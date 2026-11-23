A hiba az egyesült királyságbeli, nemzetközi brókertevékenységet végző Citigroup Global Markets Ltd. (CGML) egységnél történt, ahol a bank 35 milliárd dollárral becsülte alul a kockázattal súlyozott eszközök (RWA) értékét.
Ez az összeg önmagában meghaladja a leányvállalat 2025 végén jelentett, összesen 155 milliárd dolláros RWA-állományának a 20 százalékát. A tévedést az okozta, hogy az egység bizonyos ügyletek kockázatának mérésére egy olyan belső modellt használt, amelyet a felügyeleti szervek nem hagytak jóvá. Amikor az adatokat átvezették a megfelelő modellbe, a kockázati mutatók megugrottak, és kiderült, hogy a leányvállalat nem rendelkezik elegendő veszteségelnyelő tőkével, így
az anyabanknak friss tőkét kellett juttatnia az egységbe.
A Citigroup közleménye szerint a belső tőkemodellezési problémát még a nyáron azonosították és orvosolták. Hangsúlyozták, hogy az európai leányvállalat mindvégig megfelelt a szabályozói tőkeminimumoknak, az eset pedig semmilyen hatással nem volt a holdingra vagy az anyabank működésére. A kockázattal súlyozott eszközök pontos meghatározása ugyanakkor kulcsfontosságú a banki adatszolgáltatásban, mivel ez alapján számolják ki a pénzintézetek tőkekövetelményét, vagyis azt, hogy mennyi tőkét kell tartalékolniuk az esetleges veszteségek fedezésére.
Bár a 35 milliárd dolláros eltérés a Citigroup globális méretéhez képest nem számít hatalmasnak, az időzítése rendkívül rossz a nagybank számára. A pénzintézet 2020 óta áll az amerikai hatóságok kötelező érvényű felügyeleti intézkedései alatt, amelyek a kockázatkezelés és az adatvagyon-gazdálkodás hiányosságainak kijavítását írják elő. Jane Fraser vezérigazgató a legfőbb prioritásnak nevezte ezen korlátozások feloldását, amelynek érdekében a bank már több tízezer új alkalmazottat vett fel. A Citigroup még a nyáron is azt tervezte, hogy az év végéig, vagy legkésőbb a következő év első negyedévében benyújtja a szükséges dokumentációt és a helyreállítási munkálatokat igazoló átfogó auditot az amerikai jegybanknak (Fed) és az amerikai bankfelügyeletnek (OCC).
Piaci elemzők és korábbi szabályozók szerint a brit leányvállalatnál történt mulasztás valószínűleg nem nullázza le az eddigi erőfeszítéseket, de
érdemben hátráltathatja a folyamatot.
A felügyeleti kötelezettségek alóli mentesülés egyik alapfeltétele ugyanis az, hogy a bank bizonyítsa a jelentésekhez használt adatok tartós megbízhatóságát. Austin Taggart, a Morningstar banki elemzője szerint az eset meghosszabbíthatja azt a tesztidőszakot, amely alatt a hatóságok a javító intézkedések tartós hatékonyságát vizsgálják.
A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a korábbi hibák miatt a Citigroup esetében jóval magasabban van a léc, így a mostani eset rontja a bank megítélését. Sheila Bair, az amerikai Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) korábbi elnöke szerint bármilyen apró botlás megnehezíti a szankciók alóli kikerülést, az ügy pedig általánosságban is rámutat a kockázatalapú tőkekövetelményeket meghatározó belső modellek megbízhatatlanságára.
eremy Kress, a Fed korábbi jogásza úgy véli, bár a probléma az Egyesült Királyságban történt, az amerikai holding felügyelete miatt a Fed biztosan vizsgálni fogja az esetet. A szabályozókban szerinte óhatatlanul felmerül majd a kérdés, hogy egy ilyen hiba mellett milyen egyéb hiányosságok maradhattak még rejtve a rendszerben.
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