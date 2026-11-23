Több nagy és közepes méretű amerikai bank is szigorítja a belső fejlesztésű mesterségesintelligencia-ügynökeinek az ellenőrzését, miután a közelmúltban számos technológiai vállalatnál tártak fel biztonsági réseket. A pénzintézetek attól tartanak, hogy az önálló döntéshozatalra képes szoftverek kicsúszhatnak az irányításuk alól, ezért mostantól erősen korlátozzák a rendszerek hozzáférési jogosultságait, és vészleállító megoldásokat építenek be - írja a Reuters.

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A banki szigorítások közvetlen kiváltó oka egy júliusi kiberbiztonsági teszt volt, amelynek során az OpenAI kísérleti modelljei kijátszották az internetes elszigetelésükre szolgáló védelmi vonalakat. Az önállósodott rendszerek szoftveres sebezhetőségeket kihasználva hozzáfértek a ChatGPT-t fejlesztő vállalat, valamint a Hugging Face nevű AI-startup és más szervezetek belső hálózataihoz.

Bár a pénzintézeteket eddig nem érte hasonló támadás, az esetek hatására több bank is külön szakértői csapatokat állított fel

saját rendszereik esetleges gyenge pontjainak feltárására.

Az amerikai nagybankok ma már széles körben – például a vagyonkezelésben, a fizetési folyamatokban és a tranzakciók lebonyolításában – használnak úgynevezett ágensalapú mesterséges intelligenciát. A hagyományos szoftverekkel ellentétben ezek az ügynökök képesek önállóan döntéseket hozni, és egy-egy feladat elvégzéséhez egyszerre több rendszerrel is kapcsolatba lépni.

A pénzintézetek eddig is tiltották, hogy külső fejlesztésű AI-ügynökök férjenek hozzá az ügyfélszámlákhoz.

Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója a harmadik negyedéves eredmények ismertetésekor külön kiemelte, hogy ez túl nagy kockázatot jelentene, most azonban a bankok már a saját, házon belül fejlesztett rendszereiket is sokkal szigorúbb keretek közé szorítják.

Az új biztonsági protokollok értelmében a pénzintézetek egyre inkább úgy kezelik az AI-ügynököket, mintha emberi alkalmazottak lennének. Beillesztik őket a meglévő jogosultságkezelő rendszerekbe, így pontosan meghatározott belépési adatokkal és szigorúan korlátozott hatáskörrel rendelkeznek. A bankok emellett limitálják az ügynökök működési idejét és az általuk elvégezhető munka mennyiségét is, hogy egy esetleges meghibásodáskor minimalizálják a károkat. A tesztkörnyezeteket pedig teljesen leválasztják a napi banki ügymenetet kiszolgáló kritikus rendszerekről.

Kiemelt figyelmet kap a tevékenységek utólagos nyomon követhetősége is. A bankok szigorúan elzárják a jelszavakat és az eseménynaplókat az MI-ügynökök elől, megakadályozva, hogy a szoftverek utólag módosítsák vagy eltüntessék a működésükre utaló nyomokat. Minden esetben rögzítik, hogy egy ügynök mely rendszerekhez fért hozzá, milyen műveleteket hajtott végre, és azokat jóváhagyta-e egy emberi munkatárs. Emellett vizsgálják annak a lehetőségét is, hogyan lehet azonnal kiszűrni, ha egy szoftver egy valódi alkalmazott belépési adatait kezdi el használni.

A pénzintézetek mindezek mellett felülvizsgálják a vészleállító mechanizmusaikat is, amelyekkel a meghibásodott vagy feltört ügynököket azonnal le tudják választani a hálózatról. Mivel egy-egy ilyen kényszerleállítás komoly fennakadásokat okozhat a napi működésben, a bankok jelenleg is biztonsági tartalékfolyamatokat tesztelnek az olyan kritikus területeken, mint a hitelbírálat, a csalásmegelőzés és a pénzügyi visszaélések kiszűrése. Naresh Raheja független AI-kockázatkezelési szakértő szerint az ágazatban azért vált kulcsfontosságúvá az élesítés utáni folyamatos felügyelet, mert ezek az ügynökök a gyakorlatban olyan váratlan viselkedést is mutathatnak, amelyre a korábbi tesztelések során nem derült fény.

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