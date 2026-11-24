A Szingapúri Értéktőzsdére is bevezette 7 milliárd euró keretösszegű nemzetközi kötvényprogramját az OTP, olvasható a vonatkozó sajtóközleményben. A program keretében korábban kibocsátott 1 milliárd euró értékű Tier 2 kötvény az eddigi legnagyobb, közép- és kelet-európai pénzügyi intézmény által forgalomba hozott járulékos tőkeinstrumentum, amellyel mostantól Szingapúrban is lehet kereskedni.

Az OTP 7 milliárd euró keretösszegű nemzetközi kötvényprogramját a Hongkongi Értéktőzsde után a Szingapúri Értéktőzsdére is bevezették.

A tranzakció iránt 4,1 milliárd eurós befektetői kereslet mutatkozott, ami rekord az OTP csoport történetében.

„Európa és Szingapúr jelentős befektetőként van jelen egymás gazdaságában, tőkepiacaink azonban még korántsem kapcsolódnak olyan szorosan egymáshoz, mint azt gazdasági kapcsolataink indokolnák. Ennek a távolságnak a csökkentése véleményem szerint a nemzetközi pénzügyi világ egyik legkevésbé kiaknázott lehetősége, amely Európa és Szingapúr számára egyaránt komoly előnyöket kínál” – mondta el többek között a bevezetés kapcsán Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója.

Az OTP csoport a most Szingapúrban is elérhető, 7 milliárd euró keretösszegű kötvényprogramját az Európai Unió bankjai közül elsőként a Hongkongi Értéktőzsdére is bevezette 2026 júliusában. A bank 2025-ben első magyar intézményként hajtott végre nyilvános, offshore renminbiben denominált zöldkötvény-kibocsátást, 2017 óta pedig képviseleti irodát működtet Pekingben.