Kétszámjegyű növekedést ért el idén a Raiffeisen privátbanki üzletága, miközben az adózási változások egyre több ügyfelet késztetnek vagyoni helyzetük átgondolására. A vagyonadó körüli bizonytalanság felgyorsította a családi vagyontervezést, a generációváltás pedig új ügyfeleket és eltérő befektetési igényeket hoz a szektorba. Bálint Attilával, a Raiffeisen Bank Private Banking üzletágának vezetőjével a TBSZ jövőjéről, a bizalmi vagyonkezelés szerepéről, a vagyonadó lehetséges következményeiről és a személyes tanácsadás átalakulásáról beszélgettünk.

Hogyan alakult 2026-ban a bank privátbanki üzletágának teljesítménye az ügyfélszám és a kezelt vagyon szempontjából?

Bizakodva kezdtük az évet, a geopolitikai feszültségek enyhülésére számítottunk. Ehhez képest a bizonytalanság fennmaradt és a magyarországi választási év is sok kérdést hozott. A befektetőknek és a bankároknak egyaránt változékony környezethez kellett alkalmazkodniuk. Az üzleti számaink ugyanakkor stabilan alakultak: a kezelt vagyon és az ügyfélszám is tíz százalék feletti mértékben bővült.

Október végére az éves terveink közelébe értünk, így az utolsó két hónap további növekedési lehetőséget jelent.

A bank corporate üzletága is nagyon sikeres, akikkel erős a kapcsolatunk, kölcsönösen tudunk ügyfeleket ajánlani egymásnak. A legfontosabb ügyfélszerzési csatornánk azonban továbbra is a személyes ajánlás. Az elégedett ügyfelek továbbadják a tapasztalataikat a családjukban, baráti és üzleti körükben. Az év vége hagyományosan intenzív időszak a portfóliók áttekintése és a TBSZ-ek megújítása miatt, és most az adózási változásokkal kapcsolatos vagyonátrendezések is többletfeladatot jelentenek. A következő hetekben további tranzakciókra számítunk, amelyek akár az év legvégéig munkát adhatnak a kollégáknak.

Mit gondol, a kormányzati adópolitika szellemiségének tükrében, milyen jövő várhat a TBSZ-re?

A tartós befektetési számla kiváló eszköz arra, hogy az emberek megtakarítsanak, hosszabb időtávban gondolkodjanak, és közben fejlődjön a pénzügyi tudatosságuk. Ezen a területen Magyarországon továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, ezért a konstrukció fennmaradásában bizakodó vagyok.

Az adókedvezmény mértéke és korlátlansága ugyanakkor változhat.

Személyes várakozásaim alapján elképzelhetőnek tartok valamilyen felső értékhatárt vagy adóterhelést, mivel nagy megtakarítási állománynál már néhány bázispontos teher is számottevő költségvetési bevételt eredményezhet. A szabályozónak megvan a mozgástere, hogy mérlegelje a munkajövedelmek és a tőkejövedelmek adóztatásának arányait, valamint a hosszú távú megtakarítások ösztönzését. Fontosnak tartom, hogy a pénzügyi kultúra fejlesztését támogató szerep bármilyen változtatás mellett megmaradjon. A TBSZ értéke jelentős részben abból fakad, hogy türelemre és tervezésre ösztönzi a lakosságot.

Ezt az eredményt érdemes megőrizni, amikor a költségvetési szempontok és az adózási feltételek esetleges módosítása kerül napirendre.

Milyen tényezők állnak a jelentős ügyfélszám- és állománybővülés mögött?

Megítélésem szerint a középosztály egy része erősödni tudott az elmúlt években. Több, a lakhatást vagy más nagyobb kiadásokat támogató intézkedés segítette a háztartásokat, és ez a megtakarításokban is lecsapódott. A saját tapasztalataim alapján sok család élethelyzete javult, amit a fogyasztási szokásokban, az utazásoknál vagy a vendéglátásban is lehetett érzékelni. Természetesen ebből önmagában nem lehet az egész társadalomra következtetni, de 10-15 év távlatában nem lehet megkérdőjelezni az általános életszínvonal-növekedést.

