Egy, az egyeztetésekre rálátó forrás szerint az európai jegybankárok
szerdán vitatták meg a pénzintézetekre vonatkozó előírások szigorítását.
Bár az előterjesztést összeállító szakértői stáb szkeptikusan viszonyult bármilyen módosításhoz, a döntéshozók többsége nyitottnak mutatkozott a kötelező tartalékráta emelésére.
A testületen belüli támogatottság arra utal, hogy a javaslatot a további szakmai előkészítést követően valószínűleg el is fogadják majd. Az ügyben megkeresett EKB-szóvivő nem kívánta kommentálni az értesüléseket.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Üzent Ursula von der Leyen a Kremlnek: nem fog sikerülni
Az Európai Bizottság elnöke erős kijelentéseket tett.
Csúcstechnológiára és 6G-re dől a pénz: jelentős pluszforrást kapnak a hazai projektek
Jövőre bővítik a programot.
Óriási botrányt robbantott ki a titkos katonai misszió: a parlament háta mögött kerülhet háborúba Oroszországgal Európa egyik legerősebb állama
Franciaországban teljes össztűz zúdult a kormányra.
Titkos ügyletekre derült fény a Huang-botrányban – százmillió dollárok folytak el
Egészen sötét céghálóról rántották le a leplet.
Üzleti titkok, banki csalás és iráni üzletek - Súlyos ítélet született a Huawei ügyében
Amerika szerint lopásra és csalásra épült a kínai technológiai birodalom.
Olyan vörös vonalhoz érkeztünk, amit soha korábban nem mert átlépni a NATO: nyílt beavatkozás jöhet Ukrajnában?
Lengyelország vetette fel a javaslatot.
Fontos szigorításra készül az európai jegybank: jelentős változás jöhet a bankrendszerben
Nyitottnak mutatkozott a kötelező tartalékráta emelésére.
Elbocsátások a Wellisnél, hitelei átütemezéséről tárgyal a magyar gyártó
A járvány alatt még virágzott.
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
50 millió forint készpénzt fizetnél be a bankba? Nem olyan egyszerű, mint gondolnád
Eladtad az ingatlanod, a vevő készpénzben fizetett, és most ott állsz egy táskányi pénzzel. Besétálsz a legközelebbi bankfiókba és befizeted? A valóságban ennél jóval több teendőd van,
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
FDI-szabályozás 2027: könnyebbé válhatnak a külföldiek cégfelvásárlásai
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint 2027. január 1-jétől jelentősen egyszerűsödhet a külföldi befektetések ellenőrzése (Foreign Direct Investment - FDI) Magyarorsz
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Sokkal több múlik a háborún, mint Ukrajna jövője - Meddig mehet el a NATO?
Nem engedheti meg magának a vereséget a katonai szövetség.
A szappanopera folytatódik: most lesz csak igazán nagy sztori az Nvidiából?
A Checklistben Jensen Huang nagy visszatérése.
Nem az a kérdés, ki építi meg a lakásokat, hanem hogy ki lesz a több ezres lakásportfóliók tulajdonosa 50 évre
Schrancz Mihállyal, a Realis WAM Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?