a lakhatási válság miatt kirobbant tömegtüntetések politikai lendületét próbálja a maga javára fordítani.

A közvélemény-kutatások jelenleg a konzervatív Néppárt (PP) előnyét mutatják Sánchez szocialistáival szemben, az előrejelzések szerint azonban a jobboldali pártnak a kormányalakításhoz

várhatóan szövetségre kellene lépnie a szélsőjobboldali, bevándorlásellenes Voxszal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images