A privátbanki üzletágban is megjelentek ezek a felhalmozások. Ehhez társul az ügyfélajánlások és a vállalati kapcsolatrendszerünk ereje, amelyek folyamatosan támogatják a bővülést.

A privátbanki ügyfelek milyen befektetési szándékkal, attitűddel érkeznek? Inkább a biztonságot tartják szem előtt, vagy a kockázatosabb befektetések is érdeklik őket?

A private banking alapvetően generációkon át továbbadható vagyonokkal foglalkozik, ezért a szolgáltatás szemlélete szükségszerűen konzervatív.

A vagyon megőrzése és gyarapítása áll a középpontban.

Aktív kereskedésre természetesen személyesen és digitális csatornákon keresztül is biztosítunk lehetőséget. A célunk ugyanakkor az, hogy ügyfeleink a saját hivatásukra koncentrálhassanak: az orvos gyógyíthasson, a mérnök tervezhessen, miközben pénzügyeiben számíthat a bankjára. Az értékpapír-portfóliónkon belül a részvénykitettség nagyságrendileg tíz százalék. A kockázati szintet azonban mindig a konkrét ügyfél teljes portfóliója alapján kell megítélni, hiszen befektetési alapokon keresztül is kialakulhat jelentősebb kitettség.

Bálint Attila Raiffeisen Private Banking, ügyvezető igazgató Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem - Gazdálkodási Karán szerezte 1996-ban. 2007-ben másoddiplomázott az ELTE Jogi Szakokleveles Közgazdászképzésén. Pályafutását a Raiffeisen Bank Zrt. … Tovább

A más hasonló szolgáltatóknál tartott megtakarítások ismerete ezért is fontos. Ha valakinek mindenhol állampapírja van, érdemes megvizsgálni a diverzifikáció lehetőségét. Ha máshol jelentős kockázatot vállal, nálunk a biztonságosabb eszközök kaphatnak hangsúlyt. Idén erős keresletet láttunk a fix kamatozású állampapírok iránt. Az ügyfelek egy része a kamatok várható csökkenése előtt igyekezett hosszabb időre rögzíteni az elérhető hozamokat.

Ez jól mutatja, hogy a kiszámíthatóság továbbra is meghatározó szempont a döntéseikben.

Említette a generációváltás – vagyonöröklés témáját. Milyen konkrét szerepe lehet ebben a banknak?

Körülbelül tíz éve foglalkozunk kiemelten a generációváltással. A rendszerváltás után vállalkozást építő tulajdonosok közül egyre többen szeretnének visszavonulni, vagy legalább csökkenteni a napi feladataikat. A gyermekeiknek azonban gyakran már kialakult egzisztenciájuk, hivatásuk és életvitelük van. Emiatt olyan helyzetekkel is találkozunk, amikor a húszas éveikben járó unokák kerülnek előtérbe a vagyonátadás során.

Rendezvényekkel és közös sportprogramokkal is segítjük, hogy a következő generációval időben kialakuljon a kapcsolat. A családi csoportként történő ügyfélkezelés is ezt támogatja: a jelentősebb vagyonnal rendelkező ügyfél közvetlen hozzátartozói is bekapcsolódhatnak a szolgáltatásba, miközben saját megtakarításaik még kisebbek.

A 14–18 évesek számlanyitási lehetősége például a pénzügyi nevelést is segíti. Ebben az életkorban a tudatos pénzhasználat megalapozása az elsődleges. A családokkal kialakított hosszú kapcsolat szempontjából ennek komoly jelentősége van.

A generációk befektetési gondolkodása eltérhet.

A vagyonukat felépítő vállalkozóknál általában erősebb a biztonság és az ellenőrizhetőség iránti igény. A fiatalabbak gyakran nyitottabbak a kockázatosabb eszközökre. A bankár feladata, hogy ezeket az eltéréseket megértse, és segítsen közös keretet találni a családi vagyon kezeléséhez.

Milyen szerepet kap a digitalizáció és a mesterséges intelligencia a privátbanki szolgáltatásokban, és hogyan változtathatják meg a személyes tanácsadás szerepét?

