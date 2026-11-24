Újabb Irán-ellenes szankciókat vezetett be az amerikai kormányzat több tucat személy és szervezet ellen – közölte hétfőn az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma. A Trump-adminisztráció lépésének célja, hogy még inkább elszigetelje a közel-keleti országot a világgazdaságtól, és felszámolja az iráni árnyékbankrendszert. A tárca pénzügyi bűnözés elleni hálózata (FinCEN) emellett egy elemzést is közzétett, amely közel 15 milliárd dollárnyi gyanús pénzmozgást azonosított - írja a Reuters.

A minisztérium tájékoztatása szerint a hétfői büntetőintézkedések

két tucat iráni pénzváltót és fedőcéget, valamint azok kulcsfontosságú vezetőit érintik.

Ezek a vállalkozások tartották fenn a pénzügyi tranzakciók szempontjából Irán külkereskedelmét, és számos közülük az Egyesült Arab Emírségekben, Törökországban, illetve Hongkongban működik.

Scott Bessent pénzügyminiszter közleményében úgy fogalmazott, hogy

az iráni gazdaság összeroppant, a vezetés pedig pánikba esett.

Hozzátette, hogy a csődbe ment rezsim utolsó pénzügyi mentőövét jelentő árnyékbankrendszert és az illegális hálózatokat a tárca folyamatosan felszámolja.

A pénzügyi tárca szerint ezt a rendszert az iráni jegybank felügyeli. A hálózat több tucat helyi pénzváltóra, valamint az úgynevezett "rahbar" vállalatokra épül, utóbbiak olyan banki leányvállalatok, amelyek kifejezetten a szankciók kijátszását irányítják iráni ügyfeleik számára. Ezen a csatornán keresztül dollármilliárdok áramlanak át a nemzetközi pénzügyi rendszeren, ami életben tartja az ország külkereskedelmének maradékát.

A FinCEN jelentése – amely a felügyelt amerikai pénzintézetek által beküldött adatokon alapul – 2025 januárja és 2026 augusztusa között vizsgálta a potenciálisan iráni árnyékbankoláshoz köthető, csaknem 15 milliárd dolláros pénzügyi forgalmat. A kimutatás szerint az idei év januárja és augusztusa között visszaesett az ilyen jellegű tranzakciók volumene, ami a hivatal szerint arra utalhat, hogy sikerült legalább részben megzavarni a hálózatok működését.

Az elemzés arra is rávilágított, hogy ezek a pénzügyi csatornák továbbra is összeköttetésben állnak egymással.

A hálózatok leginkább az Egyesült Arab Emírségekben, Hongkongban és Szingapúrban aktívak,

tevékenységük pedig az olajiparra, a tengeri szállításra és a befektetési szektorra terjed ki.

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