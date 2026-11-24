Egy svájci parlamenti bizottság kedden vitatja meg azokat az új, szigorúbb tőkekövetelményeket, amelyek a UBS szerint rontják a pénzintézet versenyképességét. A tervezett intézkedések miatt felerősödtek azok a találgatások, amelyek szerint a bank külföldre helyezheti át a székhelyét - emlékeztet a Reuters.

A svájci kormány a Credit Suisse 2023-as összeomlása és a UBS általi felvásárlása után dolgozta ki a szigorúbb szabályozást. A kabinet arra kérte a törvényhozást, hogy kötelezze a zürichi székhelyű pénzintézetet a külföldi leányvállalatai teljes körű tőkefedezetének biztosítására.

A parlament felsőháza szeptemberben némileg enyhített ezen az előíráson, és úgy határozott, hogy a UBS-nek elég a külföldi érdekeltségeit 90 százalékban elsődleges alapvető tőkével (CET1) fedeznie. Ezek a feltételek azonban még így is jóval szigorúbbak a jelenlegi szabályoknál, és 16 milliárd dollárnyi pótlólagos tőkebevonást írnak elő a bank számára.

A javaslat most az alsóház illetékes bizottsága elé kerül.

Egyelőre kevés jel utal arra, hogy a testület érdemben felvizezné a tervezetet,

pedig a UBS vezetése már jelezte, hogy kedvezőbb szabályozási környezetet kereshetnek külföldön, ha nem történik változás.

Az alsóházban a balközép pártok erősebb pozícióban vannak, mint a felsőházban. A közülük legnagyobb frakcióval rendelkező szociáldemokraták pedig kilátásba helyezték, hogy szükség esetén népszavazást kezdeményeznek, ha a törvényhozók megpróbálnák felpuhítani az előírásokat.

A bank számára kedvezőbb feltételeket szorgalmazó képviselők ennek ellenére alternatív tőkeintézkedések elfogadására próbálják majd rávenni a bizottságot a terhek csökkentése érdekében. Javaslataik között szerepel az előírt CET1-tőkeszint mérséklése, valamint a külföldi leányvállalatok értékelési módszertanának módosítása. Ha a bizottság döntésre jut, az alsóház plénuma a jövő hónapban szavazhat a tőkeszabályokról, ellenkező esetben a parlamenti folyamat átcsúszik 2027-re.

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