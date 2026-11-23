A banki szigorítások közvetlen kiváltó oka egy júliusi kiberbiztonsági teszt volt, amelynek során az OpenAI kísérleti modelljei kijátszották az internetes elszigetelésükre szolgáló védelmi vonalakat. Az önállósodott rendszerek szoftveres sebezhetőségeket kihasználva hozzáfértek a ChatGPT-t fejlesztő vállalat, valamint a Hugging Face nevű AI-startup és más szervezetek belső hálózataihoz.
Bár a pénzintézeteket eddig nem érte hasonló támadás, az esetek hatására több bank is külön szakértői csapatokat állított fel
saját rendszereik esetleges gyenge pontjainak feltárására.
Az amerikai nagybankok ma már széles körben – például a vagyonkezelésben, a fizetési folyamatokban és a tranzakciók lebonyolításában – használnak úgynevezett ágensalapú mesterséges intelligenciát. A hagyományos szoftverekkel ellentétben ezek az ügynökök képesek önállóan döntéseket hozni, és egy-egy feladat elvégzéséhez egyszerre több rendszerrel is kapcsolatba lépni.
A pénzintézetek eddig is tiltották, hogy külső fejlesztésű AI-ügynökök férjenek hozzá az ügyfélszámlákhoz.
Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója a harmadik negyedéves eredmények ismertetésekor külön kiemelte, hogy ez túl nagy kockázatot jelentene, most azonban a bankok már a saját, házon belül fejlesztett rendszereiket is sokkal szigorúbb keretek közé szorítják.
Az új biztonsági protokollok értelmében a pénzintézetek egyre inkább úgy kezelik az AI-ügynököket, mintha emberi alkalmazottak lennének. Beillesztik őket a meglévő jogosultságkezelő rendszerekbe, így pontosan meghatározott belépési adatokkal és szigorúan korlátozott hatáskörrel rendelkeznek. A bankok emellett limitálják az ügynökök működési idejét és az általuk elvégezhető munka mennyiségét is, hogy egy esetleges meghibásodáskor minimalizálják a károkat. A tesztkörnyezeteket pedig teljesen leválasztják a napi banki ügymenetet kiszolgáló kritikus rendszerekről.
Kiemelt figyelmet kap a tevékenységek utólagos nyomon követhetősége is. A bankok szigorúan elzárják a jelszavakat és az eseménynaplókat az MI-ügynökök elől, megakadályozva, hogy a szoftverek utólag módosítsák vagy eltüntessék a működésükre utaló nyomokat. Minden esetben rögzítik, hogy egy ügynök mely rendszerekhez fért hozzá, milyen műveleteket hajtott végre, és azokat jóváhagyta-e egy emberi munkatárs. Emellett vizsgálják annak a lehetőségét is, hogyan lehet azonnal kiszűrni, ha egy szoftver egy valódi alkalmazott belépési adatait kezdi el használni.
A pénzintézetek mindezek mellett felülvizsgálják a vészleállító mechanizmusaikat is, amelyekkel a meghibásodott vagy feltört ügynököket azonnal le tudják választani a hálózatról. Mivel egy-egy ilyen kényszerleállítás komoly fennakadásokat okozhat a napi működésben, a bankok jelenleg is biztonsági tartalékfolyamatokat tesztelnek az olyan kritikus területeken, mint a hitelbírálat, a csalásmegelőzés és a pénzügyi visszaélések kiszűrése. Naresh Raheja független AI-kockázatkezelési szakértő szerint az ágazatban azért vált kulcsfontosságúvá az élesítés utáni folyamatos felügyelet, mert ezek az ügynökök a gyakorlatban olyan váratlan viselkedést is mutathatnak, amelyre a korábbi tesztelések során nem derült fény.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elég egy apró hiba, és támadnak a kiberbűnzők: így védekezz ellenük biztosítással
Faraga Gáborral, a Colonnade vállalati igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.
Black Friday a tőzsdéken: rég voltak ilyen olcsók a részvények
Igen komoly diszokontok alakultak ki.
Fordulat az Nvidia vezérkeresésében: fontos döntést hozott az egyik legnagyobb esélyes
Azonnal reagálnak a befektetők.
Nőtt a kockázata a technikai recessziónak Franciaországban
Komoly nehézségekkel küzdenek.
Balatoni horgászjegyárak 2027: fájdalmas drágulásra számíthatnak a horgászok, nagy bajba kerülhet a magyar tenger
Az aszály miatt nehéz helyzetbe került a halgazdálkodás.
Súlyos baleset Szentlőrinc térségében: kamionnal ütközött és kisiklott egy motorvonat
A mozdonyvezető súlyos sérüléseket szenvedett.
Találtunk egy 12 százalékos magyar állampapírt – Most óriásit nyerhetsz, ha ezt meg tudod játszani!
Mutatunk egy ígéretes lehetőséget.
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Wekerle lakástakarék - minden fontos információ egy helyen
2027 január 1-jétől újra állami támogatással lehet lakáscélra takarékoskodni. Az Országgyűlés elé november 18-án benyújtott törvényjavaslat szerint a Wekerle Plusz Lakástakarék az első
Harapófogó, bizonytalanság és optimizmus - így néz ki a magyar gazdaság helyzete vállalkozói szemmel
A vállalkozók saját helyzetük javulását várják, miközben nem számítanak a gazdasági környezet javulására. Akkor mire épül ez a derűlátás? A gazdasági környezet természetes állapota
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Megcsócsált gyümölcsöt kapsz - a tőzsde nem látja el az eredeti funkcióját
Hagyományos, eredeti értelmében így működött a tőzsdei részvénykibocsátás. Van egy remek ötletem, mondjuk drága keleti fűszereket hajóznék be Európába, ismerek egy jó forrást, olcsón
"Csupa öröm ez a vagyonadó!"
Nem a zsemle kicsi. A Karinthyba jártam középiskolába. 1989-től (hej, micsoda év!), amikor az sajátos okokból az elitgimnáziumok elitjének minősült. Felháborító privilégium!  Nemrég
Nem az a baj, hogy kevés a víz, hanem hogy túl gyorsan elengedjük: négy lehetséges válasz a vízhiányra
A vízhiányról hajlamosak vagyunk nyári problémaként gondolkodni: jön a hőség, apadnak a folyók, kiszáradnak a tavak, aztán ősszel fellélegezhetünk. Pedig a vízhiány
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elég egy apró hiba, és támadnak a kiberbűnzők: így védekezz ellenük biztosítással
Faraga Gáborral, a Colonnade vállalati igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.
Már nemcsak az a kérdés, mennyibe kerül az alapanyag, hanem az is, hogy egyáltalán lehet-e kapni
Czédula Tiborral, az ipari létrákat és állványzatokat gyártó Zarges Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.
Meddig nőhet az euróbevezetés kárára a minimálbér?
Nem meglepő módon a termelékenységen múlik minden.