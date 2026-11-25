Mérsékelten csökkent az amerikai bankszektor nyeresége 2026 harmadik negyedévében az előző három hónaphoz képest, de meghaladta az egy évvel korábbi szintet – derül ki az amerikai Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) kedden közzétett jelentéséből. A hitel- és a betétállomány összességében növekedett, a magasabb hozamkörnyezet miatt ugyanakkor jelentősen megugrott az értékpapírokon elkönyvelt nem realizált veszteség.

A pénzintézetek összesített nyeresége 5,9 százalékkal,

84,8 milliárd dollárra

esett vissza a harmadik negyedévben. Bár ez negyedéves összevetésben visszaesést jelent, éves bázison a szektor eredménye még így is 7 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakában elért szintet - írja a Reuters.

A profit éven belüli csökkenése mögött több tényező húzódik meg. Egyrészt a harmadik negyedévben már nem javították az eredményt az előző időszakban elszámolt egyszeri tételek, másrészt a bankok veszteséget könyveltek el egyes értékpapírok értékesítésén. Emellett visszaestek a nem kamatjellegű bevételek, a pénzintézetek pedig a várható hitelezési veszteségek fedezésére is nagyobb céltartalékot képeztek.

Az alapvető üzleti állományok ugyanakkor tovább bővültek. A teljes hitelállomány negyedéves alapon 1,9 százalékkal, éves összevetésben pedig 7,5 százalékkal nőtt. Kedvezően alakult a forrásbevonás is, így a belföldi betétállomány már a kilencedik egymást követő negyedévben emelkedett.

Mindeközben a magasabb kamatkörnyezet komoly nyomás alá helyezte a bankok kötvényportfólióit.

Az értékpapírokon kimutatott nem realizált veszteség egyetlen negyedév alatt 48,8 százalékkal ugrott meg, elérve a 486 milliárd dollárt.

Az FDIC értékelése szerint a szektor ennek ellenére stabil lábakon áll, a bankok tőkehelyzete és likviditása továbbra is erős.

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