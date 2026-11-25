A tranzakcióval az OTP Bank részesedése 90,4%-ra emelkedett az Ipoteka Bankban
– írta a pénzintézet a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett rendkívüli tájékoztatásában.
Az OTP az Üzbég Gazdasági és Pénzügyminisztériummal 2026. november 19-én kötött megállapodást a 17,5%-os tulajdonrész megvásárlásáról.
A tranzakció lezárása után a fennmaradó 9,6 százalékos részesedés nagy része, 8,7 százalék a Világbank-csoporthoz tartozó Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) tulajdonában lesz, amely 2026 májusában egy korábban nyújtott hitel részvényekké alakításával vált tulajdonossá.
Az OTP 2022 decemberében kötött megállapodást az üzbég állammal az Ipoteka Bank többségi tulajdonrészének megvásárlásáról. A tranzakció első szakasza 2023. június 13-án zárult le, akkor az OTP 73,71 százalékos részesedést szerzett az ország akkor ötödik legnagyobb bankjában.
A felvásárlás az OTP történetének addigi legnagyobb akvizíciója volt, az első Európán kívüli ügylet, és a bankcsoport belépését jelentette a közép-ázsiai piacra.
Az Ipoteka Bank akkor 1,5 millió lakossági ügyféllel rendelkezett, mérlegfőösszeg alapján pedig 7,6 százalékos piaci részesedése volt Üzbegisztánban. A pénzintézet fő tevékenységei közé a jelzáloghitelezés, a lakossági és vállalati banki szolgáltatások tartoztak. Az OTP az akvizícióval a közel 37 millió lakosú, gyorsan növekvő üzbég bankpiacon jelent meg, ahol a banki szolgáltatások elterjedtsége viszonylag alacsony volt.
Az eredeti megállapodás alapján az OTP több lépcsőben szerezte volna meg az üzbég állam közel 98 százalékos tulajdonrészét. A bank tulajdonosi szerkezete azóta több alkalommal módosult, részben tőkeemelések, részben a Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) részesedésszerzése következtében.
Címlapkép forrása: Portfolio
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