A legutóbbi ügyfél-elégedettségi felmérésünk azt mutatta, hogy ritkul a bankárral való kapcsolattartás, de ezt az ügyfelek jellemzően nem érzik problémának. Sok mindent önállóan, digitálisan szeretnének elintézni. A fiatalabb generáció számára különösen fontos, hogy otthonról fektethessen be, módosíthassa a portfólióját, és intézhesse a mindennapi pénzügyeit.

A digitális fejlesztéseinknek ezekre az igényekre is választ kell adniuk.

A személyes tanácsadás szerepe közben megmarad. Tapasztalataink szerint valamilyen kapcsolatfelvétel nagyjából havonta történik, személyes találkozóra inkább negyedévente kerül sor. A beszélgetések a befektetések mellett likviditási kérdésekről és élethelyzetekről is szólnak. Egy ingatlanvásárlás, házasság vagy más nagyobb kiadás előtt át kell gondolni, mikor mekkora összegre lesz szükség. Az ilyen döntéseknél továbbra is sokat jelent, hogy a bankár ismeri az ügyfél körülményeit. A ritkább találkozás így összeegyeztethető a szoros szakmai kapcsolattal, ha közben a napi ügyintézés gördülékenyen működik.

Augusztus végén új szabályozás lépett életbe a bizalmi vagyonkezelésben, és a NAV novembertől elkezdi az ellenőrzéseket is. Milyen hatással lehet ez a private banking szolgáltatásra?

Arra számítok, hogy az adóelőnyök csökkenésével felértékelődik a bizalmi vagyonkezelés generációs vagyonátadást segítő funkciója. Mi kezdettől ezt tartottuk a konstrukció legfontosabb jellemzőjének.

Magyarországon komoly szemléletváltást igényel, hogy valaki vagyonának tulajdonjogát egy ilyen struktúrában átadja. A hazai vállalkozók erősen kötődnek az általuk felépített vagyonhoz, ezért az intézmény elterjedéséhez bizalomra és megfelelő biztosítékokra volt szükség. Az adózási lehetőségek ugyanakkor olyan megoldásokat is ösztönözhettek, amelyeknél az eredeti vagyontervezési cél háttérbe szorult. A túlzott felértékelésekre épülő konstrukciók visszaszorítását helyes iránynak tartom.

Magára a struktúrára továbbra is szükség van.

Nálunk fontos megfelelési követelmény, hogy azonosítható legyen a vagyonrendelő, a vagyonkezelő és a kedvezményezett. A transzparencia alapfeltétele a biztonságos működésnek. A szolgáltatás hosszú távú megítélésének is az használ, ha világos, milyen családi és gazdasági célt szolgál az adott vagyonkezelés.

A kormány a vagyonadó bevezetésére készül, amellyel kapcsolatban elég ellentmondásosak a társadalmi reakciók. Milyen hatása lehet a hazai vagyonokra, tőkére, milyen folyamatokat indít-indított el?

Az ügyfélkörünkben elsősorban csalódottságot tapasztalok. Sokan úgy érzik, hogy átláthatóan működő, adófizető vállalkozóként évtizedek alatt építették fel a vagyonukat, és igazságtalannak tartják az újabb, rendszeresen visszatérő terhet.

Különösen érzékeny kérdés a vállalkozásokban lekötött vagyon. Egy speciális gyártósor vagy géppark hozzájárul a cég értékéhez, de értékesítése nehéz, a működésből pedig gyakran kivonhatatlan. A tulajdonos vagyonának értéke és a rendelkezésére álló szabad pénz között jelentős különbség lehet.

Attól tartok, hogy hosszabb távon megváltozhat a vagyonképzés szerkezete.

A vállalkozók újragondolhatják a jövőbeni befektetéseik helyét, tulajdonosi struktúrájukat és fejlesztési terveiket. Ez a foglalkoztatásra és az innovációra is kedvezőtlenül hathat.

Felmerül az önkéntes társadalmi szerepvállalás kérdése is. Több ügyfelünk számára fontos a jótékonykodás, helyi ügyek vagy közösségi programok támogatása. Elképzelhetőnek tartom, hogy a nagyobb kötelező elvonás csökkenti az erre szánt keretet és a személyes motivációt.

