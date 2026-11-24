Belső források szerint a Commerzbank vezetése több lehetőséget is vizsgál a megnövekedett költségek kezelésére. Az opciók között szerepel az amerikai repópiacról való kivonulás, miközben az azonnali állampapír-kereskedést egy brókercéggel kötött partnerségen keresztül folytatnák. A felülvizsgálat jelenleg is tart, végleges döntés még nem született, a Commerzbank pedig hivatalosan nem kívánta kommentálni az értesüléseket.
A német hitelintézet nem elsődleges forgalmazóként, hanem árjegyzőként van jelen az amerikai piacon. Helyi leányvállalata, a Commerz Markets LLC 2025 végén 16,2 milliárd dollárnyi bruttó repókötelezettséggel rendelkezett, amelynek 97 százaléka – vagyis 15,7 milliárd dollár – amerikai állampapírokhoz kapcsolódott. A tervezett hátrálás időzítése azért is figyelemre méltó, mert a Commerzbank a küszöbön álló felvásárlása miatt már eleve a figyelem középpontjában áll,
a leendő tulajdonos UniCredit ugyanis tervezi a német bank nemzetközi jelenlétének visszavágását.
A háttérben zajló amerikai szabályozási reform célja, hogy
az államkötvények és az azokkal fedezett repóügyletek elszámolását központi klíringházakba terelje.
Az előírások szerint a másodpiaci állampapír-tranzakcióknál már az idei év végéig át kell állni az új rendszerre, míg az értékpapír-fedezetű, rövid távú finanszírozást biztosító repóügyleteknél 2027 közepe a határidő.
Az új szabályok miatt több külföldi bank is aggodalmát fejezte ki, és szakmai szervezetükön keresztül mentességért lobbiztak az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnél (SEC). A hatóság a múlt hónapban részleges könnyítést jelentett be egyes, az Egyesült Államokon kívüli repóügyletekre. Mark Uyeda, a SEC biztosa akkor úgy nyilatkozott, hogy a célzott könnyítés választ ad a gyakorlati aggályokra, miközben megőrzi a központi elszámolás nyújtotta előnyöket.
Nem a Commerzbank az egyetlen európai pénzintézet, amelyik átértékeli tengerentúli szerepvállalását. A brit NatWest Group októberben töröltette értékpapír-üzletágát a New York-i Fed elsődleges forgalmazói listájáról, miután szélesebb körű visszavonulásba kezdett az amerikai és az európai államkötvénypiacokról. A brit bank jelenleg egyszerűsíti piaci üzletágának működését, és a jövőben inkább a finanszírozásra, a tanácsadásra, valamint a fedezeti ügyletekre helyezi a hangsúlyt.
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