Az OTP 7 milliárd euró keretösszegű nemzetközi kötvényprogramját a Hongkongi Értéktőzsde után a Szingapúri Értéktőzsdére is bevezették.
A tranzakció iránt 4,1 milliárd eurós befektetői kereslet mutatkozott, ami rekord az OTP csoport történetében.
„Európa és Szingapúr jelentős befektetőként van jelen egymás gazdaságában, tőkepiacaink azonban még korántsem kapcsolódnak olyan szorosan egymáshoz, mint azt gazdasági kapcsolataink indokolnák. Ennek a távolságnak a csökkentése véleményem szerint a nemzetközi pénzügyi világ egyik legkevésbé kiaknázott lehetősége, amely Európa és Szingapúr számára egyaránt komoly előnyöket kínál” – mondta el többek között a bevezetés kapcsán Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója.
Az OTP csoport a most Szingapúrban is elérhető, 7 milliárd euró keretösszegű kötvényprogramját az Európai Unió bankjai közül elsőként a Hongkongi Értéktőzsdére is bevezette 2026 júliusában. A bank 2025-ben első magyar intézményként hajtott végre nyilvános, offshore renminbiben denominált zöldkötvény-kibocsátást, 2017 óta pedig képviseleti irodát működtet Pekingben.
Beszakadt a réz ára
Március óta nem látott szint.
Sokkal több múlik a háborún, mint Ukrajna jövője - Meddig mehet el a NATO?
Nem engedheti meg magának a vereséget a katonai szövetség.
Magyar Péter együtt koszorúzott Volodimir Zelenszkijjel – Egymilliárd forintos támogatást kap Kijev Magyarországtól
A kárpátaljai magyarok is segítségben részesülnek.
A rácsok mögött hallgathatják meg Matolcsy Györgyöt: "ha nem jön el hozzánk, akkor megyünk mi"
Bejelentést tett a vizsgálóbizottság elnöke.
Mindenkit meglepett Trump: a legnagyobb ellenfelei segítségével vághatja át a kínzó gordiuszi csomót
Ritka együttműködés jöhet.
Nagyot zuhant ma az OTP
4 százalék fölötti mínuszban zárt a bankpapír.
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
50 millió forint készpénzt fizetnél be a bankba? Nem olyan egyszerű, mint gondolnád
Eladtad az ingatlanod, a vevő készpénzben fizetett, és most ott állsz egy táskányi pénzzel. Besétálsz a legközelebbi bankfiókba és befizeted? A valóságban ennél jóval több teendőd van,
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
FDI-szabályozás 2027: könnyebbé válhatnak a külföldiek cégfelvásárlásai
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint 2027. január 1-jétől jelentősen egyszerűsödhet a külföldi befektetések ellenőrzése (Foreign Direct Investment - FDI) Magyarorsz
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Harapófogó, bizonytalanság és optimizmus - így néz ki a magyar gazdaság helyzete vállalkozói szemmel
A vállalkozók saját helyzetük javulását várják, miközben nem számítanak a gazdasági környezet javulására. Akkor mire épül ez a derűlátás? A gazdasági környezet természetes állapota
Sokkal több múlik a háborún, mint Ukrajna jövője - Meddig mehet el a NATO?
Nem engedheti meg magának a vereséget a katonai szövetség.
A szappanopera folytatódik: most lesz csak igazán nagy sztori az Nvidiából?
A Checklistben Jensen Huang nagy visszatérése.
Nem az a kérdés, ki építi meg a lakásokat, hanem hogy ki lesz a több ezres lakásportfóliók tulajdonosa 50 évre
Schrancz Mihállyal, a Realis WAM Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?