A közteherviselés arányairól természetesen lehet és kell beszélni.

A választott eszköz gazdasági következményeit azonban alaposan mérlegelni kell. A rövid távon elérhető bevétel mellett azt is vizsgálni érdemes, hogyan változnak a vállalkozói döntések, és milyen alkalmazkodást indít el a szabályozás az érintetteknél.

Átmeneti megoldásként számít a vagyonadóra, vagy hosszabb távon is velünk maradhat?

Változatlan formában szerintem kevéssé valószínű a tartós fennmaradása. A vagyonértékelés és az ellenőrzés jelentős adminisztrációt igényel, az adóhatóság oldalán is többféle szaktudást kell összehangolni.

Az éves szinten várt 200 milliárd forint jelentős összeg, de költségvetési léptékben érdemes összevetni az adminisztrációs költségekkel és a gazdasági alkalmazkodás lehetséges hatásaival.

A szabályozás politikai jelentősége erős, ezért érthető a végrehajtására irányuló szándék.

Ugyanakkor további módosításokra számítok, ahogy a felvetődő kérdések előtérbe kerülnek. Sok múlik majd azon, mennyire lesz kiszámítható a vonatkozó szabályozás alkalmazása, és milyen tapasztalatok gyűlnek össze az első időszakban.

Hogyan lehetséges egyáltalán az eddig nem összesített vagyonelemek felbecslése? A cégértékelés tanácsadócégek önálló divízióját képezi általában, óriási feladatnak tűnik.

Csak, hogy egy érdekes példát hozzak: egy örökölt műgyűjtemény például komoly értéket képviselhet, miközben évtizedek óta nem kapcsolódott hozzá piaci tranzakció. Az ilyen vagyonelemek értékének meghatározása sok kérdést vet fel.

Ami már most látszik: felgyorsult a családon belüli vagyontervezés. Korábban a vagyonátadás sok helyen kényes téma volt, amelyet mindenki halogatott. Most a családok leülnek, összegyűjtik a vagyonelemeket, és átbeszélik a hosszú távú szándékaikat.

Ezt pozitív fejleménynek tartom.

A kapkodó befektetési döntéseknek ugyanakkor komoly kockázatuk van. Egy adóteher elkerülésének szándéka önmagában nem elegendő indok egy eszköz megvásárlására, ha közben például jelentős árfolyamveszteség esélye áll fenn.

Vagyonadóval és különböző szigorításokkal együtt milyen jövő évre számít?

Összességében optimista vagyok. Kezdetben nagyobb mozgásra számítottam a pénzügyi megtakarításoknál, hiszen az értékpapír-portfóliók jól láthatók és rendszeresen beárazhatók. Egyelőre inkább azt tapasztaljuk, hogy az ügyfelek a nehezebben értékelhető vagyonelemeik helyzetét gondolják át intenzívebben.

A családon belüli vagyonmegosztás a privátbanki piac szerkezetére is hatással lehet. A kezelt vagyon növekedése lassulhat, miközben az ügyfélszám gyorsabban bővülhet, mert megjelennek a gyermekek és az unokák a privát banki ügyfelek között. Számunkra ez egy hosszú távú lehetőség, mivel már korábban elkezdhetjük kialakítani velük azt a munkakapcsolatot, amelyre a későbbi vagyonkezelés épülhet. Azonban ehhez alkalmazkodnunk kell az új ügyfélkör digitális elvárásaihoz, az eltérő kockázatvállalási hajlandóságához és az élethelyzetéhez.

A generációváltás jelentősége tehát még tovább erősödhet.

A szolgáltatás minőségét egyre inkább az határozza meg, mennyire tudjuk a család különböző tagjainak igényeit megérteni és hosszú távon kiszolgálni. A bizalom felépítése egy időigényes folyamat, ezért különösen értékes, ha ezt már a tényleges vagyonátadás előtt elkezdhetjük.

A cikk megjelenését a Raiffeisen Bank támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio